Βοιωτία: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Ξηρονομή- «Βροχή» τα μηνύματα από το 112

Πύρινος εφιάλτης κοντά στις Μυκήνες, την Αχαΐα και το Ρέθυμνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.07.26 , 12:56 Motor Oil: Έφτασαν τα δύο πρώτα αυτοκίνητα υδρογόνου
31.07.26 , 12:45 Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
31.07.26 , 12:27 Βοιωτία: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Ξηρονομή- «Βροχή» τα μηνύματα από το 112
31.07.26 , 12:21 Ενοίκια: Τέλος η πληρωμή με μετρητά από την 1η Οκτωβρίου
31.07.26 , 12:14 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το διπλό όνομα του γιου της και η διγλωσσία στο σπίτι
31.07.26 , 12:00 Το scalp SPF είναι το νέο καλοκαιρινό beauty μυστικό για απόλυτη προστασία
31.07.26 , 11:57 Κατερίνα Στικούδη: Το πιο όμορφο πικ νικ με τον Βύρωνα και τον Νικόλα!
31.07.26 , 11:40 Άτομο καταπλακώθηκε από χώματα - Επιχείρηση απεγκλωβισμού στον Νέο Βουτζά
31.07.26 , 11:35 Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
31.07.26 , 11:26 Αγρίνιο: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη
31.07.26 , 11:13 Καλημέρα Ελλάδα: Στα γυρίσματα του trailer με τον Παυλόπουλο και τον Χιώτη
31.07.26 , 11:12 Προστασία μητρότητας: Σε περισσότερες μητέρες η 9μηνη ειδική άδεια της ΔΥΠΑ
31.07.26 , 10:53 Eριέττα Μανούρη: Το κόκκινο μπικίνι & το τραγούδι που «έριξαν» το Instagram
31.07.26 , 10:40 Φωτιές: Φωτιά σε Βοιωτία και Αχαΐα - Αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο και Πάρο
31.07.26 , 10:39 Γιάννης Τσιμιτσέλης:Το τρυφερό φιλί από τη Γερονικολού για τα γενέθλιά του
Βοιωτία: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Ξηρονομή- «Βροχή» τα μηνύματα από το 112
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Κυψέλη: Το μήνυμα για το «ελληνικό νησί» και ο μυστηριώδης άνδρας
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το διπλό όνομα του γιου της και η διγλωσσία στο σπίτι
First Dates: «Τέτοιο άντρα θέλω, να κάνουμε εκδρομές & να τρώμε παϊδάκια»
Φωτιά τώρα στις φυλακές Κορυδαλλού - Κρατούμενοι έκαψαν τα στρώματά τους
Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα & Λαύριο– Τι ισχύει για το λιμάνι Πειραιά
Ενοίκια: Τέλος η πληρωμή με μετρητά από την 1η Οκτωβρίου
Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανεξέλεγκτη φωτιά στη Βοιωτία με δύο μέτωπα, κυρίως στο χωριό Ξηρονομή, όπου οι φλόγες έχουν εισέλθει στο χωριό.
  • 59 πυροσβέστες και εναέρια μέσα επιχειρούν στην Ξηρονομή, ενώ 51 πυροσβέστες στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου.
  • Εκκενώνονται οικισμοί και έχει ηχήσει το 112 για απομάκρυνση πολιτών.
  • Διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Θηβών – Δομβραίνας λόγω της φωτιάς.
  • Συνελήφθησαν οχτώ άτομα για πιθανή ανθρωπογενή πρόκληση πυρκαγιών στην περιοχή.

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στη Βοιωτία. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύο μέτωπα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καταφέρουν να ελέγξουν την πύρινη λαίλαπα. Η πιο δύσκολη μάχη δίνεται στο χωριό Ξηρονομή, όπου οι φλόγες μπήκαν μέσα στο χωριό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος Θήβας, Γιώργος Αναστασίου έκανε λόγο για μια πολύ σοβαρή κι επικίνδυνη πυρκαγιά, σημειώνοντας πως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. 

 

 

Όπως είπε καίγεται αγροτική περιοχή, κυρίως ελιές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εκκένωσης οικισμών. 

Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν δύο πύρινα μέτωπα, το πρώτο στην Ξηρονομή και το δεύτερο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. 

Στο πρώτο μέτωπο επιχειρούν, 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Στο δεύτερο μέτωπο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου επιχειρούν 51 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 17 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

 

 

Το έργο της Πυροσβεστικής επικεντρώνεται στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ενώ τα εναέρια μέσα κάνουν ρίψεις σε δύσβατα σημεία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, η φωτιά στη Βοιωτία είναι το δυσκολότερο από τα ενεργά μέτωπα, επισημαίνοντας ότι εκδηλώνεται σε δύο σημεία και ότι το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες.

«Οι πυροσβέστες έχουν ρίξει το βάρος στην ανακοπή της πυρκαγιάς, αλλά και στην απομάκρυνση των κατοίκων, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε.

 

 

Πρώτη προτεραιότητα, όπως υπογράμμισε, είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ακολουθούν η διαφύλαξη των περιουσιών και του δασικού πλούτου. Σημείωσε επίσης ότι μέσα σε δύο μέρες έγιναν οχτώ συλλήψεις και ότι από τα έως τώρα στοιχεία οι περισσότερες πυρκαγιές προκλήθηκαν από ανθρώπινη αμέλεια.

Φωτιά Βοιωτία: «Βροχή» τα μηνύματα εκκένωσης από το 112

Και για τις δύο περιοχές έχει ηχήσει το 112 καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν.

 

 

Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης του Αγίoυ Νικολάου και της Αλυκής προς την Δομβραίνα, ενώ νωρίτερα δόθηκε εντολή εκκένωσης της Ξηρονομής προς Ελλοπία.

 

 

Φωτιά Βοιωτία: Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Θηβών – Δομβραίνας 

Η ΕΛ.ΑΣ, λόγω της φωτιάς προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών – Δομβραίνας.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της 23ης χιλιομετρικής θέσης, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.

Φωτιά και στην Αργολίδα, κοντά στις Μυκήνες - 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός σήμανε επίσης λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Φίχτια της Αργολίδας, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών.

 

Η φωτιά κατακαίει ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας - Eurokinissi

Φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας - Eurokinissi

Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μάραθο Ευρυτανίας

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Μάραθο Ευρυτανίας, που εκδηλώθηκε περίπου στις 10:15 το πρωί της Παρασκευής.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα και από αέρος 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήμα έργου του Δήμου Αγράφων.

Μαίνεται η φωτιά στον Φλόκα Αχαΐας

Νέος συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά στον Φλόκα Δυτικής Αχαΐας, καθώς περίπου στις 11:00 εντοπίστηκαν σημάδια αναζωπύρωσης κοντά στο χωριό.

Οι πυροσβέστες δίνουν σκληρή μάχη για να περιορίσουν τις νέες εστίες, καθώς οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι δημιουργούν συνεχώς νέα προβλήματα. Σημεία που είχαν κατασβεστεί αρχίζουν εκ νέου να καπνίζουν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ξεπηδούν ξανά φλόγες, απαιτώντας άμεσες παρεμβάσεις.

Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, με στόχο να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς και να προστατεύσουν τον οικισμό του Φλόκα και τις γύρω περιοχές.

Νωρίτερα το πρωί η εικόνα της πυρκαγιάς είχε εμφανίσει κάποια βελτίωση, ωστόσο οι αρχές είχαν επισημάνει ότι ο κίνδυνος δεν είχε απομακρυνθεί και ότι απαιτείται αυξημένη επιφυλακή μέχρι την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της φωτιάς.

Χωρίς εναέρια μέσα η κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο

Δίχως τέλος είναι και η επιχείρηση αντιμετώπισης της φωτιάς στο Ρέθυμνο, που γίνεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται.

Όπως έγινε γνωστό, ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες σε ολόκληρη την πληγείσα περιοχή, δίνοντας διαρκή αγώνα για τον περιορισμό των εστιών που εξακολουθούν να αναζωπυρώνονται λόγω των ανέμων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις της φωτιάς.

Χθες το βράδυ συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, καθώς, σύμφωνα με την Καθημερίνη, αγωγοί μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένοι σε δύο ξύλινους στύλους, σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από επαρχιακό οδικό δίκτυο κοντά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους. 

Η  έρευνα της ΔΑΕΕ έδειξε ότι από την ταλάντωση προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο του αυτοφώρου φέρεται να αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης, αλλά δεν εντοπίστηκε.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΒΟΙΩΤΙΑ
 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
 |
ΡΕΘΥΜΝΟ
 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος Βουτζάς: Επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου που καταπλακώθηκε από χώματα
Ελλαδα
Άτομο καταπλακώθηκε από χώματα - Επιχείρηση απεγκλωβισμού στον Νέο Βουτζά
Γύθειο: Το πόρισμα για τον θάνατό του πυροσβέστη
Ελλαδα
Αγρίνιο: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη
Προστασία μητρότητας: Σε περισσότερες μητέρες η 9μηνη ειδική άδεια της ΔΥΠΑ
Ελλαδα
Προστασία μητρότητας: Σε περισσότερες μητέρες η 9μηνη ειδική άδεια της ΔΥΠΑ
Φωτιές τώρα: Μάχη σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο
Ελλαδα
Φωτιές: Φωτιά σε Βοιωτία και Αχαΐα - Αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο και Πάρο
Φωτιά Στις Φυλακές Κορυδαλλού
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στις φυλακές Κορυδαλλού - Κρατούμενοι έκαψαν τα στρώματά τους
Βρετανίδα Στην Κυψέλη: Το Μήνυμα Και Η Μαρτυρία Του Πατέρα
Ελλαδα
Κυψέλη: Το μήνυμα για το «ελληνικό νησί» και ο μυστηριώδης άνδρας
Νεκρός ο 20χρονος τουρίστας που αναζητούταν στα Μάλια
Ελλαδα
Τραγικός επίλογος στα Μάλια: Νεκρός ο 20χρονος τουρίστας που αναζητούταν
Φωτιά Τώρα Σε Αχαΐα Και Αιτωλοακαρνανία
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στην Αχαΐα – Ήχησε το 112 για εκκένωση
Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα & Λαύριο– Τι ισχύει για το λιμάνι Πειραιά
Ελλαδα
Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα & Λαύριο– Τι ισχύει για το λιμάνι Πειραιά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top