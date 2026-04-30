Τη βόλτα τους στη Γλυφάδα χέρι- χέρι έκαναν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης! Oι δυο τους ήταν ντυμένοι casual, χάζευαν τις βιτρίνες και έκαναν τα ψώνια τους.

Η ηθοποιός φορούσε ένα loose παντελόνι, πλεκτή μπλούζα και sneakers, ολοκληρώνοντας το λουκ της με μία oversized τσάντα. Ο ηθοποιός ο οποίος έπαιξε σε πολλές σειρές, ανάμεσα σ΄ αυτές L.A.P.D, Σασμός, Άγριες Μέλισσες, φορούσε τζιν, t-shirt και αθλητικά παπούτσια.

Το ζευγάρι είναι μαζί δύο χρόνια και η ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αναφέρει πως όταν τα παιδιά της (σ.σ: Ο Διονύσης που σήμερα είναι 21 ετών, και ο Φίλιππος που είναι 19), ήταν μικρά δεν τους είχε γνωρίσει καμία σχέση της και είχε τρομερό άγχος μην αντιληφθούν κάτι.

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα μεγάλο αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δε μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται με τα παιδιά, στο βαθμό που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται…» είχε εξομολογηθεί στο Youtube κανάλι της Νάνσυς Παραδεισάνου.