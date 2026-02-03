Ταϊλάνδη: Συνελήφθησαν βουδιστές μοναχοί με πορνό και ναρκωτικά

Τέσσερις βουδιστές μοναχοί συνελήφθησαν στην Ταϊλάνδη, κατά τη διάρκεια εφόδου σε βουδιστικό ναό, όπου εντοπίστηκαν πορνογραφικό υλικό, σεξουαλικά βοηθήματα, καθώς επίσης λίστα συνοδών και άλλα απαγορευμένα αντικείμενα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου στον βουδιστικό ναό Phrom Sunthon, μετά από καταγγελίες κατοίκων της επαρχίας Τσονμπούρι ότι οι μοναχοί είχαν στην κατοχή τους όπλα κι έκαναν χρήση ναρκωτικών μέσα στον ναό.

Στα κελιά των μοναχών βρέθηκαν χρήματα, ένα πιστόλι, σεξουαλικά βοηθήματα, λίστα με τηλέφωνα εκδιδόμενων γυναικών καθώς και DVD με πορνογραφικό υλικό. Τρεις από τους μοναχούς φέρονται να βρέθηκαν θετικοί στη μεθαμφεταμίνη.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο ηγούμενος του ναού. Όλοι οι συλληφθέντες καθαιρέθηκαν από το μοναχικό αξίωμα και τους απαγορεύτηκε η συνέχιση της θρησκευτικής τους ιδιότητας.

Οι τρεις μοναχοί που φέρονται να έκαναν χρήση ναρκωτικών θα παραπεμφθούν σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Ο ηγούμενος παραδόθηκε στις μεταναστευτικές αρχές κι αναμένεται να απελαθεί.

Ένας από τους μοναχούς φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε χρήση μεθαμφεταμίνης για την ανακούφιση από χρόνιους πόνους που σχετίζονται με διαβήτη και υπέρταση, κάτι που εξετάζουν οι αρχές.

Το περιστατικό αντικατοπτρίζει ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βουδιστικοί ναοί στην Ταϊλάνδη, όπου περίπου το 90% του πληθυσμού ασκεί τον Βουδισμό. Οι ταϊλανδικοί ναοί έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο πολλών σκανδάλων που αφορούν σε οικονομικές παρατυπίες, υποθέσεις ναρκωτικών και παραβιάσεις της μοναστικής πειθαρχίας.

Το 2022, οι μοναχοί ενός ναού στην κεντρική Ταϊλάνδη καθαιρέθηκαν, αφού βρέθηκαν θετικοί σε μεθαμφεταμίνη. Τον Μάιο του 2025, ένας προβεβλημένος ηγούμενος αντιμετώπισε κατηγορίες για υπεξαίρεση άνω των 300 εκατομμυρίων μπατ, τα οποία φέρεται να διοχετεύτηκαν σε παράνομες δραστηριότητες τζόγου.

Η Ταϊλάνδη έχει περίπου 200.000 βουδιστές μοναχούς και 85.000 δόκιμους μοναχούς σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η μοναστική κοινότητα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Σάνγκα, το οποίο ρυθμίζει τη βουδιστική θρησκευτική πρακτική στη χώρα.

Οι θρησκευτικές αρχές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν καλέσει σε μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων πειθαρχικών προβλημάτων στα ταϊλανδικά μοναστήρια. Οι επικριτές επισημαίνουν ότι οι σχετικά χαλαρές προϋποθέσεις εισόδου και οι περιορισμένοι έλεγχοι παρελθόντος επιτρέπουν σε άτομα με εγκληματικό ιστορικό να εισέρχονται στη μοναστική ζωή.

Οι συλλήψεις στο Μοναστήρι Phrom Sunthon σημειώθηκαν σε μια περίοδο αυξημένου ελέγχου για τα βουδιστικά ιδρύματα της Ταϊλάνδης. Τον Ιούλιο του 2025, οι αρχές ανακοίνωσαν σχέδια για τη διενέργεια ελέγχων ιστορικού σε περίπου 300.000 βουδιστές μοναχούς, έπειτα από υπόθεση που αφορούσε εκβιασμούς και σεξουαλικά παραπτώματα υψηλού προφίλ.