Ταϊλάνδη: Συνελήφθησαν βουδιστές μοναχοί με πορνό και ναρκωτικά

Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο ηγούμενος του βουδιστικού ναού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.02.26 , 11:39 Άριελ Κωνσταντινίδη: Αυτό είναι το ασυνήθιστο όνομα που θα πάρει η κόρη της
03.02.26 , 11:19 Αστυνομικός Βουλή: Ξεκίνησε η δίκη του κεκλεισμένων των θυρών
03.02.26 , 11:17 Το ημερολόγιο ενός κρατούμενου: Απόψε σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
03.02.26 , 11:13 Η Λόρα ταξίδεψε για Φρανκφούρτη: Επίσημη επιβεβαίωση από την αεροπορική
03.02.26 , 10:53 MasterChef: Ποιοι είναι οι παίκτες της μπριγάδας 2 - Τα βιογραφικά τους
03.02.26 , 10:43 Ταϊλάνδη: Συνελήφθησαν βουδιστές μοναχοί με πορνό και ναρκωτικά
03.02.26 , 10:41 Τσιμτσιλή: H συγγνώμη στη Βουλγαράκη & το μήνυμα προς τις άλλες εκπομπές
03.02.26 , 10:31 Kim Kardashian: Ρομαντικό Σαββατοκύριακο με τον Lewis Hamilton στο Λονδίνο
03.02.26 , 10:14 Κορυδαλλός: Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο παιδιών 5 και 9 ετών
03.02.26 , 10:13 Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»
03.02.26 , 09:59 Αλέξης Μίχας: «Είναι πολύ πιθανό να δούμε τη Δέσποινα Βανδή στο "YFSF"»
03.02.26 , 09:36 Tι είπε ο Αταμάν για την απουσία του Ναν
03.02.26 , 09:35 Τάνια Μπρεάζου για Γιώργο Αμούτζα: «Όταν είναι πάνω στη σκηνή, μαγεύομαι»
03.02.26 , 09:18 Χάρης Ρώμας: «Με την Άννα Χατζησοφιά θα κάνουμε μια σειρά άμεσα μαζί»
03.02.26 , 09:17 BMW M: Οι διακρίσεις που πήρε το 2025
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Η Λόρα ταξίδεψε για Φρανκφούρτη: Επίσημη επιβεβαίωση από την αεροπορική
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνη
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Άριελ Κωνσταντινίδη: Αυτό είναι το ασυνήθιστο όνομα που θα πάρει η κόρη της
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Τσιμτσιλή: H συγγνώμη στη Βουλγαράκη & το μήνυμα προς τις άλλες εκπομπές
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ταϊλάνδη: Μοναχοί συνελήφθησαν με πορνό και ναρκωτικά σε ναό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τέσσερις βουδιστές μοναχοί συνελήφθησαν στην Ταϊλάνδη, κατά τη διάρκεια εφόδου σε βουδιστικό ναό, όπου εντοπίστηκαν πορνογραφικό υλικό, σεξουαλικά βοηθήματα, καθώς επίσης λίστα συνοδών και άλλα απαγορευμένα αντικείμενα. 

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου στον βουδιστικό ναό Phrom Sunthon, μετά από καταγγελίες κατοίκων της επαρχίας Τσονμπούρι ότι οι μοναχοί είχαν στην κατοχή τους όπλα κι έκαναν χρήση ναρκωτικών μέσα στον ναό. 

Στα κελιά των μοναχών βρέθηκαν χρήματα, ένα πιστόλι, σεξουαλικά βοηθήματα, λίστα με τηλέφωνα εκδιδόμενων γυναικών καθώς και DVD με πορνογραφικό υλικό. Τρεις από τους μοναχούς φέρονται να βρέθηκαν θετικοί στη μεθαμφεταμίνη. 

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο ηγούμενος του ναού. Όλοι οι συλληφθέντες καθαιρέθηκαν από το μοναχικό αξίωμα και τους απαγορεύτηκε η συνέχιση της θρησκευτικής τους ιδιότητας. 

Οι τρεις μοναχοί που φέρονται να έκαναν χρήση ναρκωτικών θα παραπεμφθούν σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Ο ηγούμενος παραδόθηκε στις μεταναστευτικές αρχές κι αναμένεται να απελαθεί. 

Ένας από τους μοναχούς φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε χρήση μεθαμφεταμίνης για την ανακούφιση από χρόνιους πόνους που σχετίζονται με διαβήτη και υπέρταση, κάτι που εξετάζουν οι αρχές. 

Το περιστατικό αντικατοπτρίζει ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βουδιστικοί ναοί στην Ταϊλάνδη, όπου περίπου το 90% του πληθυσμού ασκεί τον Βουδισμό. Οι ταϊλανδικοί ναοί έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο πολλών σκανδάλων που αφορούν σε οικονομικές παρατυπίες, υποθέσεις ναρκωτικών και παραβιάσεις της μοναστικής πειθαρχίας.

Το 2022, οι μοναχοί ενός ναού στην κεντρική Ταϊλάνδη καθαιρέθηκαν, αφού βρέθηκαν θετικοί σε μεθαμφεταμίνη. Τον Μάιο του 2025, ένας προβεβλημένος ηγούμενος αντιμετώπισε κατηγορίες για υπεξαίρεση άνω των 300 εκατομμυρίων μπατ, τα οποία φέρεται να διοχετεύτηκαν σε παράνομες δραστηριότητες τζόγου.

Η Ταϊλάνδη έχει περίπου 200.000 βουδιστές μοναχούς και 85.000 δόκιμους μοναχούς σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η μοναστική κοινότητα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Σάνγκα, το οποίο ρυθμίζει τη βουδιστική θρησκευτική πρακτική στη χώρα.

Οι θρησκευτικές αρχές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν καλέσει σε μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων πειθαρχικών προβλημάτων στα ταϊλανδικά μοναστήρια. Οι επικριτές επισημαίνουν ότι οι σχετικά χαλαρές προϋποθέσεις εισόδου και οι περιορισμένοι έλεγχοι παρελθόντος επιτρέπουν σε άτομα με εγκληματικό ιστορικό να εισέρχονται στη μοναστική ζωή.

Οι συλλήψεις στο Μοναστήρι Phrom Sunthon σημειώθηκαν σε μια περίοδο αυξημένου ελέγχου για τα βουδιστικά ιδρύματα της Ταϊλάνδης. Τον Ιούλιο του 2025, οι αρχές ανακοίνωσαν σχέδια για τη διενέργεια ελέγχων ιστορικού σε περίπου 300.000 βουδιστές μοναχούς, έπειτα από υπόθεση που αφορούσε εκβιασμούς και σεξουαλικά παραπτώματα υψηλού προφίλ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΪΛΑΝΔΗ
 |
ΒΟΥΔΙΣΤΕΣ
 |
ΜΟΝΑΧΟΙ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top