Προφυλακίστηκε ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελία στο Ναυτοδικείο Πειραιά.

Ο 20χρονος δράστης φέρεται να υποστήριξε πως είχε μαζί του το μαχαίρι για λόγους αυτοπροστασίας κι όχι για να σκοτώσει τον 27χρονο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σόμπολου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Ήταν η κακιά στιγμή», λογόφεραν, του είπε άσχημα πράγματα που τον εκνεύρισαν και τον τραυμάτισε, υποστήριξε ο δράστης. Ακόμη, φέρεται να είπε πως πίστευε πως δεν είχε σκοτώσει τον 27χρονο.

«Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε ενώπιον του κυρίου ανακριτή και της κυρίας εισαγγελέως. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος σε αυτό το στάδιο. Απολογήθηκε επί της ουσίας, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν. Εξέφρασε τη θλίψη του και την οδύνη του για όλο αυτό το οποίο είχε συμβεί. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Σε αυτό το στάδιο, στο οποίο βρισκόμαστε ακόμα, η δικογραφία δεν έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή ακόμα υπάρχουν κρίσιμα έγγραφα και πειστήρια και αναλύσεις, οι οποίες αναμένουμε να εισέλθουν στη δικογραφία για να τοποθετηθούμε αναλόγως και σε αυτά.

Η υπερασπιστική του γραμμή σε δύο γραμμές είναι αυτό το οποίο είπε από την πρώτη στιγμή, ότι δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του θύματος, σε καμία περίπτωση. Απάντησε αναλυτικότατα σε όλες τις ερωτήσεις», είπε ο δικηγόρος του, Ευάγγελος Μπιτσαξής.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου του Star, Τασούλας Παπανικολάου, ότι ο δράστης έκανε συγκεκριμένες κινήσεις και δεν πήγε να παραδοθεί, ο δικηγόρος του απάντησε: «Παραδόθηκε αυτοβούλως, αυθορμήτως και αμέσως όταν έμαθε την τραγική συνέπεια και το αποτέλεσμα, την κατάληξη του ανθρώπου. Ήταν σε ένα κανονικό σοκ, έπαθε νευρικό κλονισμό δηλαδή, επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Οι κινήσεις του δεν ήταν ούτε προσχεδιασμένες ούτε προμελετημένες ούτε το ο,τιδήποτε. Και όταν ένας άνθρωπος είναι σε πανικό, το πώς ενεργεί.... Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, το πρώτο που έκανε τελικά ήταν να παραδοθεί στις Αρχές. Και όχι μόνο να παραδοθεί στις Αρχές και να συνδράμει και τις Αρχές, υποδεικνύοντας πού είναι το μαχαίρι και απαντώντας σε ό,τι του ζητήθηκε και τον ρώτησαν».