«Παντρεύεσαι;» - Η ερώτηση Καβατζίκη στη Σκορδά που προκάλεσε... αμηχανία!

Η ερώτηση Καβατζίκη στη Σκορδά περί γάμου και η αντίδρασή της/ βίντεο από Buongiorno

Το πείραγμα που πήγε να κάνει η Φαίη Σκορδά στον Ανδρέα Μικρούτσικο περί γάμου με τη σύντροφό του, στάθηκε η αφορμή να την πειράξουν οι συνεργάτες της.

«Παντρεύεσαι; Έβγαλες ημερομηνία;», βρήκε την ευκαιρία και ρώτησε την παρουσιάστρια της εκπομπής Buongiorno ο Άρης Καβατζίκης, με την ίδια να τον κοιτά με απορία και στη συνέχεια, να ξεσπά σε γέλια.

Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά στην ερώτηση αν παντρεύεται

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Κατερίνα Ζαρίφη το έριξαν στο τραγούδι. «Έλα μωρέ Φαιούλα να γιορτάσουμε», συμπλήρωσε ο Άρης Καβατζίκης.

Η Φαίη Σκορδά ήταν αμήχανη και δεν έδωσε καμία απάντηση.

Η παρουσιάστρια κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετά το διαζύγιό της με τον Γιώργο Λιάγκα. Ο χωρισμός του ζευγαριού είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2016 μετά από έξι χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ήταν η πρώτη φορά που η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιό της. Ειδικότερα, σε συνέντευξη που έκανε η ίδια στη Μάρω Κοντού, η ηθοποιός ρώτησε ανοιχτά την παρουσιάστρια πάνω στην κουβέντα τους: «Eσύ πώς είσαι ερωτικά; Δεν έχουμε μάθει».

«Πάρα πολύ καλά», απάντησε με τρεις λέξεις η Φαίη Σκορδά, με τη Μάρω Κοντού να προσθέτει: «Mπράβο, χαίρομαι! Είσαι πολύ νέα αγάπη μου, πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου, εγώ την έζησα».