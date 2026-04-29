Στη ΓΑΔΑ κρατείται από χθες το απόγευμα ο 89χρονος, ο οποίος άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη στην Πάτρα. Νέο βίντεο ντοκουμέντο τον δείχνει τη στιγμή που οι αστυνομικοί του περνούν χειροπέδες έξω από το ξενοδοχείου, όπου είχε βρει δωμάτιο για να διανυκτερεύσει ένα βράδυ πριν διαφύγει για Ιταλία και από εκεί πιθανόν για Στρασβούργο.

Ο 89χρονος μεταφέρθηκε υπό άκρα μυστικότητα χθες το βράδυ από την Ασφάλεια Πάτρας στη ΓΑΔΑ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως κατά την σύλληψή του ήταν ψύχραιμος και χαμογελαστός και τους έλεγε συνεχώς «θα με δείτε στις ειδήσεις».

H στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα - Intimenews

Ο ηλικιωμένος, μιλώντας με τους αστυνομικούς, φέρεται να παραδέχθηκε όσα έκανε, αλλά να μην έχει αντιληφθεί το βάρος των πράξεών του.

«Πρώτα πήγα με ταξί από το σπίτι μου στον ΕΦΚΑ. Του έδωσα 200 ευρώ για να με περιμένει και του είπα μετά να με πάει στην Πάτρα. Εκεί τους τη μπουμπούνισα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια, περιγράφοντας τι ακολούθησε, είπε πως βγήκε ανενόχλητος από τα γραφεία του ΕΦΚΑ βγήκε, αλλά το ταξί, που είχε συνεννοηθεί να τον περιμένει είχε αποχωρήσει, κι έτσι αναγκάστηκε να αναζητήσει ένα άλλο για να πάει στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως.

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού - Eurokinissi

Μάλιστα στο συγκεκριμένο ταξί, όπως ισχυρίστηκε, είχε αφήσει τη βαλίτσα που είχε μαζί του, μέσα στην οποία είχε το διαβατήριό του, διάφορα έγγραφα και το πορτοφόλι του με χρήματα.

«Είχα μαζί μου 3.000 ευρώ, που τα άφησα στο ταξί», φέρεται να είπε ο 89χρονος.

Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: Η σύλληψη στην Πάτρα

Ο άνδρας κατάφερε να φτάσει με ταξί μέχρι την Πάτρα, όπου και τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ξενοδοχείο της πόλης, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το λιμάνι. Στην κατοχή του είχε ένα εισιτήριο για Ιταλία, ενώ εκτιμάται ότι από εκεί, πιθανόν να πήγαινε στο Στρασβούργο, όπως έγραφε σε μια από τις επιστολές του.

Ο 89χρονος μπήκε στο ξενοδοχείο και ζήτησε ένα δωμάτιο. Οι υπάλληλοι του είπαν ότι δεν υπήρχε διαθεσιμότητα και τον κάλεσαν να καθίσει στον χώρο υποδοχής. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του ήταν ιδιαίτερα ήρεμος και χαμογελαστός.

Κάποιος από αυτούς τον αναγνώρισε και ειδοποιήθηκε αμέσως η αστυνομία. Μέσα σε λίγα λεπτά τέσσερις αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Ένας από αυτούς τον πλησίασε πάρα πολύ ήρεμα, τον έπιασε από το μπράτσο και του εξήγησε πως συλλαμβάνεται. Ο ηλικιωμένος δεν πρόβαλε καμία αντίσταση.

Ανοίγοντας την καπαρντίνα του βρήκαν κρυμμένο ένα 38αρι περίστροφο, γεμάτο σφαίρες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 89χρονο σχεδίαζε την επίθεση εδώ κι ένα χρόνο.

Το 38αρι περίστροφο που βρέθηκε πάνω στον 89χρονο - Intimenews

Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: «Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, χρήζει βοήθειας»

Ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος ειδοποιήθηκε να αναλάβει την υπεράσπιση του ηλικιωμένου, υποστήριξε πως πρόκειται για ένα άτομο «με ψυχιατρικό υπόβαθρο, που έχει νοσηλευτεί».

Ο γνωστός ποινικολόγος εξέφρασε την οδύνη του για τους πέντε τραυματίες, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Θέλω να δω τι οδήγησε και όπλισε το χέρι αυτού του ανθρώπου να προβεί σε αυτή την ακραία, θα έλεγα, εγκληματική ενέργεια και συμπεριφορά, που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ανθρώπων», είπε και συνέχισε:

Επίθεση και στο Πρωτοδικείο Αθηνών - Eurokinissi

«Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, έχει νοσηλευτεί και ο άνθρωπος ενδεχομένως χρήζει βοήθειας».

Σχετικά με το κατηγορητήριο, εκτίμησε πως ο 89χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: Οι συντάξεις σε ΗΠΑ και Γερμανία

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος ο 89χρονος στους αστυνομικούς, λαμβάνει δύο συντάξεις από ΗΠΑ και Γερμανία, όπου είχε εργαστεί. Όπως είπε οι διαδικασίες εκεί ήταν άμεσες και οι συντάξεις βγήκαν πολύ γρήγορα μετά από τις σχετικές αιτήσεις.

Ωστόσο, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, στην Ελλάδα τον έχουν αδικήσει και δεν του αναγνώρισαν τα ένσημα για να πάρει την προβλεπόμενη σύνταξη. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δε δικαιούται σύνταξης από την Ελλάδα και γι’ αυτό έχασε και τα δικαστήρια που έκανε σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: Το χρονικό των επιθέσεων

Η πρώτη ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον ΕΦΚΑ Κεραμικού, όταν εισέβαλε οπλισμένος στο κτίριο.

Το ξενοδοχείο στην Πάτρα, όπου συνελήφθη ο 89χρονος - Eurokinissi

Ανέβηκε στον τέταρτο όροφο του κτιρίου, έβγαλε μια καραμπίνα, την ακούμπησε στο γκισέ και ζήτησε από τον υπάλληλο μπροστά του να σκύψει. Στη συνέχεια πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά, τραυματίζοντας έναν άλλο εργαζόμενο στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρείχαν άμεσα πρώτες βοήθειες, χρησιμοποιώντας τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εξήλθε ψύχραιμος από το κτίριο και διέσχισε την οδό Κειριάδων, φορώντας καπέλο και σκουρόχρωμη καπαρντίνα, ενώ κρατούσε κρυμμένο το όπλο στο χέρι του.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος άνδρας πραγματοποίησε δεύτερη επίθεση στο ισόγειο του Εφετείου, στην οδό Λουκάρεως. Μπήκε σε γραφείο του Πρωτοδικείου και πυροβόλησε, τραυματίζοντας ελαφρά τέσσερις υπαλλήλους.

Μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο, πήρε τρίτο ταξί και του ζήτησε να τον πάει στα ΚΤΕΛ Κηφισού και από εκεί να πάει στην Πάτρα. Ωστόσο, έχοντας πάνω του μόνο δολάρια, κατάλαβε ότι δε θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί εύκολα. Γι’ συμφώνησε με τον οδηγό του ταξί να τον μεταφέρει στην Πάτρα, δίνοντάς του 250 ευρώ.

Την επόμενη ημέρα είχε σχεδιάσει να ταξιδέψει για Ιταλία με το πλοίο της γραμμής. Ο ίδιος είπε ότι τελικός προορισμός του ήταν η Γερμανία, ωστόσο η Αστυνομία εκτιμά ότι ήθελε να πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι δε θα μπορούσε να πετύχει το σκοπό του, καθώς η επιβίβαση στο πλοίο είναι ελεγχόμενη από το Λιμενικό Σώμα και ότι θα είχε γίνει αντιληπτός με το όπλο που είχε στην κατοχή του.