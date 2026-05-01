Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα, Παρασκευή 1η Μαΐου, η Κατερίνα Καινούργιου, σε μία από τις πιο ξεχωριστές και τρυφερές στιγμές της ζωής της, καθώς τα φετινά της γενέθλια τη βρίσκουν για πρώτη φορά στη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής θέλησε να της ευχηθεί δημόσια, ανεβάζοντας στα social media μια τρυφερή φωτογραφία με την κόρη τους, ενώ λίγο αργότερα μοιράστηκε και την ξεχωριστή τούρτα των γενεθλίων της, στην οποία αναγραφόταν η φράση «Happy Birthday Mom», κάνοντας ακόμη πιο συναισθηματική τη μέρα.



Η Κατερίνα Καινούργιου έχει μιλήσει ανοιχτά για τη νέα της ζωή ως μητέρα, τονίζοντας την ανάγκη υποστήριξης στην αρχή αυτής της διαδρομής: «Θέλω τον πρώτο καιρό να έρθει μια μαία και να με βοηθήσει. Θέλω να μάθω να αλλάζω σωστά την κόρη μου, να την βάλω σε πρόγραμμα ύπνου, να μάθω να την ταΐζω και άλλα πολλά. Ταυτόχρονα να μην εξαντληθώ και εγώ για να μπορέσω να ανταποκριθώ και μετά να μπορέσω να επιστρέψω στη δουλειά μου», είχε δηλώσει.



Παράλληλα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έχει αναφερθεί στη σημασία της πατρότητας, σημειώνοντας: «Σίγουρα σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα με μια διαφορετική οπτική. Δεν θα έλεγα απαραίτητα ότι σε κάνει πιο τολμηρό ή πιο συντηρητικό· περισσότερο σε κάνει πιο συνειδητό στις αποφάσεις σου. Σε κάνει να σκέφτεσαι πιο στρατηγικά, να ζυγίζεις καλύτερα τις επιλογές σου και να δίνεις μεγαλύτερη σημασία στη σταθερότητα και στη διάρκεια».

Θυμίζουμε πως η KatKen που στις 3 Απριλίου έγινε μαμά, απολαμβάνει μια νέα περίοδο απόλυτης ευτυχίας στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και της κόρης τους, Ξένια. Η γέννηση του παιδιού τους ήρθε να συμπληρώσει με τον πιο όμορφο τρόπο την προσωπική τους ζωή, χαρίζοντας στην παρουσιάστρια έναν εντελώς νέο ρόλο που όπως όλα δείχνουν την έχει γεμίσει συγκίνηση και πληρότητα.

Λίγους μήνες πριν, το ζευγάρι είχε προχωρήσει σε σύμφωνο συμβίωσης, ενώ ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είχε κάνει πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο Παρίσι, σε μια στιγμή που είχε γίνει θέμα συζήτησης στα lifestyle ρεπορτάζ.

Έτσι, η φετινή ημέρα γενεθλίων για την Κατερίνα Καινούργιου αποκτά έναν βαθύτερο, οικογενειακό και ιδιαίτερα συγκινητικό χαρακτήρα.

