Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία

Τι είπε στο Star ο υπάλληλος του ταξιδιωτικού πρακτορείου στην Ομόνοια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 22:55 Ζωγράφου: Kύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη
30.01.26 , 22:37 Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
30.01.26 , 22:18 Υποχρεωτική η αποστολή στοιχείων δανείων από τους servicers στην ΑΑΔΕ
30.01.26 , 22:07 Λίστες Έπσταϊν: «Σεισμός» από τα 3 εκατ. έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν
30.01.26 , 22:05 MasterChef: Το πρώτο Mystery Box της χρονιάς και το άλυτο μυστήριο
30.01.26 , 22:05 Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
30.01.26 , 21:22 Μητσοτάκης στο TikTok: Το είπαμε, το κάναμε - μείωση φόρων, αύξηση μισθών
30.01.26 , 21:21 Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει δύο εκρήξεις τη μοιραία νύχτα
30.01.26 , 21:15 BYD SEALION 5 DM-i: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
30.01.26 , 20:54 Κάθριν Ο’Χάρα: Πέθανε η μητέρα του Κέβιν από το «Μόνος στο Σπίτι»
30.01.26 , 20:42 Αυτή είναι η νέα Mercedes-Benz S-Class: Καλύτερη από ποτέ
30.01.26 , 20:30 Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία
30.01.26 , 20:25 «Έπεσε» η γραμμή του 100 λόγω τεχνικού προβλήματος!
30.01.26 , 20:15 Citroen ë-C3 “Urban”: Η τιμή της νέας ηλεκτρικής έκδοσης τα...«σπάει»
30.01.26 , 20:05 Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την εξαφάνιση της Λόρα. Η 16χρονη φέρεται να έφυγε από την Ελλάδα και να πέταξε ανενόχλητη για Γερμανία την ίδια μέρα που εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην Πάτρα.

Εξαφάνιση Λόρα: Πού Κινείται Η Έρευνα Της ΕΛΑΣ - Video

Στις 8 Ιανουαρίου, την ημέρα δηλαδή που η 16χρονη κοπέλα έφυγε από την Πάτρα με ταξί και έφτασε στου Ζωγράφου, αγόρασε από ταξιδιωτικό πρακτορείο εισιτήριο με προορισμό την Φρανκφούρτη.

Αφού πρώτα προσπάθησε να πουλήσει κάποια αντικείμενα σε κοσμηματοπωλεία, κατευθύνθηκε στην Ομόνοια κι έφτασε σε ένα μικρό ταξιδιωτικό πρακτορείο, με σκοπό να αγοράσει εισιτήριο για τη Γερμανία.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, απεικονίζεται η 16χρονη κοπέλα στο ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια.

Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία

Η Λόρα στο ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια τη στιγμή που αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, η Λόρα ζήτησε βιαστικά από τον πράκτορα εισιτήριο για την ίδια ημέρα με προορισμό την Φρανκούρτημε οποιαδήποτε εταιρεία. Βρίσκει θέση με την εταιρεία Lufthansa για την ίδια ημέρα, με αναχώρηση στις 17.00 το απόγευμα. Πληρώνει με μετρητά και φεύγει για το αεροδρόμιο.

Με το όνομά της έκλεισε εισιτήριο για Φρανκφούρτη η Λόρα

Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία

Η Λόρα στο ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια

Μάλιστα η Λόρα έκλεισε το εισιτήριο με το δικό της όνομα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου, ο πράκτορας δεν κατάλαβε ότι ήταν ανήλικη και δεν ζήτησε να δει την ημερομηνία γέννησής της στο διαβατήριο. Η κοπέλα φαινόταν να έχει άγχος και ήταν βιαστική.

Ήρθε λίγο αγχωμένη και ζήτησε εισιτήριο για Γερμανία να φύγει βιαστικά

«Ήρθε αγχωμένη και ζήτησε βιαστικά εισιτήριο» είπε ο ταξιδιωτικός πράκτορας στο Star

Τι είπε στο Star ο ταξιδιωτικός πράκτορας που εξέδωσε το εισιτήριο της Λόρας

Λόρα: Η συνάντηση με τον αδερφό της και η γυναίκα-μυστήριο που την επηρέαζε

Πάντως, όπως ανέφερε στο Star ο κ. Νίκος Μόσχος, δικηγόρος του ιδιοκτήτη πρακτορείου, ένας 16χρονος μπορεί να εκδώσει κανονικά εισιτήριο στο όνομά του.

«Το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, σε χρόνο που δεν είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της, η Λόρα πήγε στο πρακτορείο και ζήτησε εισιτήριο για Φρανκφούρτη για την ίδια ημέρα. Λόγω της αμφίεσης και της εμφάνισής της, δεν έδινε την εικόνα ανήλικης αλλά ενήλικης. Το πρακτορείο εξέδωσε το εισιτήριο και η Λόρα πλήρωσε με μετρητά. Το εισιτήριο κόπηκε στο δικό της όνομα κανονικά, δεδομένου ότι δεν υπήρχε πρόβλημα για αυτό. Ένας 16χρονος μπορεί να εκδώσει όνομα στο όνομά του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νίκος Μόσχος.

Πώς όμως κατάφερε η νεαρή να «ξεγλιστρήσει» από όλους και να εξαφανιστεί; 

Πρόκειται για μια υπόθεση που αναδεικνύει μια πρωτοφανή γραφειοκρατική δυσλειτουργία, καθώς η 16χρονη ταξίδεψε με τα δικά της στοιχεία, κάτω από τη «μύτη» των αρχών, σημείωσε η Κατερίνα Μαστραντωνάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Η Λόρα έδρασε με απίστευτη ψυχραιμία. Στις 8 Iανουαρίου, έφυγε από την Πάτρα και έφτασε στην Αθήνα. Στις 10:00 το πρωί βρισκόταν στου Ζωγράφου και στις 11:00 στην Ομόνοια. Η μαρτυρία-κλειδί ήρθε από μια ιδιοκτήτρια χρυσοχοείου, η οποία πριν από δέκα ημέρες, θυμήθηκε ότι το κορίτσι που ήθελε να πουλήσει κοσμήματα, τη ρώτησε: «Σας παρακαλώ, από πού θα πάρω ταξί για να πάω στην Ομόνοια;».

Ακολουθώντας αυτό το ίχνος, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον πράκτορα που της εξέδωσε το εισιτήριο. Το απίστευτο της υπόθεσης είναι πως οι γονείς της Λόρας δήλωσαν την εξαφάνιση στην Πάτρα στις 19:40 το βράδυ. Ωστόσο, η πτήση της Λόρας είχε αναχωρήσει ήδη απο τις 17:00 το απóγευμα. Δηλαδή, την ώρα που άνοιγε η υπόθεση στην αστυνομία, η ανήλικη φαίνεται ότι βρισκόταν ήδη στη Γερμανία! 

Να σημειωθεί πως ενώ όλες οι αεροπορικές εταιρείες απάντησαν στους αστυνομικούς, η συγκεκριμένη γερμανική εταιρεία αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία στις Αρχές, έστω και προφορικά. Το ερώτημα εδώ είναι γιατί δεν εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία. Σε σχετική ερώτηση του Star, πηγές από την ΕΛΑΣ απάντησαν στην Κατερίνα Μαστραντωνάκη πως δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει επειδή το κορίτσι δεν είναι μικρότερο από 16 ετών.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΡΑ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top