Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο της 29/4 του MasterChef 10, οι μπριγάδες διαγωνίστηκαν σε ομαδική δοκιμασία με θέμα το street food και θαλασσινά.
  • Η νικήτρια μπριγάδα θα εξασφαλίσει πλεονέκτημα και ασφάλεια για τα μέλη της από τον κίνδυνο αποχώρησης.
  • Καλεσμένος των κριτών είναι ο chef Νίκος Αποστολάκης, ο οποίος παρουσίασε πιάτο υψηλών απαιτήσεων για τη Δοκιμασία Αποχώρησης.
  • Οι υποψήφιοι Χρήστος, Μενεξιά, Πέτρος και Βασίλης παραμένουν σε κίνδυνο αποχώρησης.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef προσφέρει συνολικά πάνω από 160.000€ σε έπαθλα.

Στο χθεσινό επεισόδιο (Τετάρτη 29/4) στο πλαίσιο της εβδομάδας αφιερωμένης στη θάλασσα, οι δύο μπριγάδες του MasterChef 10 βρέθηκαν στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για τις ανάγκες της Ομαδικής Δοκιμασίας. Το μαγειρικό ζητούμενο ήταν να συνδυάσουν το street food με ψάρια και θαλασσινά, ετοιμάζοντας τρεις κωδικούς για 72 καλεσμένους, που στο τέλος της βραδιάς, με τη θετική τους ψήφο, ανέδειξαν τη νικήτρια μπριγάδα. 

Μέχρι στιγμής, οι δύο μπριγάδες έχουν σημειώσει από μία νίκη, με τη Μπλε μπριγάδα να έχει κερδίσει το Mystery Box, ενώ η Κόκκινη το Τεστ Δημιουργικότητας. 

Η νίκη στην Ομαδική Δοκιμασία  θα δώσει στη νικήτρια μπριγάδα και στον αρχηγό της ένα σημαντικό πλεονέκτημα, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των υπόλοιπων μελών από τον κίνδυνο της αποχώρησης. Σε κίνδυνο παραμένουν οι ήδη υποψήφιοι: ο Χρήστος Μουσιάρης και η Μενεξιά Μαυροπούλου από την Κόκκινη μπριγάδα, καθώς και o Πέτρος Ελευθεριάδης με τον Βασίλη Αλεξόπουλο από τη Μπλε. 

Απόψε, Πέμπτη 30 Απριλίου, τα μέλη της Κόκκινης και της Μπλε μπριγάδας περιμένουν με αγωνία να μάθουν το τελικό αποτέλεσμα!

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι ο chef Νίκος Αποστολάκης, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη και έχει βαθιά σύνδεση με τη θάλασσα.  Με πολυετή εμπειρία σε βραβευμένα εστιατόρια και ξενοδοχεία του εξωτερικού, έχει πλέον αναπτύξει ένα επαγγελματικό μοντέλο που βασίζεται στην ωρίμανση των ψαριών και στη σωστή, ολοκληρωμένη αξιοποίησή τους.  

Για τη Δοκιμασία Αποχώρησης, ο καλεσμένος chef παρουσιάζει στους υποψήφιους ένα πιάτο υψηλών απαιτήσεων.  Οι υποψήφιοι καλούνται να επιδείξουν μαγειρική αντίληψη, συγκέντρωση, σωστή διαχείριση του χρόνου τους και κατανόηση των βημάτων της συνταγής, ώστε να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για κάθε έναν η στιγμή της δοκιμασίας είναι «ή τώρα ή ποτέ» και όλοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν το 100% του εαυτού τους για να παραμείνουν στον διαγωνισμό.

Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει οριστικά στο τέλος της βραδιάς από το MasterChef 10; 

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Πέμπτη 30.4.26- επεισόδιο  MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star:

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.
Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 
Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα,
που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει 
ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10

Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00


Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Σκηνοθεσία: Κώστας Τριπύλας
Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας
Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής
Project Manager: Στέργιος Νένες
Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Βλάχος 
Culinary Consultant: Νίκος Θωμάς
Σκηνογράφος: Χριστίνα Κωστέα
Αρχισυντάκτης: Νίκος Κακαρίκας
Παραγωγός: Star
Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

