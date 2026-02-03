Νέα Πέραμος: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για «αρπαγή τίγρη»

Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της αρπαγής και της άγριας δολοφονίας του 27χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Όπως αποκαλύφθηκε, χθες, οι δράστες, που απήγαγαν τον άνδρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα την περασμένη Δευτέρα, τον κράτησαν τουλάχιστον για έξι μέρες ζωντανό και τον σκότωσαν την Κυριακή, λίγο πριν βρεθεί από περιπατητή.

Η ιατροδικαστική έδειξε ότι το θύμα έφερε εννέα τραύματα από πυροβόλα όπλα στην πλάτη κι ένα στο κεφάλι, κάτι που δείχνει πως πιθανόν να έτρεχε για να σωθεί. Βρέθηκαν, επίσης, σημάδια βασανισμού, όπως εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Νέα Πέραμος: Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι η αρπαγή να έγινε με σκοπό να εκβιάσουν τον 27χρονο ή να του αποσπάσουν χρήματα, πιθανόν κάποια πληροφορία, ή να έχουν κάποιο άλλο όφελος.

Ενδεχομένως πίσω από την εκτέλεση να κρύβονται οικονομικές διαφορές ή ίσως ο 27χρονος γνώριζε πράγματα και κάποιοι θέλησαν να του κλείσουν το στόμα.

Ωστόσο, δεν αποκλείουν το κίνητρο της μαφιόζικης αυτής εκτέλεσης να συνδέεται με προσωπικές, επαγγελματικές διαφορές ή άλλες άγνωστες συναλλαγές που πιθανόν να είχε και να μην τις γνώριζαν οι δικοί του άνθρωποι. Ερευνάται το σενάριο να τον πίεζαν όλες αυτές τις μέρες, έτσι ώστε να υποκύψει σε τυχόν απαιτήσεις τους, κάτι που ίσως αρνήθηκε ή ακόμα και να τους έδωσε αυτό που ζητούσαν, αλλά οι δράστες να ήταν αποφασισμένοι να τον βγάλουν από την μέση.

Πρόκειται για «αρπαγή τίγρη»;

Ένα ακόμα σενάριο που εξετάζεται είναι να πρόκειται για τη λεγόμενη «αρπαγή τίγρη», όρος που χρησιμοποιούν οι αρχές όταν αναφέρονται σε περιπτώσεις ολιγόωρης απαγωγής, κατά τις οποίες τα θύματα απελευθερώνονται γρήγορα, αφού καταβληθούν μικρά ποσά.

Στην προκειμένη περίπτωση, πιθανόν η επιχείρηση να μην πήγε καλά και να κατέληξε στη δολοφονία του 27χρονου, ίσως γιατί αναγνώρισε τους δράστες.

Ακόμα περισσότερο περιπλέκει την υπόθεση το γεγονός ότι κατά την πολυήμερη κράτηση του, κανένας δεν επικοινώνησε με την οικογένεια για να ζητήσει λύτρα για την απελευθέρωση του.

Νέα Πέραμος: «Μου είπε “φύγε μάνα να σωθείς”»

Η μητέρα του 27χρονου αποκάλυψε πως ο γιος της τον τελευταίο καιρό έδειχνε να φοβάται.

Όπως είπε, πριν από τρία χρόνια είχαν γίνει δύο διαρρήξεις σε σπίτια της οικογένειας στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Εκείνη την περίοδο το θύμα έμενε με τη μητέρα και τον αδελφό του.

Μετά τη δεύτερη διάρρηξη στο σπίτι τους φέρεται ο 27χρονος να είπε στη μητέρα του να φύγει προσωρινά από την Αθήνα και να πάει στην Κρήτη για να σωθεί. Της είχε εκμυστηρευτεί πως φοβόταν, χωρίς όμως να της αναφέρει κάτι παραπάνω.

Η ίδια είναι συντετριμμένη και το μόνο που ζητά είναι να βρεθούν οι δολοφόνοι του παιδιού της.

«Το μόνο που θέλω είναι να μάθω γιατί. Το παιδί μου ήταν καλό, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν», ανέφερε.

Νέα Πέραμος: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον 27χρονο

Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις γύρω από τη δολοφονία του 27χρονου είναι πολλά. Οι αρχές θέλουν να συμπληρώσουν το παζλ της σκοτεινής αυτής υπόθεσης.

Ποια ήταν τα κίνητρα της αρπαγής; Οι δράστες δε φαίνεται να επικοινώνησαν με την οικογένεια για να ζητήσουν χρήματα. Πού, πότε και γιατί τον δολοφόνησαν; Είχε ανοιχτούς λογαριασμούς; Όλα αυτά μένει να απαντηθούν από την έρευνα του Ανθρωποκτονιών.

Οι επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις του θύματος βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν κίνητρα ή πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται επίσης πρόσωπα από τον περίγυρο του θύματος για τυχόν οικονομικές διαφορές που μπορεί να είχε μαζί τους, ενώ, εξετάζεται και αν η δολοφονία του 27χρονου σχετίζεται με την εκτέλεση επιχειρηματία στη Μάνδρα, το 2024.