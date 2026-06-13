Δανάη Μπάρκα: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση- Οι πρώτες εικόνες

Ολόκληρη η οικογένειά της την παρέδωσε στον γαμπρό

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Παντρεύτηκαν Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης / Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία.
  • Η τελετή ήταν συγκινητική και παρούσες ήταν οι οικογένειες των νεόνυμφων.
  • Ο γαμπρός Φάνης Μπότσης είναι επαγγελματίας στον τομέα της εστίασης στη Σέριφο.
  • Στη γαμήλια δεξίωση παρευρέθηκαν γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.
  • Το ζευγάρι σχεδιάζει after wedding party στη Σέριφο, όπου γνωρίστηκαν.

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο 13 Ιουνίου, σε μια λαμπερή αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα συγκινητική τελετή στη Μεσσηνία. Το ζευγάρι επέλεξε έναν τόπο με ξεχωριστή συναισθηματική αξία για τη νύφη, καθώς η περιοχή συνδέεται στενά με την οικογένειά της και αποτελεί αγαπημένο προορισμό της τα τελευταία χρόνια.

Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης: Οι φωτογραφίες από το pre-wedding party τους

Γάμος Μπάρκα - Μπότσης

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, ο πατέρας της Νώντας Μπάρκας αλλά και η πολυαγαπημένη της γιαγιά Τούλα ήταν πλάι της για να την παραδώσουν στον γαμπρό.

Δανάη Μπάρκα: Ντυμένη στα λευκά στο pre-wedding party της!

Δανάη Μπάρκα: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση- Οι πρώτες εικόνες

Ο γαμπρός, Φάνης Μπότσης, εμφανίστηκε χαμογελαστός και εμφανώς συγκινημένος λίγο πριν από την άφιξη της νύφης. Ο ίδιος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της εστίασης και διατηρεί επιχειρηματική παρουσία στη Σέριφο.

Χατζηπαναγιώτης για Μπάρκα: «Θα τη συνοδεύσω κι εγώ κι ο μπαμπάς της»

Δανάη Μπάρκα: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση- Οι πρώτες εικόνες

Δανάη Μπάρκα: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση- Οι πρώτες εικόνες

Στην τελετή έδωσαν το παρών συγγενείς, φίλοι και αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Μαρία Μπεκατώρου, ο Άρης Καβατζίκης, ο Ανδρέας Γεωργίου, η Σιμώνη Χριστοδούλου, ο Νίκος Κοκλώνης, η Νίκη Κεραμέως, η Μαρία Καβογιάννη, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, η Αννίτα Πάνια καθώς και άλλοι στενοί φίλοι του ζευγαριού.

Δανάη Μπάρκα: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση- Οι πρώτες εικόνες

Δανάη Μπάρκα: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση- Οι πρώτες εικόνες

Δανάη Μπάρκα: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση- Οι πρώτες εικόνες

Δανάη Μπάρκα: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση- Οι πρώτες εικόνες

Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλια δεξίωση με γιορτινή διάθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι εορταστικές εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια αρκετών ημερών. Το ζευγάρι σχεδιάζει επίσης ένα ξεχωριστό after wedding party στη Σέριφο, το νησί όπου γνωρίστηκαν καλύτερα και όπου αναπτύχθηκε η σχέση τους.

 

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