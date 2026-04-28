Πολίτη: «Λες να μην ξαναμιλήσω με τη Βίσση; Το unfollow είναι παιδιάστικο»

Η Χριστίνα Πολίτη και η Άννα Βίσση ήταν 30 χρόνια φίλες

Celebrities & Gossip Νεα
Για το τέλος της φιλίας της με την Άννα Βίσση και τα unfollow που ακολούθησαν ρωτήθηκε η Χριστίνα Πολίτη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα το πρωί της Τρίτης.

H Xριστίνα Πολίτη με την Άννα Βίσση το 2012/ φωτογραφία από NDP

Πολίτη για Βίσση: «Έχει ο καιρός γυρίσματα, που λέει κι άλλη τραγουδίστρια»

Η δημοσιογράφος η οποία υπήρξε φίλη αλλά και κουμπάρα με την τραγουδίστρια για πάνω από 30 χρόνια(σ.σ: Η Άννα Βίσση είχε βαπτίσει τον μικρότερο γιο της Χριστίνας Άλεξ), δήλωσε πως το θεωρεί τελείως παιδιάστικο σε συνεντεύξεις να τη ρωτάνε για follow και unfollow.

«Βλέπω πάρα πολύ αυτό το πράγμα με το unfollow, το βλέπω παντού και λέω ότι είναι παιδιάστικο, δηλαδή 15χρονα τα κάνουν αυτά. Λες να μην ξαναμιλήσουμε ποτέ με την Άννα; Είναι χαζό! Άμα ήταν ένα σημαντικό θέμα, δεν θα ερχόμουν κιόλας» δήλωσε η Χριστίνα Πολίτη μη θέλοντας να πει περισσότερα ενώ παράλληλα δήλωσε πως το νέο τραγούδι της Άννας Βίσση «Αιγαίο» της αρέσει πολύ.

Πολίτη: «Αν εγκαταλείπεις ανθρώπους που σου στάθηκαν είναι ηθικό ολίσθημα»

Κώστας Γιαννόπουλος, Άννα Βίσση, Χριστίνα Πολίτη/ φωτογραφία από ndp

«Μου αρέσει πολύ το “Αιγαίο”, μου αρέσουν όλα τα τραγούδια της και δεν θέλω να βγάλω καμία λεζάντα σήμερα για το ίδιο θέμα, γιατί το θεωρώ παιδαριώδες. Όχι, δεν έχω τσακωθεί με την Άννα. Δεν νομίζω ότι είμαι μόνο εγώ στη ζωή της, μπορεί να έχει τσακωθεί και με άλλους ανθρώπους και τα ξαναφτιάχνει, όπως κι εγώ, απλά δεν παίρνουν δημοσιότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Βίσση και η Χριστίνα Πολίτη, ήταν φίλες για πάνω από 30 χρόνια. Οι δυο τους σύμφωνα με δημοσιεύματα δεν διατηρούν πια στενές σχέσεις και μάλιστα όπως είχε αποκαλύψει στην εκπομπή Happy Day ο Κώστας Φραγκολιάς η Χριστίνα είχε βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Άννα και δεν της είχαν επιτρέψει την είσοδο.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
