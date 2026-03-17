Youth Pass 2026: 150 ευρώ για νέους

Στην τελική φάση προετοιμασίας βρίσκεται το πρόγραμμα Youth Pass 2026, που προσφέρει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε νέους σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες πολιτισμού, τουρισμού, μετακινήσεων και ψυχαγωγίας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει την 1η Απριλίου 2026, ενώ οι πληρωμές στους δικαιούχους αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Μαΐου. Το πρόγραμμα λειτουργεί πλέον ως μόνιμο μέτρο στήριξης των νέων και η οικονομική ενίσχυση χορηγείται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία παραμένει ενεργή για δύο χρόνια από τον επόμενο μήνα έκδοσής της.

