Η Δανάη Μπάρκα χορεύει το «ωραία που είναι η νύφη μας» πριν από τον γάμο της

Λίγες ώρες πριν από τη γαμήλια τελετή, η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της, Φάνης Μπότσης, διοργάνωσαν ένα εντυπωσιακό pre-wedding party δίπλα στη θάλασσα, με το κέφι να παραμένει αμείωτο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το ερωτευμένο ζευγάρι υποδέχθηκε συγγενείς και φίλους σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό βγαλμένο από το ελληνικό καλοκαίρι που τόσο αγαπούν και οι δύο.

Το βράδυ της Παρασκευής 12/6, ο Άρης Καβατζίκης μοιράστηκε την πρώτη φωτογραφία από το pre-wedding party, με τη Δανάη Μπάρκα να είναι ντυμένη στα λευκά και να δείχνει πιο ευτυχισμένη κι όμορφη από ποτέ. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μαγνήτισε τα βλέμματα με το λευκό maxi φόρεμά της, το οποίο θύμιζε νυφική δημιουργία.

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης επέλεξαν να γιορτάσουν την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής τους, έχοντας στο πλευρό τους τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορες φωτογραφίες, που αποτύπωναν το εορταστικό και χαρούμενο κλίμα που επικρατούσε.

Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας παντρεύονται σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, παρουσία συγγενών και φίλων, οι οποίοι θα ενημερωθούν την τελευταία στιγμή για την ώρα και το ακριβές σημείο όπου θα τελεστεί το μυστήριο. Με την επιλογή τους αυτή, το ζευγάρι θέλει να κρατήσει αυτή την ιδιαίτερη στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως έκανε όλο αυτό το διάστημα με τη σχέση του.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, δεκάδες κεριά πρόκειται να έχουν κυρίαρχο ρόλο στη διακόσμηση, δημιουργώντας μια ζεστή και ρομαντική ατμόσφαιρα για τους καλεσμένους. Μάλιστα, δεν αποκλείεται το αγαπημένο στοιχείο της Δανάης Μπάρκα να πρωταγωνιστεί και στις μπομπονιέρες, καθώς η παρουσιάστρια έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα κεριά, τα οποία χρησιμοποιεί κατά κόρον στην καθημερινότητά της.