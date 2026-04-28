Ελένη Γερασιμίδου: «Παίρνω σύνταξη 1000 ευρώ, θεωρούμαι πλούσια»

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Η Ελένη Γερασιμίδου στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Γερασιμίδου λαμβάνει σύνταξη 1000 ευρώ και θεωρείται "πλούσια", με αποτέλεσμα να μην δικαιούται κρατικά επιδόματα.
  • Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κυρίως για πληρωμές και ενημέρωση, χωρίς να έχει λογαριασμούς σε social media.
  • Δεν ενδιαφέρεται για σύγχρονες πλατφόρμες όπως το TikTok και προτιμά απλές μορφές επικοινωνίας.
  • Η κόρη της, Αγγελική, ακολουθεί το επαγγελματικό μονοπάτι των γονιών της στην υποκριτική.
  • Είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Αντώνη Ξένο.

Η Ελένη Γερασιμίδου μίλησε ανοιχτά για την καθημερινότητά της, τη σχέση της με το διαδίκτυο αλλά και τα οικονομικά δεδομένα της, με τον δικό της χαρακτηριστικά ειλικρινή και άμεσο λόγο.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στο γεγονός ότι, παρά τη σύνταξη που λαμβάνει, δε δικαιούται κρατικά επιδόματα, καθώς θεωρείται  όπως είπε «πλούσια» με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.

Ελένη Γερασιμίδου: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της και η μεγάλη ομοιότητα

«Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο, πληρώνω λογαριασμούς από εκεί. Δεν ήταν δύσκολο να το μάθω. Μπαίνω και σε κάτι πλατφόρμες που με “πετάνε έξω” ως πλούσια. Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο, οπότε θεωρούμαι πλούσια. Δεν παίρνω κανένα από τα επιδόματα γιατί θεωρούμαι πλούσια. Instagram και facebook δεν έχω», είπε καλεσμένη στο Happy Day

Με χιούμορ περιέγραψε και μια εμπειρία της με εφαρμογή επικοινωνίας, η οποία δεν κράτησε πολύ: «Μια φορά έφτιαξα viber και πλακώσανε όλα τα τηλέφωνα που με έχουν κι εγώ δεν ήξερα ποιοι είναι και σε μισή ώρα το έκλεισα».

Ελένη Γερασιμίδου: Τι αποκάλυψε για τα επιδόματα και την καθημερινότητά της

Παρά τη σχέση της με την τεχνολογία που παραμένει περιορισμένη, η ίδια εξήγησε πως χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κυρίως για πρακτικούς λόγους και ενημέρωση: «Δεν μπαίνω σε site, μπαίνω μόνο να δω ειδήσεις, όταν δεν παίρνω έντυπο τον Ριζοσπάστη μπαίνω και τον διαβάζω διαδικτυακά…. Μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο».

Όσο για τις πιο σύγχρονες πλατφόρμες, όπως το TikTok, παραδέχτηκε πως δεν την αφορούν ιδιαίτερα: «Δε βλέπω Tik Tok. Δε ξέρω αν είναι προχωρημένο, μπορεί να μας πηγαίνει και πίσω. Μου έχει δείξει κάτι βίντεο συγκινητικά η κόρη μου».

Η ίδια δεν δίστασε να μιλήσει και για το πώς βλέπει συνολικά τη σχέση της με την τεχνολογία, τονίζοντας πως δεν έχει ανάγκη τα social media και προτιμά έναν πιο απλό τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Με τον χαρακτηριστικό της αυθορμητισμό, εξήγησε πως δεν την απασχολεί η διαδικτυακή εικόνα ή η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας να παραμένει εκτός.

Η Ελένη Γερασιμίδου με την κόρη της, Αγγελική, στο Καλλιμάρμαρο / NDP Photo Agency (Ανδρέας Νικολαρέας)

Η Ελένη Γερασιμίδου είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Αντώνη Ξένο. Η κόρη τους, Αγγελική ακολουθώντας το παράδειγμα των γονιών της, ασχολείται κι εκείνη με την υποκριτική. 

