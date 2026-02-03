Αστυνομικός Βουλή: Ξεκίνησε η δίκη του κεκλεισμένων των θυρών

Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του που κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους / ERT

Κεκλεισμένων των θυρών ξεκίνησε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά πρώην αστυνομικό της Βουλής και την εν διαστάσει σύζυγό του. Οι δύο κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα, τα οποία σχετίζονται με καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος των ανήλικων παιδιών τους.

Έπειτα από εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας, το δικαστήριο αποφάσισε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί χωρίς παρουσία κοινού και δημοσιότητας, κρίνοντας ότι προέχει η προάσπιση της ιδιωτικής ζωής τόσο των διαδίκων όσο και, κυρίως, των παιδιών. Η εισαγγελική λειτουργός επισήμανε πως η φύση της υπόθεσης επιβάλλει αυξημένη προστασία, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ψυχική επιβάρυνση των ανηλίκων.

Την πρόταση αυτή αποδέχθηκαν και οι δύο πλευρές. Η υπεράσπιση του πρώην αστυνομικού υπογράμμισε ότι τα έξι παιδιά της οικογένειας έχουν μπροστά τους ολόκληρη τη ζωή τους και δεν πρέπει να στιγματιστούν από τη δημόσια έκθεση της υπόθεσης. Από την πλευρά της μητέρας, ο συνήγορός της επικαλέστηκε πορίσματα ειδικών παιδοψυχολόγων, σύμφωνα με τα οποία κάθε νέα δημοσιότητα λειτουργεί επιβαρυντικά για την ψυχική τους ισορροπία.

Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο πρώην αστυνομικός, δια του συνηγόρου του, δήλωσε αθώος και προανήγγειλε την κατάθεση νέων αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον του δικαστηρίου. Και οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν στην αίθουσα, με τον άνδρα να παραμένει προσωρινά κρατούμενος και τη γυναίκα να αντιμετωπίζει τη δίκη εκτός φυλακής, υπό περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε πριν από περίπου δεκαπέντε μήνες από την πρώην αστυνομικό σε βάρος του συζύγου της, για ιδιαίτερα βαριές πράξεις εις βάρος των παιδιών και της ίδιας. Μετά τη σύλληψη και την προφυλάκιση του άνδρα, ασκήθηκε ποινική δίωξη και σε βάρος της καταγγέλλουσας. Το πρώην ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με κατηγορίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βιασμό, κατάχρηση ανηλίκων και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν κατ’ επανάληψη και από κοινού.