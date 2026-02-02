Εβελίνα Νικόλιζα: «Οι γονείς μου λένε να καταψύξω τα ωάριά μου»

Η youtuber πήγε σινεμά μαζί με τους γονείς της

02.02.26 , 14:35 Εβελίνα Νικόλιζα: «Οι γονείς μου λένε να καταψύξω τα ωάριά μου»
Στον κινηματογράφο βρέθηκε η Εβελίνα Νικόλιζα, αυτή τη φορά για παιδική ταινία, αφού έχει δανείσει τη φωνή της στα «Ονειροζωάκια» που προβάλλονται στη μεγάλη οθόνη.

Η Εβελίνα Νικόλιζα δάνεισε τη φωνή της σε ένα από «Ονειροζωάκια»

Η Εβελίνα Νικόλιζα δάνεισε τη φωνή της σε ένα από «Ονειροζωάκια»

Η γνωστή youtuber μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star, έχοντας στο πλευρό της τους γονείς της, Μπέσσυ Αργυράκη και Λευτέρη Νικόλιζα.

Νικόλιζα: Αν απαντήσω για τη Γερμανού, είτε θα στεναχωρήσω κάποιον, είτε...

Εβελίνα Νικόλιζα: «Δε μου έχει χτυπήσει ακόμα το καμπανάκι της μητρότητας»

Εβελίνα Νικόλιζα: «Δε μου έχει χτυπήσει ακόμα το καμπανάκι της μητρότητας»

Με χιούμορ, δήλωσε αρχικά: «Θα μου πάρουν ποπ κορν». Αναφερόμενη στο θέμα της μητρότητας, η Εβελίνα Νικόλιζα ήταν ειλικρινής:
«Δε μου έχει χτυπήσει ακόμα το καμπανάκι της μητρότητας αλλά δεν έχω βρεθεί ακόμα και σε μια κατάσταση όπου νιώθω στα προσωπικά μου τόσο καλά με έναν άνθρωπο που μπορώ να χαλαρώσω και να αρχίσω να σκέφτομαι το μέλλον. Δε θα είχα κανένα πρόβλημα να το κάνω μόνη μου απλώς δεν έχει ξυπνήσει μέσα μου αυτό το κομμάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια μίλησε και για τη στάση των γονιών της, λέγοντας με χιούμορ: «Οι γονείς μου με έφεραν από Γλυφάδα μέχρι Μαρούσι λέγοντάς μου να καταψύξω ωάρια! Κοιτούσα τον δρόμο γιατί όταν οδηγούμε δεν μιλάμε και κάποια στιγμή φτάσαμε!».

Η Μπέσσυ Αργυράκη πήρε τον λόγο και σχολίασε: «Ο πατέρας της τής το είπε για τελευταία φορά (σ.σ. να κάνει κατάψυξη). Ο μπαμπάς το ξεκίνησε. Εγώ το έχω κόψει. Θέλουμε να βρει έναν άνθρωπο να της ταιριάζει. Να μην αργήσει πάρα πολύ για να έχουμε αντοχές να το μεγαλώσουμε», αναφερόμενη στο ενδεχόμενο ενός… εγγονιού.

Αργυράκη για Νικόλιζα: «Στενοχωριέμαι όταν ακούω άσχημα σχόλια για αυτή»

Η Μπέσσυ Αργυράκη θέλει να γίνει γιαγιά

Η Μπέσσυ Αργυράκη θέλει να γίνει γιαγιά

Η Εβελίνα Νικόλιζα μίλησε και για την πολύπαθη πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, από την οποία έχει περάσει και η ίδια, αλλά και για το κόψιμο εκπομπών: «Είναι πολύ στενάχωρο να σταματάνε οι εκπομπές, να μην δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στους ανθρώπους να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Δεν θα ήθελα να πιστεύω ότι υπάρχει κατάρα, οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουμε τις ευθύνες μας», είπε, συμπληρώνοντας: «Είναι πολύ καλή η Κατερίνα Καραβάτου, ίσως αν δοθεί χρόνος…».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο τέλος των Weekenders: «Δεν είχε γίνει ποτέ συζήτηση για μας ότι θα κοπούμε, τα βλέπαμε στην τηλεόραση. Μας άγχωνε. Αλλά υπήρχε πολύ ωραίο κλίμα μεταξύ μας».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

