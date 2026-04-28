Άφαντος ο 89χρονος: «Διάβασε τους φακέλους για να δεις γιατί πυροβολώ»

Πυροβόλισε με καραμπίνα πέντε άτομα, γιατί δεν είχε βγει στη σύνταξη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • 89χρονος πυροβόλησε πέντε άτομα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, παραμένοντας ασύλληπτος.
  • Το κίνητρο του δράστη είναι η αδυναμία του να βγάλει σύνταξη λόγω μη αναγνώρισης 400 ενσήμων.
  • Μετά τους πυροβολισμούς, ο ηλικιωμένος άφησε καραμπίνα και έριξε φακέλους σε δικηγόρο, λέγοντας "Διάβασε τους για να δεις γιατί πυροβολώ".
  • Έξι άτομα έχουν τραυματιστεί, με έναν να έχει προβλήματα ακοής και οι υπόλοιποι τραυματισμούς στα κάτω άκρα.
  • Η ανιψιά του 89χρονου ενημέρωσε τις Αρχές, υποψιαζόμενη ότι πρόκειται για τον θείο της.

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 89χρονο, ο οποίος τραυμάτισε συνολικά πέντε άτομα μετά από πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το πρωί της Τρίτης. Ο δράστης παραμένει ακόμα ασύλληπτος.

Το κίνητρο του φέρεται να είναι ότι δεν μπορούσε να βγάλει σύνταξη. Ο ΕΦΚΑ δεν του αναγνώριζε κάποια ένσημα κι έτσι δε λάμβανε. Αυτό τουλάχιστον φέρεται να υποστηρίζει ο ίδιος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες από πάνοπλους άνδρες της ΟΠΚΕ  στο εσωτερικό του Πρωτοδικείου, καθώς δεν αποκλείεται ο ηλικιωμένος να βρίσκεται στον χώρο. 

Ο ηλικιωμένος, φορώντας τραγιάσκα και καμπαρντίνα, αφού πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ, πήγε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο γραφείο 23, το οποίο ασχολείται με διαζύγια, διατροφές και εργασιακά θέματα. Πυροβόλησε στα πόδια τους υπαλλήλους και ατάραχος με αργό βηματισμό, άφησε στη γραμματεία την καραμπίνα. 

Ένας δικηγόρος, προσπάθησε να τον σταματήσει, με τον ηλικιωμένο να κάνει κίνηση να βγάλει κάτι από την καμπαρντίνα του. Δεν είναι βέβαιο αν υπάρχει δεύτερο όπλο. Στη συνέχεια, του πέταξε τρεις φακέλους, λέγοντάς του: «Διαβάσε τους για να δεις γιατί πυροβολώ».

Στην Ασφάλεια καταθέτουν ήδη ο οδηγός ταξί και η εγγονή του. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 89χρονος πάλευε να βγάλει σύνταξη, αλλά δεν του αναγνωρίζονταν περίπου 400 ένσημα. Η ανιψιά του υποψιάστηκε ότι επρόκειτο για τον θείο της, όταν έμαθε για το περιστατικό πυροβολισμών στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού κι αυτή ήταν που ενημέρωσε τις Αρχές και έδωσε τη φωτογραφία του.

Έξι είναι τα άτομα συνολικά που έχουν μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο από 89χρονο. 

Πριν από λίγη ώρα, έφθασε στο νοσοκομείο μία ακόμη υπάλληλος του Πρωτοδικείο, πλην των τεσσάρων που τραυματίστηκαν, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα στην ακοή από τους πυροβολισμούς.

Οι υπόλοιπες πέντε τραυματίες φέρουν τραύματα στα κάτω άκρα. Συγκεκριμένα, τα σκάγια έχουν καρφωθεί λίγο πάνω από τη φτέρνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Λίττινα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Θα παραμείνουν όλοι για νοσηλεία ή στη χειρουργική ή στην ορθοπεδική πτέρυγα και οι γιατροί θα εκτιμήσουν εάν θα χρειαστούν χειρουργική επέμβαση.

