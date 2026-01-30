Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την εξαφάνιση της Λόρα. Η 16χρονη φέρεται να έφυγε από την Ελλάδα και να πέταξε ανενόχλητη για Γερμανία την ίδια μέρα που εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην Πάτρα.

Στις 8 Ιανουαρίου, την ημέρα δηλαδή που η 16χρονη κοπέλα έφυγε από την Πάτρα με ταξί και έφτασε στου Ζωγράφου, αγόρασε από ταξιδιωτικό πρακτορείο εισιτήριο με προορισμό την Φρανκφούρτη.

Αφού πρώτα προσπάθησε να πουλήσει κάποια αντικείμενα σε κοσμηματοπωλεία, κατευθύνθηκε στην Ομόνοια κι έφτασε σε ένα μικρό ταξιδιωτικό πρακτορείο, με σκοπό να αγοράσει εισιτήριο για τη Γερμανία.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, απεικονίζεται η 16χρονη κοπέλα στο ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια.

Η Λόρα στο ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια τη στιγμή που αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, η Λόρα ζήτησε βιαστικά από τον πράκτορα εισιτήριο για την ίδια ημέρα με προορισμό την Φρανκούρτη, με οποιαδήποτε εταιρεία. Βρίσκει θέση με την εταιρεία Lufthansa για την ίδια ημέρα, με αναχώρηση στις 17.00 το απόγευμα. Πληρώνει με μετρητά και φεύγει για το αεροδρόμιο.

Με το όνομά της έκλεισε εισιτήριο για Φρανκφούρτη η Λόρα

Η Λόρα στο ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια

Μάλιστα η Λόρα έκλεισε το εισιτήριο με το δικό της όνομα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου, ο πράκτορας δεν κατάλαβε ότι ήταν ανήλικη και δεν ζήτησε να δει την ημερομηνία γέννησής της στο διαβατήριο. Η κοπέλα φαινόταν να έχει άγχος και ήταν βιαστική.

Ήρθε λίγο αγχωμένη και ζήτησε εισιτήριο για Γερμανία να φύγει βιαστικά

Τι είπε στο Star ο ταξιδιωτικός πράκτορας που εξέδωσε το εισιτήριο της Λόρας

Πάντως, όπως ανέφερε στο Star ο κ. Νίκος Μόσχος, δικηγόρος του ιδιοκτήτη πρακτορείου, ένας 16χρονος μπορεί να εκδώσει κανονικά εισιτήριο στο όνομά του.

«Το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, σε χρόνο που δεν είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της, η Λόρα πήγε στο πρακτορείο και ζήτησε εισιτήριο για Φρανκφούρτη για την ίδια ημέρα. Λόγω της αμφίεσης και της εμφάνισής της, δεν έδινε την εικόνα ανήλικης αλλά ενήλικης. Το πρακτορείο εξέδωσε το εισιτήριο και η Λόρα πλήρωσε με μετρητά. Το εισιτήριο κόπηκε στο δικό της όνομα κανονικά, δεδομένου ότι δεν υπήρχε πρόβλημα για αυτό. Ένας 16χρονος μπορεί να εκδώσει όνομα στο όνομά του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νίκος Μόσχος.

Πώς όμως κατάφερε η νεαρή να «ξεγλιστρήσει» από όλους και να εξαφανιστεί;

Πρόκειται για μια υπόθεση που αναδεικνύει μια πρωτοφανή γραφειοκρατική δυσλειτουργία, καθώς η 16χρονη ταξίδεψε με τα δικά της στοιχεία, κάτω από τη «μύτη» των αρχών, σημείωσε η Κατερίνα Μαστραντωνάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Η Λόρα έδρασε με απίστευτη ψυχραιμία. Στις 8 Iανουαρίου, έφυγε από την Πάτρα και έφτασε στην Αθήνα. Στις 10:00 το πρωί βρισκόταν στου Ζωγράφου και στις 11:00 στην Ομόνοια. Η μαρτυρία-κλειδί ήρθε από μια ιδιοκτήτρια χρυσοχοείου, η οποία πριν από δέκα ημέρες, θυμήθηκε ότι το κορίτσι που ήθελε να πουλήσει κοσμήματα, τη ρώτησε: «Σας παρακαλώ, από πού θα πάρω ταξί για να πάω στην Ομόνοια;».

Ακολουθώντας αυτό το ίχνος, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον πράκτορα που της εξέδωσε το εισιτήριο. Το απίστευτο της υπόθεσης είναι πως οι γονείς της Λόρας δήλωσαν την εξαφάνιση στην Πάτρα στις 19:40 το βράδυ. Ωστόσο, η πτήση της Λόρας είχε αναχωρήσει ήδη απο τις 17:00 το απóγευμα. Δηλαδή, την ώρα που άνοιγε η υπόθεση στην αστυνομία, η ανήλικη φαίνεται ότι βρισκόταν ήδη στη Γερμανία!

Να σημειωθεί πως ενώ όλες οι αεροπορικές εταιρείες απάντησαν στους αστυνομικούς, η συγκεκριμένη γερμανική εταιρεία αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία στις Αρχές, έστω και προφορικά. Το ερώτημα εδώ είναι γιατί δεν εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία. Σε σχετική ερώτηση του Star, πηγές από την ΕΛΑΣ απάντησαν στην Κατερίνα Μαστραντωνάκη πως δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει επειδή το κορίτσι δεν είναι μικρότερο από 16 ετών.



