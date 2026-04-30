Ζευγάρι τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» στη ΔΥΠΑ Βέροιας: «Καλά έκανε ο 89χρονος»

Οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου (30/4/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ζευγάρι απείλησε υπαλλήλους της ΔΥΠΑ Βέροιας λόγω καθυστέρησης πληρωμής επιδόματος.
  • Ο 60χρονος και η 58χρονη αντέδρασαν βίαια, φωνάζοντας και προκαλώντας αναστάτωση.
  • Αναφέρθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις πληρωμών άλλων πολιτών.
  • Η διευθύντρια κάλεσε την αστυνομία, που συνέλαβε το ζευγάρι.
  • Η δίκη τους αναβλήθηκε λόγω έλλειψης νομικής εκπροσώπησης.

Στον απόηχο της αιματηρής διπλής επίθεσης σε υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο, ένα νέο ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στη Βέροια, όταν ζευγάρι απειλούσε υπαλλήλους στον χώρο των γραφείων της υπηρεσίας γιατί δεν έγινε κάποια πληρωμή. Το ρεπορτάζ για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Ραλλιώς Λεπίδου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι, ένας 60χρονος άνδρας και η 58χρονη σύντροφός του επισκέφθηκαν τα γραφεία της υπηρεσίας στο κέντρο της πόλης, με σκοπό να διεκδικήσουν την άμεση καταβολή επιδόματος που, όπως υποστήριξαν, δικαιούνται. Κατά την επικοινωνία τους με την αρμόδια υπάλληλο, ενημερώθηκαν πως η διαδικασία πληρωμής απαιτεί συγκεκριμένα βήματα και δεν είναι δυνατή η εφάπαξ καταβολή του ποσού, όπως ζητούσαν.

Μαινόμενο ζευγάρι στη Βέροια

Το ζευγάρι αντέδρασε έντονα, επικαλούμενο περιπτώσεις γνωστών τους που –κατά τους ίδιους– είχαν ήδη λάβει αντίστοιχα χρήματα. Παρά τις προσπάθειες της υπαλλήλου να εξετάσει την υπόθεσή τους και να εξηγήσει τη διαδικασία, η ένταση κλιμακώθηκε. Οι δύο πολίτες άρχισαν να φωνάζουν, να χτυπούν έπιπλα και να εκτοξεύουν απειλές και ύβρεις, προκαλώντας αναστάτωση στον χώρο.

Σύμφωνα με τη voria.gr, οι υπάλληλοι ανέφεραν ότι το ζευγάρι έλεγε πως «καλά τους έκανε ο άλλος που μπήκε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο». 

Η διευθύντρια του υποκαταστήματος κάλεσε την αστυνομία. Οι αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του ζευγαριού, το οποίο πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε λόγω έλλειψης νομικής εκπροσώπησης και ορίστηκε για το Σάββατο.

 

