MasterChef: Ποιοι είναι οι παίκτες της μπριγάδας 2 - Τα βιογραφικά τους

Ο απόλυτος διαγωνισμός μαγειρικής, το επετειακό MasterChef 10 είναι εδώ γεμάτο ανατροπές και υψηλό ανταγωνισμό, με συνταγές υψηλής γαστρονομίας, όπου στο τέλος θα αναδείξει τον νικητή της φετινής χρονιάς!

Οι τρεις σεφ κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Πάνος Ιωαννίδης, έρχονται στις οθόνες μας από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star, όπου με χιούμορ, πειθαρχία και υψηλού επιπέδου δοκιμασίες μαγειρικής αναζητούν εκείνον ή εκείνη που θα καταφέρει να φτάσει έως την τελική φάση και να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του MasterChef 10!

Οι παίκτες έχουν ήδη χωριστεί σε δύο μπριγάδες, με τη μία μπριγάδα να αγνοεί την ύπαρξη της άλλης!

Ας γνωρίσουμε τους 14 από τους συνολικά 28 παίκτες που ξεχώρισαν στις οντισιόν, κατάφεραν να μπουν στο σπίτι του δημοφιλούς διαγωνισμού μαγειρικής και ανήκουν στην μπριγάδα 2.

MasterChef 10: Γνωρίζοντας τους παίκτες της μπριγάδας 2

Γιώργος Αχλαδιώτης

Ο 28χρονος Γιώργος κατάγεται από το Καστελόριζο και, όπως δηλώνει η μαγειρική είναι όλη του η ζωή. Με πλούσιο βιογραφικό, αφού έχει δουλέψει σε πολύ απαιτητικές κουζίνες στο Βέλγιο, στη Νορβηγία, στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας και στην Αυστραλία, ελπίζει να μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος και να κερδίσει το MasterChef 10!.

Αυτό που τον εξιτάρει, είναι η ένταση της κουζίνας, ενώ όπως αναφέρει για εκείνον η μαγειρική είναι τέχνη και δημιουργικότητα. Δεν είναι άνθρωπος που τον καταβάλλει το άγχος και με όπλα του την ψυχραιμία, τη μαγειρική αυτοπεποίθηση, αλλά και το δημιουργικό «χάος», που κουβαλάει στο μυαλό του, ο Γιώργος θέλει να φτάσει έως την τελική φάση του μαγειρικού διαγωνισμού.

Στην πρώτη οντισιόν εντυπωσίασε τους κριτές φτιάχνοντας μία μαγειρίτσα. Συγκεκριμένα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σχολίασε για το πιάτο του Γιώργου: «Ένα ιδιαίτερο πιάτο, ένα ιδιαίτερο στήσιμο, γενικότερα μία ιδέα που δεν τη συναντάμε αρκετά συχνά», παίρνοντας τη λευκή ποδιά με ένα «όχι» και δύο «ναι».

Wasan Alhashimi

Η 31χρονη Wasan κατάγεται από το Ντουμπάι και ζει στην Κάρπαθο εδώ και δύο χρόνια. Η Wasan είναι ένας άνθρωπος δημιουργικός και αυθόρμητος. Για να βρεθεί στο MasterChef 10 άφησε πίσω της την καριέρα που είχε στο χώρο του marketing και μπήκε με μεγάλο προσωπικό ρίσκο μέσα στις κουζίνες, με πάθος και με θέληση. Όπως λέει, μέσα από τον διαγωνισμό θέλει να προβάλλει στα πιάτα της την προσωπικότητά της και την κουλτούρα της.

Στόχος της είναι να αναδείξει τις γεύσεις της και με μέσο της τη θέληση για μάθηση και το πείσμα, να γίνει η επόμενη MasterChef της Ελλάδας! Στην πρώτη οντισιόν η Wasan μαγείρεψε για τους τρεις σεφ κριτές κοτόπουλο musakhan, μία παραδοσιακή συνταγή από την Παλαιστίνη, ένα πιάτο που της έδωσε το μεγάλο «ναι» για την επόμενη φάση του δημοφιλούς διαγωνισμού μαγειρικής.

Πέτρος Ελευθεριάδης

Ο 24χρονος Πέτρος κατάγεται από την Κύπρο, με σπουδές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής στη Θεσσαλονίκη. Από πολύ μικρός κατάλαβε ότι ήθελε να ασχοληθεί με κάτι δημιουργικό και στη μαγειρική βρήκε έναν τρόπο έκφρασης. Δηλώνει ανταγωνιστικός και παρορμητικός, αλλά ταυτόχρονα ήρεμος και ευδιάθετος. Μπήκε στο MasterChef 10 για να ξεπεράσει τα όριά του, καθώς ο ανταγωνισμός δεν τον πτοεί, γιατί έχει πίστη στις γνώσεις και στις δυνατότητές του.

Στην πρώτη οντισιόν ο Πέτρος έφτιαξε μυλοκόπι με spaghetti από κολοκυθάκια και οι κριτές ενθουσιάστηκαν με το πόσο οργανωμένα και καθαρά δούλεψε στην κουζίνα. Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ανέφερε όχι: «Μας παρουσίασες ένα από τα πιο όμορφα πιάτα που έχουμε δει», δίνοντάς του τη λευκή ποδιά και το «πράσινο φως» για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Μιχάλης Κεχαγιόγλου

Ο Μιχάλης είναι 32 χρόνων, ζει στη Δραπετσώνα και για εκείνον η μαγειρική είναι το σπίτι του, το μεράκι και το πάθος του! Ως άνθρωπος δηλώνει ότι γοητεύεται από την πίεση και τον ανταγωνισμό, ενώ στη κουζίνα τον διακρίνει η πειθαρχία και η λεπτομέρεια στις κινήσεις του. Ο Μιχάλης είναι επαγγελματίας μάγειρας, με καθοριστικό σημείο στην καριέρα του τη συνεργασία του με τον Gordon Ramsay, όπου για εκείνον ήταν σαν δεύτερο σχολείο.

Στην πρώτη οντισιόν, ο Μιχάλης μαγείρεψε για τους τρεις κριτές μπαρμπούνι σοτέ με σταμναγκάθι και πουρέ από καραμελωμένο κουνουπίδι, που του χάρισε και μία θέση στην επόμενη φάση του MasterChef 10.

Παναγιώτης Καλημέρης

Ο 29χρονος Παναγιώτης ζει και εργάζεται στη Χαλκιδική όπου διατηρεί τα τελευταία δύο χρόνια δικό του εστιατόριο, ενώ στον χώρο της μαγειρικής βρίσκεται τα τελευταία δέκα χρόνια. Η γεύσεις του βασίζονται κυρίως στη μεσογειακή κουζίνα. Δηλώνει άνθρωπος χαμηλών τόνων και δεν πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στη συγκατοίκηση με τους υπόλοιπους παίκτες. Παρά το γεγονός ότι έχει εμπειρία, έρχεται στον διαγωνισμό για να εξελιχθεί, να πάρει γνώσεις, αλλά και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Βασίλης Αλεξόπουλος

O Βασίλης είναι 30 ετών και κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε να μαγειρεύει όταν ήταν φοιτητής Πληροφορικής και κάπου εκεί αναθεώρησε τον επαγγελματικό του προσανατολισμό. Στα 25 του χρόνια ξεκίνησε τη μαγειρική του καριέρα και έχει ήδη παραστάσεις από το εξωτερικό, με αποκορύφωμα το πέρασμα του από τη Φλωρεντία και την κουζίνα του κορυφαίου chef Massimo Bottura. O ίδιος δηλώνει εργατικός και ψυχαναγκαστικός, αλλά και συνειδητοποιημένος για τη συμμετοχή του στο MasterChef 10, όπου σκαλί-σκαλί θέλει να φτάσει στον τελικό.

Στην πρώτη οντισιόν ο Βασίλης παρουσίασε στους κριτές φιλέτο λαβράκι και αντίδια τσιγαριστά, ένα πιάτο που του χάρισε τη λευκή ποδιά και την είσοδό του στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, αφού οι κριτές το βρήκαν πολύ σωστά μαγειρεμένο.

Κωνσταντίνα Μάστρου

Η 25χρονη Κωνσταντίνα έρχεται στο MasterChef 10 με σκοπό να γίνει η πρώτη γυναίκα Κύπρια, που θα κατακτήσει τον κορυφαίο διαγωνισμό μαγειρικής! Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι η μαγειρική είναι ο σκοπός της ζωής της. Ξέρει ότι δεν είναι έμπειρη, αλλά το κίνητρό της να κάνει περήφανους τους γονείς της είναι το μεγαλύτερό της όπλο και ο λόγος που θα πεισμώσει στον διαγωνισμό για να τα καταφέρει.

Στην πρώτη οντισιόν η Κωνσταντίνα μαγείρεψε λαβράκι με κρούστα αρωματικών, πουρέ από κολοκυθάκι και σάλτσα αυγολέμονο, το οποίο σύμφωνα με τους τρεις σεφ κριτές ήταν ένα πολύ όμορφο και άρτιο πιάτο. Όπως σχολίασε ο Πάνος Ιωαννίδης: «Δοκιμάσαμε ένα πιάτο, πραγματικά άρτιο. Το κομμάτι της τεχνικής, της γεύσης και της αρτιότητας υπήρχαν στο πιάτο σου». Έτσι, η Κωνσταντίνα πήρε τη λευκή ποδιά και συνέχισε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Άρης Κασνέτση

Ο 20χρονος Άρης κατάγεται από την Αλβανία και ασχολήθηκε με τη μαγειρική, γιατί όπως δηλώνει πάντα του άρεσε να προσφέρει και να ευχαριστεί τον κόσμο, σερβίροντας ευφάνταστα πιάτα. Ξεκίνησε από μικρός να δουλεύει για να βοηθάει οικονομικά τη μητέρα του, είναι πολύ δεμένος με την πολυμελή οικογένειά του και έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη μικρή του αδελφή. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του έντονο, όπως είναι και οι γεύσεις του. Δεν συμβιβάζεται με το μέτριο, είναι πολύ ανταγωνιστικός και θέλει πάντα να κερδίζει.

Στην πρώτη οντισιόν ο Άρης ετοίμασε τη σπεσιαλιτέ του, με σκοπό να εντυπωσιάσει τους κριτές και να περάσει στην επόμενη φάση του ΜasterChef 10. Μαγείρεψε γαριδομακαρονάδα και οι κριτές το βρήκαν πολύ νόστιμο. Έτσι ο παίκτης κέρδισε τη λευκή ποδιά και πέρασε στην επόμενη φάση.

Μάριος Μπίγαλης

Ο 23χρονος Μάριος ξεκίνησε να μαγειρεύει για τον εαυτό του και έπειτα αυτό εξελίχθηκε. Ζει στην Αθήνα και τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με τη μαγειρική. Δυνατά του χαρακτηριστικά είναι ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση, ενώ θα ήθελε να είναι λιγότερο συναισθηματικός. Δηλώνει φανατικός θαυμαστής του MasterChef και το παρακολουθεί κάθε χρόνο μαζί με τον πατέρα του. Φέτος, αποφάσισε να γίνει πρωταγωνιστής του και να το ζήσει από πρώτο χέρι. Οι γονείς του ήταν εκείνοι που τον παρακίνησαν να λάβει μέρος στον διαγωνισμό.

Στην πρώτη οντισιόν ο Μάριος μαγείρεψε φιλέτο πάπιας με βατόμουρα, πατάτες και γλασαρισμένα καρότα, ένα πιάτο που του επέτρεψε να συνεχίσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Άγγελος Ρουμελιώτης

Ο 34χρονος Άγγελοςέχει καταγωγή από Χαλκίδα και Κωνσταντινούπολη, ενώ ο λόγος που ασχολήθηκε με τη μαγειρική είναι ο παππούς του, ο οποίος ήταν ζαχαροπλάστης και λειτούργησε ως έμπνευση για τον ίδιο. Όταν δεν μαγειρεύει, παίζει επιτραπέζια παιχνίδια ή χορεύει latin χορούς με την κοπέλα του.Δηλώνει τελειομανής, αφού θα τσεκάρει κάτι αρκετές φορές για να βεβαιωθεί πως είναι σωστό. Πιστεύει ότι θα είναι μια δυνατή παρουσία στον διαγωνισμό και μοναδικός του στόχος είναι το έπαθλο.

Στην πρώτη οντισιόν ο Άγγελος μαγείρεψες για τους κριτές ριζότο παντζάρι, με γαρίδα και chorizo, ένα πιάτο που του χάρισε τη λευκή ποδιά και μία θέση στην επόμενη φάση του MasterChef 10.

Φιλιώ Φλυτζάνη

Η 53χρονη Φιλιώ κατάγεται από τους Φούρνους Ικαρίας και τα τελευταία δύο χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είχε συμμετάσχει στο MasterChef 2024 και μπορεί τότε να ήταν σύντομη η παρουσία της, τώρα, όμως, έρχεται πιο σίγουρη από ποτέ για όσα θέλει να αποδείξει! Η Φιλιώ φέρνει στον διαγωνισμό την αποφασιστικότητα μιας γυναίκας που ξέρει καλά τη δύναμή της και δηλώνει ότι θα πορευτεί βήμα-βήμα προς τον στόχο της.

Στην πρώτη οντισιόν μαγείρεψε γεμιστό καλαμάρι, μπριάμ λαχανικών και σάλτσα γιαουρτιού και αυτό το πιάτο της χάρισε μία λευκή ποδιά στην επόμενη φάση του MasterChef 10.

Σαμ Μπεκίρη

Ο 26χρονος Σαμ γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά και η καταγωγή του είναι από την Αλβανία. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει καταφέρει να ανοίξει το δικό του μεζεδοπωλείο μαζί με τον κολλητό του φίλο. Εκεί, κάνει καθημερινά αυτό που αγαπάει, μαγειρεύει και προσφέρει στον κόσμο ελληνικές γεύσεις, με πινελιές από τα διάφορα μαγειρικά ταξίδια, που κάνει στο εξωτερικό. Αν κάτι χαρακτηρίζει τον Σαμ, αυτό είναι ότι βάζει τον πήχη ψηλά και πάντα πιέζει τον εαυτό του για το καλύτερο.

Στην πρώτη οντισιόν μαγείρεψε για τους τρεις σεφ κριτές «ξιδάτο» χταπόδι και κατάφερε να πάρει το «πράσινο φως» για την επόμενη φάση.

Χάρης Τζαν

Ο 30χρονος Χάρης με ελληνικές και ανατολίτικες ρίζες, ζει στην Αθήνα και είχε από μικρός κλίση προς τη μαγειρική, παρότι ονειρευόταν να γίνει κτηνίατρος. Έχει ασχοληθεί με πολλές κουζίνες, αλλά η ασιατική είναι η αγαπημένη του. Ο αδελφός του ήταν η αιτία που μπήκε στις κουζίνες και βρήκε τη μεγάλη του αγάπη. Κρατώντας ένα χαμηλό προφίλ, δουλεύει με στοχοπροσήλωση και δηλώνει πιο έτοιμος από ποτέ να κερδίσει το MasterChef 10!

Στην πρώτη οντισιόν ο Χάρης μαγείρεψε για τους κριτές λαχανοντολμά, με μοσχαρίσιο κιμά και καμένο λάχανο, ένα πιάτο που οι τρεις σεφ βρήκαν αρκετά νόστιμο, περνώντας τον στην επόμενη φάση.

Μάνος Φουτζόπουλος

Ο 25χρονος Μάνος κατάγεται από το Ηράκλειο Κρήτης, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια ζει και εργάζεται στη Στοκχόλμη. Η μαγειρική μπήκε στη ζωή του πριν από πέντε χρόνια και τον βοήθησε να βρει τον εαυτό του. Του αρέσει η ένταση και δεν φοβάται να «πατήσει πόδι», όπου χρειαστεί. Έχοντας ασχοληθεί με τη φωτογραφία, γνωρίζει και να «φωτογραφίζει» κόσμο, αλλά και να περνάει συναισθήματα μέσα από εικόνες, κάτι που, σε συνδυασμό με τις μαγειρικές του γνώσεις, σίγουρα θα τον βοηθήσει, όπως δηλώνει, να επιβιώσει μέσα στην κουζίνα του MasterChef 10!

Στην πρώτη οντισιόν ο Μάνος μαγείρεψε σολομό με ροζ σάλτσα και πατάτες au gratin, με τους κριτές να σχολιάζουν το πιάτο του και με ένα «όχι» και με δύο «ναι» να παίρνει μία λευκή ποδιά και την επόμενη φάση στον κορυφαίο ελληνικό διαγωνισμό μαγειρικής.

