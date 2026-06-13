Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο 13 Ιουνίου, σε μια λαμπερή αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα συγκινητική τελετή στη Μεσσηνία. Το ζευγάρι επέλεξε έναν τόπο με ξεχωριστή συναισθηματική αξία για τη νύφη, καθώς η περιοχή συνδέεται στενά με την οικογένειά της και αποτελεί αγαπημένο προορισμό της τα τελευταία χρόνια.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, ο πατέρας της Νώντας Μπάρκας αλλά και η πολυαγαπημένη της γιαγιά Τούλα ήταν πλάι της για να την παραδώσουν στον γαμπρό.

Ο γαμπρός, Φάνης Μπότσης, εμφανίστηκε χαμογελαστός και εμφανώς συγκινημένος λίγο πριν από την άφιξη της νύφης. Ο ίδιος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της εστίασης και διατηρεί επιχειρηματική παρουσία στη Σέριφο.

Στην τελετή έδωσαν το παρών συγγενείς, φίλοι και αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Μαρία Μπεκατώρου, ο Άρης Καβατζίκης, ο Ανδρέας Γεωργίου, η Σιμώνη Χριστοδούλου, ο Νίκος Κοκλώνης, η Νίκη Κεραμέως, η Μαρία Καβογιάννη, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, η Αννίτα Πάνια καθώς και άλλοι στενοί φίλοι του ζευγαριού.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλια δεξίωση με γιορτινή διάθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι εορταστικές εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια αρκετών ημερών. Το ζευγάρι σχεδιάζει επίσης ένα ξεχωριστό after wedding party στη Σέριφο, το νησί όπου γνωρίστηκαν καλύτερα και όπου αναπτύχθηκε η σχέση τους.