Η Ελένη Γερασιμίδου μίλησε ανοιχτά για την καθημερινότητά της, τη σχέση της με το διαδίκτυο αλλά και τα οικονομικά δεδομένα της, με τον δικό της χαρακτηριστικά ειλικρινή και άμεσο λόγο.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στο γεγονός ότι, παρά τη σύνταξη που λαμβάνει, δε δικαιούται κρατικά επιδόματα, καθώς θεωρείται όπως είπε «πλούσια» με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.

«Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο, πληρώνω λογαριασμούς από εκεί. Δεν ήταν δύσκολο να το μάθω. Μπαίνω και σε κάτι πλατφόρμες που με “πετάνε έξω” ως πλούσια. Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο, οπότε θεωρούμαι πλούσια. Δεν παίρνω κανένα από τα επιδόματα γιατί θεωρούμαι πλούσια. Instagram και facebook δεν έχω», είπε καλεσμένη στο Happy Day

Με χιούμορ περιέγραψε και μια εμπειρία της με εφαρμογή επικοινωνίας, η οποία δεν κράτησε πολύ: «Μια φορά έφτιαξα viber και πλακώσανε όλα τα τηλέφωνα που με έχουν κι εγώ δεν ήξερα ποιοι είναι και σε μισή ώρα το έκλεισα».

Παρά τη σχέση της με την τεχνολογία που παραμένει περιορισμένη, η ίδια εξήγησε πως χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κυρίως για πρακτικούς λόγους και ενημέρωση: «Δεν μπαίνω σε site, μπαίνω μόνο να δω ειδήσεις, όταν δεν παίρνω έντυπο τον Ριζοσπάστη μπαίνω και τον διαβάζω διαδικτυακά…. Μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο».

Όσο για τις πιο σύγχρονες πλατφόρμες, όπως το TikTok, παραδέχτηκε πως δεν την αφορούν ιδιαίτερα: «Δε βλέπω Tik Tok. Δε ξέρω αν είναι προχωρημένο, μπορεί να μας πηγαίνει και πίσω. Μου έχει δείξει κάτι βίντεο συγκινητικά η κόρη μου».

Η ίδια δεν δίστασε να μιλήσει και για το πώς βλέπει συνολικά τη σχέση της με την τεχνολογία, τονίζοντας πως δεν έχει ανάγκη τα social media και προτιμά έναν πιο απλό τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Με τον χαρακτηριστικό της αυθορμητισμό, εξήγησε πως δεν την απασχολεί η διαδικτυακή εικόνα ή η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας να παραμένει εκτός.

Η Ελένη Γερασιμίδου με την κόρη της, Αγγελική, στο Καλλιμάρμαρο / NDP Photo Agency (Ανδρέας Νικολαρέας)

Η Ελένη Γερασιμίδου είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Αντώνη Ξένο. Η κόρη τους, Αγγελική ακολουθώντας το παράδειγμα των γονιών της, ασχολείται κι εκείνη με την υποκριτική.