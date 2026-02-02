Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο

Ο Φεβρουάριος έφτασε και μαζί του άνοιξε φέτος και το Τριώδιο. Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026 (Τελώνου και Φαρισαίου) ξεκίνησε φέτος η κινητή περίοδος της Ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Κάθε δεύτερη Πέμπτη από το άνοιγμα του Τριωδίου, στην Ελλάδα γιορτάζεται το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Έτσι, φέτος η Τσικνοπέμπτη πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου.
Πρόκειται για την Πέμπτη εκείνη που το τσίκνισμα έχει την τιμητική του. Είθισται να τρώνε οι περισσότεροι κρέας: μπριζόλα, λουκάνικα, σουβλάκια και σε πολλές περιπτώσεις να συγκεντρώνονται οικογένειες και παρέες για ένα φαγοπότι με γλέντι και χορό.
Η ονομασία της ημέρας προκύπτει από την «τσίκνα» τη μυρωδιά του ψημένου κρέατος και την ημέρα της εβδομάδας. Αν αναρωτιέστε γιατί την Πέμπτη κι όχι άλλη μέρα, η επικρατέστερη απάντηση είναι ότι η Τετάρτη και η Παρασκευή, θεωρούνται μέρες νηστείας.
Αυτό το ξεφάντωμα με την κρεατοφαγία γίνεται κατά κύριο λόγο τότε, λίγο πριν αρχίσει η αυστηρή νηστεία της Σαρακοστής μέχρι το Πάσχα.
Μετά την Τσικνοπέμπτη που δεν είναι αργία, ακολουθεί το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και η έναρξη της Σαρακοστής. Φέτος, η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026.
Σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, η Τσικνοπέμπτη συνοδεύεται από καρναβαλικές εκδηλώσεις και τοπικά έθιμα. Για παράδειγμα στην Κοζάνη, ανάβουν μεγάλες φωτιές - φανούς στις γειτονιές, χορεύουν γύρω από αυτές, γλεντούν μέχρι πρωίας ενώ το ψήσιμο γίνεται σε κοινόχρηστους χώρους.
Στην Πάτρα, η Τσικνοπέμπτη συνδέεται με το πατρινό καρναβάλι, ενώ στη Θήβα γίνεται αναπαράσταση του Βλάχικου γάμου με σατιρικό χαρακτήρα κ.ά.
Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026
Φέτος, οι αργίες που πέφτουν Δευτέρα ή Παρασκευή, ώστε να συμπληρώσουν ένα τριήμερο ανάπαυλας για τους εργαζόμενους είναι τρεις στο σύνολό τους.
Πρόκειται για τα τριήμερα της Καθαράς Δευτέρας και του Αγίου Πνεύματος, που είναι τριήμερα όπως κάθε χρόνο. Επιπλέον, φέτος η εργατική Πρωτομαγιά πέφτει Παρασκευή.
Οι εθνικές επέτειοι της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου πέφτουν και οι δύο ημέρα Τετάρτη, ενώ φέτος ο Δεκαπενταύγουστος όπως και η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων πέφτει Σάββατο.
- Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου 2026
- Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Εθνική επέτειος: Τετάρτη 25η Μαρτίου 2026
- Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου 2026
- Δεύτερη μέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1η Μαΐου 2026
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1η Ιουνίου 2025 (Δεν είναι επίσημη αργία για όλους τους εργαζόμενους)
- Δεκαπενταύγουστος: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 (Κοίμηση της Θεοτόκου)
- Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28η Οκτωβρίου 2026
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026
- Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2026 (Σύναξη της Θεοτόκου)