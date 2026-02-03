Η viral «βουτιά» Ιάπωνα βολεϊμπολίστα για να ζητήσει συγγνώμη από επόπτρια!

Την είχε χτυπήσει άθελά του με το σερβίς του

Η Viral Βουτιά Ιάπωνα Βολεϊμπολίστα Για Να Ζητήσει Συγγνώμη
Ήταν ένας διαγωνισμός σερβίς στο All-Star Game του ιαπωνικού πρωταθλήματος βόλεϊ στο Κόμπε, όμως ένα απλό λάθος έγινε αφορμή για μια μοναδική στιγμή σεβασμού που έγινε viral στα social media. Ο 26χρονος Ιάπωνας αστέρας Γιούτζι Νισίντα, γνωστός για τις επιδόσεις του με την ομάδα της Οσάκα, χτύπησε άθελά του την μπάλα στον ώμο μιας επόπτριας όταν έκανε το σερβίς του, με αποτέλεσμα να σοκαριστεί μόλις το αντιλήφθηκε.

Αντί να συνεχίσει ανέμελος, ο Νισίντα αντέδρασε αμέσως. Έτρεξε με σπριντ και βούτηξε στο παρκέ, καταλήγοντας μπροστά από την επόπτρια ξαπλωμένος στο πάτωμα, εκτελώντας μια παραδοσιακή ιαπωνική χειρονομία συγγνώμης γνωστή ως dogeza, η οποία περιλαμβάνει το γονάτισμα και την επαφή του μετώπου με το έδαφος ως έκφραση βαθιάς μεταμέλειας.

Το στιγμιότυπο αυτό τράβηξε αμέσως την προσοχή των θεατών και των χρηστών του διαδικτύου, με το σχετικό βίντεο να κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο και να συγκεντρώνει πλήθος αντιδράσεων. Η χειρονομία του θεωρήθηκε από πολλούς όχι μόνο ως δείγμα αξιοπρέπειας και σεβασμού προς την επόπτρια, αλλά και ως ενσάρκωση της ιαπωνικής κουλτούρας ευγενείας που υπερβαίνει τα αθλητικά πλαίσια.

Η σκηνή αυτή έγινε viral όχι μόνο στην Ιαπωνία αλλά και διεθνώς, με χιλιάδες χρήστες να μοιράζονται και να σχολιάζουν το βίντεο, εκθειάζοντας την αυθόρμητη και έντιμη αντίδραση του Νισίντα.

