Απεργία Ταξί: «Χειρόφρενο» την Τρίτη 3/2 & Τετάρτη 4/2 τραβούν οι οδηγοί

Χωρίς ταξί ξανά η Αττική Τρίτη και Τετάρτη σε Αττική και Θεσσαλονίκη/Mega

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική και η Θεσσαλονίκη την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, καθώς οι αυτοκινητιστές προχωρούν σε νέα 48ωρη απεργία. Την κινητοποίηση ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ενώ στη Θεσσαλονίκη το σωματείο ΕΡΜΗΣ.

Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις εξελίξεις στον κλάδο και τις κυβερνητικές αποφάσεις που, όπως υποστηρίζουν, επιβαρύνουν την καθημερινή τους εργασία και το εισόδημά τους.

Στο πλαίσιο της απεργίας, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη στις 10:30 το πρωί έξω από τα γραφεία του συνδικάτου, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου με στόχο να μεταφερθούν τα αιτήματα του κλάδου στην κυβέρνηση.

Οι επαγγελματίες του χώρου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ζητώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ουσιαστικό διάλογο με την πολιτεία.

Οι αυτοκινητιστές μέσω του Θύμιου Λυμπερόπουλου διευκρινίζουν ότι απορρίπτουν κάθε συζήτηση με τον υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο για την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεών τους ενώ ζητούν συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ δήλωσε πως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης «δεν ξέρει τι λέει καθημερινά και προσβάλει την αξιοπρέπεια μας, την οικογένειας μας, το επάγγελμα μας και θέλει να το διαλύσει, Το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει, Απλά ψεύδεται και επιβάλλει».

ΣΑΤΑ: Τα 6 αιτήματά των οδηγών ταξί

1. Ηλεκτροκίνηση – Όχι στη βίαιη μετάβαση

Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

2. Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Απαιτούμε ελάχιστη μίσθωση 150€ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών Ταξί.

3. Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών

Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί.

4. Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες) – Αυτονόητο δικαίωμα

Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των Ειδικών Λωρίδων Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα Ταξί όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της.

5. Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή – ληστρική επιδρομή

Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου.

6. Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Το Σχέδιο Νόμου – αν και βρίσκετε ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας- είναι ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης. Πλήρη απαξίωση και οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών.

ΣΑΤΑ: Η πλήρης ανακοίνωση για την απεργία των ταξί

«Με πρόσχημα την ηλεκτροκίνηση, ο Υπουργός αλλοιώνει βάναυσα την ελάχιστη μίσθωση των Ε.Ι.Χ., μειώνοντάς την από 90€ στα 50€! Αυτό που μέχρι τώρα αποτελούσε σαφή διαχωρισμό (ελάχιστη μίσθωση και ελάχιστη χρέωση για τις υπηρεσίες των Ε.Ι.Χ με αυτές του ταξί) από 1/1/2027 παύει να υφίσταται.

Ο κ. Κυρανάκης βάζει την υπογραφή του σε ένα νόμο (ερανιστικό) που οδηγεί στην πλήρη απαξίωση του κλάδου και στην εγκατάλειψη των επαγγελματιών αυτοκινητιστών ταξί στο έλεος ιδιωτικών συμφερόντων.

Τι λέει το επίμαχο άρθρο :«Από 1ης Ιανουαρίου 2027 τα νέα οχήματα των επιχειρήσεων της παρ. 1 εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, απαιτείται να είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό μηδενικών εκπομπών σε περιοχές του προηγούμενου εδαφίου το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης ορίζεται στα πενήντα (50) ευρώ.»

Τα «παραμύθια» του Υπουργού για την ηλεκτροκίνηση καταρρέουν σαν χάρτινος πύργος:

– Μιλάει για 250 ταξί που “πρέπει” να αντικατασταθούν το 2026, ένας αριθμός χωρίς καμία σημασία, που χρησιμοποιείται ως αφηγηματικό άλλοθι για να κρύψει τις καταστροφικές παρενέργειες που έχει για τον κλάδο των ταξί η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

– Φλυαρεί για 100.000 φορτιστές στην Ελλάδα. Ψέματα! Οι οικιακοί φορτιστές δεν ξεπερνούν τις 10.000 (και δεν εξυπηρετούν τις επαγγελματικές ανάγκες γρήγορης φόρτισης), οι ταχυφορτιστές (50 kw) για φόρτιση 3-4 ωρών είναι 1562 ενώ οι ταχείας φόρτισης (150 kW, κατάλληλοι για γρήγορη φόρτιση επαγγελματικών στόλων αυτοκινήτων όπως τα ταξί) δεν ξεπερνούν τους 10.

Ο συνολικός αριθμός σημείων επαναφόρτισης ανερχόταν τον Δεκέμβριο του 2025 σε 8.757, με τους 1.562 από αυτούς να είναι ταχυφορτιστές. Η ετήσια αύξηση των σημείων φόρτισης έφτασε στο απόγειό της το 2023 και από τότε ο ρυθμός πέφτει σταδιακά. (Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (τα στοιχεία αντλούνται από τη Eurostat, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Τμήμα Κινητικότητας και Μεταφορών, το ELTIS, το Παρατηρητήριο Αστικής Κινητικότητας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) και την ΕΛΣΤΑΤ με τελευταία ενημέρωση των δεδομένων στις 16 Ιανουαρίου 2026).

Σιωπά για το 1,5 μήνα τον χρόνο που το ηλεκτρικό ταξί θα “κοιμάται στην πρίζα” (1.100 ώρες φόρτισης ετησίως), για την άρνηση των ασφαλιστικών να καλύπτουν ζημιές μπαταρίας (το ακριβότερο εξάρτημα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου), και για την απουσία οποιουδήποτε φορτιστή σε πιάτσες ταξί στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Ο νόμος ψηφίστηκε πριν από 5 χρόνια από την ίδια κυβέρνηση, που είχε άπλετο χρόνο να φτιάξει υποδομές. Δεν το έκανε επειδή η πολιτική της είναι να “θάψει” οτιδήποτε παραπέμπει σε αυτοαπασχόληση και μικροεπιχειρηματικότητα.

Η εμπάθεια του Υπουργού Μεταφορών για τα ταξί είναι πλέον ξεκάθαρη: Αυτό που στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι αυτονόητο –η χρήση έμφορτων ταξί των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας για γρηγορότερη εξυπηρέτηση πολιτών– ο κ. Κυράνακης το απαγόρευσε με νόμο! Αντί για στήριξη, επιλέγει πειθαρχική μεταχείριση ενός κλάδου που λειτουργεί με την σφραγίδα της δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς.

Κατηγορεί τον κλάδο ότι –παράλογα- ζητάει αύξηση. Δεν ανέφερε ποτέ όμως, ότι οι τιμές βενζίνης και diesel έχουν αυξηθεί κατά 25-30% από το 2022 (δεδομένα ΥΠΕΝ), ότι η ασφάλιση αυτοκινήτου ταξί αυξήθηκε κατά 18% (Ελληνική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών) ή ότι το κόστος συντήρησης αυξήθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% (ανταλλακτικά, service, κλπ).

Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να δώσει λύση στα δίκαια αιτήματα των ταξιτζήδων, που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Και δεν είναι μόνο η ηλεκτροκίνηση. Η παράνομη πρακτική πλατφορμών, η υπερφορολόγηση , η έλλειψη ελέγχων για την καταπολέμηση της υποκλοπής μεταφορικού έργου από τα Ε.Ι.Χ , το πρόβλημα της εκκρεμούς έκδοσης και ανανέωσης ειδικών αδειών ταξί είναι ζητήματα από τα οποία εξαρτάται η βιωσιμότητα του κλάδου.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, για να στείλουμε ηχηρό μήνυμα ότι δεν θα ανεχτούμε άλλο την αδιαφορία και τις εχθρικές πολιτικές εναντίον μας.

Το ΣΑΤΑ εκφράζει τη βαθιά του συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που θα προκύψει από την απεργία. Ωστόσο, ο αγώνας μας αφορά όλη την ελληνική κοινωνία, καθώς διεκδικούμε ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές για όλους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ταξί, που εγγυάται υπεύθυνη εξυπηρέτηση και προστασία των δικαιωμάτων πολιτών και επαγγελματιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Απεργία των ταξί και στη Θεσσαλονίκη

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν και οι αυτοκινητιστές στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότερη ημερομηνία την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης (ΕΡΜΗΣ).

Η κλιμάκωση των εν λόγω κινητοποιήσεων έρχεται «ως απάντηση στην απαράδεκτη πολιτική της κυβέρνησης που σπρώχνει τους ταξιτζήδες στην υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση χωρίς υποδομές, οικονομική στήριξη και εγγυήσεις βιωσιμότητας, θέτοντας σε κίνδυνο τα προς το ζην χιλιάδων οικογενειών».