Chery Greece: Πολλαπλή βράβευση για την ανάπτυξη της μάρκας

Παράλληλα με την Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου Auto China 2026, στο τέλος Απριλίου διοργανώθηκε και το παγκόσμιο συνέδριο Chery International Business Summit 2026 στην έδρα της εταιρείας, στη Wuhu. Με όλη την πόλη να έχει ντυθεί στα χρώματα της Chery, περισσότεροι από 3.500 συνεργάτες, δημοσιογράφοι, influencers κ.λπ. συγκεντρώθηκαν για να συμμετάσχουν στις πολυάριθμες βιωματικές εκδηλώσεις, στα συνέδρια και στα test drives, και να μάθουν περισσότερα για το παρόν και το μέλλον της Chery.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η Chery International βράβευσε τους κορυφαίους εισαγωγείς και διανομείς των αυτοκινήτων της σε όλο τον κόσμο, και ανάμεσα σε αυτούς δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνεται η Chery Greece, μέλος του Spanos Group. Ο επίσημος εισαγωγέας των αυτοκινήτων Chery στην Ελλάδα απέσπασε 4 βραβεία, με τα οποία αναγνωρίζονται με τον καλύτερο τρόπο οι σημαντικές επιδόσεις που έχει καταγράψει στην ελληνική αγορά, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο παρουσίας.

Τα βραβεία παρέλαβαν ο κ. Γιώργος Σπανός, διευθύνων σύμβουλος του Spanos Group, και ο κ. Αλέξης Γαλανόπουλος, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της εταιρείας. Ο κ. Σπανός δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τα βραβεία αυτά, τα οποία αποτελούν την καλύτερη αναγνώριση των προσπάθειών μας. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες μου, και το ελληνικό κοινό που από την πρώτη στιγμή έδειξε την αγάπη του για τη μάρκα». Από την άλλη, ο κ. Γαλανόπουλος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο παγκόσμιο κοινό του Chery Global Dealer Conference τα επιτεύγματα της εταιρείας, μιλώντας για πωλήσεις, τις διακρίσεις, αλλά και για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Πιο αναλυτικά, τα τέσσερα βραβεία που απέσπασε η Chery Greece είναι τα εξής:

Best Rising Star Award

Το βραβείο δίνεται στους καλύτερους εξερευνητές των αναδυόμενων αγορών: Σε όσους ανοίγουν νέους δρόμους για την εταιρεία, χάρη στην πείρα τους στην τοπική αγορά και τις ρεαλιστικές στρατηγικές τους. Επιταχύνουν την ανάπτυξη του brand μέσω της λειτουργικής αριστείας, ξεκλειδώνοντας νέα σύνορα για την παγκόσμια κινητικότητα.

Oustanding Channel Development Award

Βραβείο για όσους ανέπτυξαν με εντυπωσιακό ρυθμό το δίκτυο πωλήσεων στην τοπική αγορά, χτίζοντας γερά θεμέλια για την άρτια παρουσία της μάρκας. Διαμορφώνοντας σημεία πώλησης υψηλής ποιότητας και διευρύνοντας συνεχώς το πεδίο δράσης τους, φροντίζουν για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Chery στις διεθνείς αγορές.

CSH Sales Pioneer Award

Κάποιοι διανομείς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πωλήσεων μοντέλων τα οποία ενσωματώνουν την κορυφαία υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid. Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, αποτελούν σημείο αναφοράς για την υβριδική τεχνολογία της Chery σε επίπεδο πωλήσεων.

New Star Award

Για όσους έχουν ανοίξει νέους δρόμους για την εταιρεία, ως ανερχόμενοι αστέρες, και είναι εμφανής πλέον η ξεχωριστή λάμψη τους. Έχουν πετύχει σημαντικές επιδόσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και έχουν εξασφαλίσει μια ισχυρή θέση στην τοπική αγορά. Κάθε βήμα στην πορεία της ανάπτυξής τους είναι μια νέα σπίθα στο παγκόσμιο ταξίδι της Chery.