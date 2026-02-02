Εξαφάνιση Λόρας: Το μυστηριώδες τηλεφώνημα και η μαρτυρία για τη 16χρονη

Τα ηλεκτρονικά στίγματα και τους ανθρώπους που πιθανόν βοηθούν την 16χρονη Λόρα, αναζητούν οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ., που έχουν αναλάβει τις έρευνες για την εξαφάνισή της από το Ρίο στις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ταξί που μετέφερε τη Λόρα από την Ομόνοια στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» φέρεται να κατέθεσε πως η ανήλικη μιλούσε χαμηλόφωνα στο κινητό της τηλέφωνο μάλλον στα ρωσικά. Φέρεται επίσης να είπε ότι είχε βαμμένα τα νύχια της κι έντονο μακιγιάζ. Ίσως για να δίνει την εντύπωση ότι είναι μεγαλύτερης ηλικίας.

Μετά από αυτή την κατάθεση, οι αστυνομικοί θα αναζητήσουν τον νέο αριθμό του κινητού τηλεφώνου που είχε προμηθευτεί η 16χρονη, αλλά και ποιος δημιούργησε το email, το οποίο χρησιμοποίησε για να παραλάβει το αεροπορικό της εισιτήριο από το ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια.

Αυτό που αναζητούν πλέον είναι τα ηλεκτρονικά της ίχνη. Κρίσιμο θεωρείται το χρονικό διάστημα από τις 11:47 που μπήκε στο ταξί, έως και τις 12:30 το μεσημέρι της 8ης Ιανουαρίου, οπότε και φέρεται να έφτασε στο αεροδρόμιο.

Εξαφάνιση Λόρας: Αναζητούν στοιχεία από το κινητό του οδηγού ταξί

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές μέσω του κινητού τηλεφώνου του οδηγού ταξί που πήγε τη Λόρα στο αεροδρόμιο, έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή και μέσα από το στίγμα του κινητού του θα μπορέσουν να βρουν ποιο κινητό εξέπεμπε δίπλα του, δηλαδή το κινητό που χρησιμοποιούσε η 16χρονη.

Αν το καταφέρουν, θα βρουν έτσι τον αριθμό και τη συσκευή που χρησιμοποίησε, αλλά και πληροφορίες για το με ποιους μίλησε, πότε και πού εκπέμπει τώρα η συγκεκριμένη συσκευή.

Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η αίτηση για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και οι αρχές αισιοδοξούν ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα καταφέρουν να βρουν το στίγμα της.

Εξαφάνιση Λόρα: «Την έρευνα δυσκολεύει ότι δεν πρόκειται για αδίκημα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», εξήγησε πως όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Λόρας, το κορίτσι είχε ήδη απογειωθεί και πιθανόν να είχε φτάσει στη Γερμανία, οπότε δε θα μπορούσε να αποτρέψει τη φυγή της.

Υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή οι ελληνικές αρχές είχαν έρθει σε επικοινωνία με τον αδελφό της 16χρονης αλλά και τις αρχές της Γερμανίας, ζητώντας οπουδήποτε κι αν βρεθεί, σε οποιαδήποτε πόλη, να τεθεί υπό προστασία.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι αρχές δεν έχουν να κάνουν με κάποιο έγκλημα γιατί η Λόρα εξαφανίστηκε με τη θέλησή της, κι αυτό δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τις έρευνες, καθώς η αστυνομία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του παιδιού, όπως για παράδειγμα αν το όνομά της βρίσκεται στη λίστα επιβατών κάποιας αεροπορικής εταιρείας. Για να γίνει αυτό πρέπει να δοθεί εισαγγελική παραγγελία.

Ούτε η άρση απορρήτου των τηλεπικοινωνιών ήταν εύκολη, γιατί και αυτή γίνεται μόνο με εντολή εισαγγελέα. Μάλιστα, η κ. Δημογλίδου αποκάλυψε ότι κάποιες εταιρείας κινητής τηλεφωνίας έδωσαν στοιχεία δείχνοντας καλή διάθεση για να βοηθήσουν.

Δεν ξέρει κανείς αν ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη

Ενδεικτικό είναι ότι η αεροπορική εταιρεία με την οποία φέρεται να ταξίδεψε η 16χρονη, μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει αν το κορίτσι ταξίδεψε τελικά για Φρανκφούρτη. Παράλληλα, δεν υπάρχει εικόνα της Λόρας στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» γιατί οι κάμερες του αεροδρομίου κρατούν το υλικό τους μόνο για 10 μέρες και οι αρχές το ζήτησαν την περασμένη Δευτέρα, 26/1/26.

Στην εκπομπή μίλησε και ο κ. Γιώργος Βλαχοδήμος, δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμά του στη Γερμανία, ο οποίος εξήγησε ότι αν το παιδί φιλοξενείται σε μια δομή, η δομή δεν υποχρεούται να ενημερώσει κανέναν γι’ αυτό, αν δεν υπάρχει αίτημα από συγκεκριμένη αρχή.

Επίσης, επειδή η Λόρα είναι ανήλικη, αν και έχει γερμανική υπηκοότητα, δεν μπορεί να νοικιάσει μόνη της κάποιο διαμέρισμα, αλλά μόνο με κάποιον ενήλικα.

Σε περίπτωση δε που η 16χρονη βρεθεί κι αρνηθεί να επιστρέψει στους γονείς της, τότε ψυχολόγος θα μιλήσει μαζί της, θα συντάξει πόρισμα που θα καταθέσει στον δικαστή ανηλίκων κι εκείνος θα αποφασίσει αν θα επιστρέψει στο σπίτι της ή όχι.

Τέλος η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι ούτε και οι γερμανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία της Λόρας στη Γερμανία.

Εξαφάνιση Λόρα: Μέσα σε 12 ώρες εκτέλεσε το σχέδιο διαφυγής της

Η Λόρα μέσα σε 12 ώρες κατάφερε να εκτελέσει το σχέδιο που είχε καταστρώσει για την διαφυγή της στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα:

Στις 07:15 έφυγε από το σπίτι της για να πάει στο σχολείο

Στις 08:00 πήρε το ταξί από το Ρίο για την Αθήνα

Στις 10:12 έφτασε στην περιοχή του Ζωγράφου

Στις 10:16 μπήκε σε ένα μίνι μάρκετ

Στις 10:20 πήγε σε ένα μαγαζί εστίασης και ζήτησε τον κωδικό για το WiFi

Στις 10:45 μπήκε σε ένα κοσμηματοπωλείο της περιοχής

Στις 11:00 πήρε ταξί με προορισμό την Ομόνοια

Στις 11:27 πηγαίνει στο ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια

Στις 11:30 παίρνει το εισιτήριο για Φρανκφούρτη

Στις 11:46 επιβιβάζεται σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Στις 12:45 φτάνει στο αεροδρόμιο

Στις 17:35 απογειώνεται η πτήση της για Φρανκφούρτη

Στις 19:40 οι γονείς της αναφέρουν στις αρχές την εξαφάνισή της

Στις 20:40 φτάνει στην Φρανκφούρτη

Στις 21:45 εκδόθηκε το Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι κάποιος ή κάποιοι τη βοήθησαν στην εφαρμογή του σχεδίου της, ενώ σύμφωνα με τη Ζήνα Κουτσελίνη ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διαδρομή από τη Φρανκφούρτη προς το Αμβούργο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η Λόρα.

Σύμφωνα με την παρουσιάστρια, οι πόλεις που βρίσκονται στη διαδρομή αυτή μπορεί να δείξουν πολλά για το ποιος μένει εκεί και πού βρίσκεται η Λόρα.