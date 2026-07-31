Με τον δικό του χιουμοριστικό τρόπο επέλεξε να ευχηθεί στην αγαπημένη του φίλη, Ζέτα Μακρυπούλια, ο Νίκος Μουτσινάς για τα 48α γενέθλιά της.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα απολαυστικό βίντεο από παλιότερη κοινή τους έξοδο σε κάποιο εστιατόριο του εξωτερικού, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους followers του, συνοδεύοντάς το με τη λιτή αλλά γεμάτη αγάπη λεζάντα: «Χρόνια πολλά Ζετούλα! Το αγαπημένο μου video EVER».

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, βλέπουμε την ηθοποιό και παρουσιάστρια να δοκιμάζει ποδαράκια κοτόπουλου, χωρίς πάντως η έκφραση του προσώπου της να προδίδει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την επιλογή του πιάτου. Ο Νίκος πιστός στο ιδιαίτερο χιούμορ του, τη ρωτάει αν της αρέσουν, με την ίδια να αναρωτιέται γεμάτη απορία ποιο μέρος του κοτόπουλου τρώει ακριβώς, πριν ξεσπάσει σε γέλια με την περίεργη αυτή συνθήκη.

Η Ζέτα Μακρυπούλια κι ο Νίκος Μουτσινάς διακοπάρουν συχνά παρέα /Φωτογραφία Instagram

Η συνέχεια γίνεται ακόμη πιο απολαυστική, όταν ο παρουσιαστής τη ρωτάει αν σκοπεύει να το καταπιεί κι η Ζέτα απαντάει αφοπλιστικά πως έχει δει κάποιον στο YouTube που δοκιμάζει τρελά πράγματα κι απλά του κάνει παρέα.

Αυτό το αυθόρμητο στιγμιότυπο είναι απλώς ένα μικρό δείγμα της σχέσης τους, καθώς η φιλία του Νίκου Μουτσινά και της Ζέτας Μακρυπούλια μετρά πλέον πάνω από δύο δεκαετίες κι αποτελεί έναν από τους πιο δεμένους κι ειλικρινείς δεσμούς στη σόουμπιζ. Η γνωριμία τους χρονολογείται από τα πρώτα τους βήματα στον χώρο του θεάματος, ενώ η χημεία τους σφυρηλατήθηκε μέσα από επιτυχημένες συνεργασίες στην τηλεόραση και το θέατρο, όπου η επικοινωνία τους ήταν πάντα αβίαστη.

Η Ζέτα κι ο Νίκος σε... παλιότερες περιπέτειες!

Πέρα από τις κατά καιρούς επαγγελματικές τους συνεργασίες, οι δυο τους είναι αχώριστοι και στην καθημερινή τους ζωή. Κάθε καλοκαίρι επιλέγουν να περνούν μαζί τις διακοπές τους, κάνοντας εξορμήσεις στα ελληνικά νησιά αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό, μοιραζόμενοι την αγάπη τους για τη φύση και τη χαλάρωση.