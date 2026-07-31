Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στη Βοιωτία. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύο μέτωπα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καταφέρουν να ελέγξουν την πύρινη λαίλαπα. Η πιο δύσκολη μάχη δίνεται στο χωριό Ξηρονομή, όπου οι φλόγες μπήκαν μέσα στο χωριό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος Θήβας, Γιώργος Αναστασίου έκανε λόγο για μια πολύ σοβαρή κι επικίνδυνη πυρκαγιά, σημειώνοντας πως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Όπως είπε καίγεται αγροτική περιοχή, κυρίως ελιές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εκκένωσης οικισμών.

Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν δύο πύρινα μέτωπα, το πρώτο στην Ξηρονομή και το δεύτερο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.

Στο πρώτο μέτωπο επιχειρούν, 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Στο δεύτερο μέτωπο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου επιχειρούν 51 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 17 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

Το έργο της Πυροσβεστικής επικεντρώνεται στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ενώ τα εναέρια μέσα κάνουν ρίψεις σε δύσβατα σημεία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, η φωτιά στη Βοιωτία είναι το δυσκολότερο από τα ενεργά μέτωπα, επισημαίνοντας ότι εκδηλώνεται σε δύο σημεία και ότι το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες.

«Οι πυροσβέστες έχουν ρίξει το βάρος στην ανακοπή της πυρκαγιάς, αλλά και στην απομάκρυνση των κατοίκων, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε.

Πρώτη προτεραιότητα, όπως υπογράμμισε, είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ακολουθούν η διαφύλαξη των περιουσιών και του δασικού πλούτου. Σημείωσε επίσης ότι μέσα σε δύο μέρες έγιναν οχτώ συλλήψεις και ότι από τα έως τώρα στοιχεία οι περισσότερες πυρκαγιές προκλήθηκαν από ανθρώπινη αμέλεια.

Φωτιά Βοιωτία: «Βροχή» τα μηνύματα εκκένωσης από το 112

Και για τις δύο περιοχές έχει ηχήσει το 112 καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Βασίλειος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Καπαρέλλι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης του Αγίoυ Νικολάου και της Αλυκής προς την Δομβραίνα, ενώ νωρίτερα δόθηκε εντολή εκκένωσης της Ξηρονομής προς Ελλοπία.

Φωτιά Βοιωτία: Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Θηβών – Δομβραίνας

Η ΕΛ.ΑΣ, λόγω της φωτιάς προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών – Δομβραίνας.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της 23ης χιλιομετρικής θέσης, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.

Φωτιά και στην Αργολίδα, κοντά στις Μυκήνες - 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός σήμανε επίσης λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Φίχτια της Αργολίδας, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φίχτι της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας απομακρυνθείτε προς #Άργος



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Η φωτιά κατακαίει ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας - Eurokinissi

Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μάραθο Ευρυτανίας

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Μάραθο Ευρυτανίας, που εκδηλώθηκε περίπου στις 10:15 το πρωί της Παρασκευής.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα και από αέρος 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήμα έργου του Δήμου Αγράφων.

Μαίνεται η φωτιά στον Φλόκα Αχαΐας

Νέος συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά στον Φλόκα Δυτικής Αχαΐας, καθώς περίπου στις 11:00 εντοπίστηκαν σημάδια αναζωπύρωσης κοντά στο χωριό.

Οι πυροσβέστες δίνουν σκληρή μάχη για να περιορίσουν τις νέες εστίες, καθώς οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι δημιουργούν συνεχώς νέα προβλήματα. Σημεία που είχαν κατασβεστεί αρχίζουν εκ νέου να καπνίζουν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ξεπηδούν ξανά φλόγες, απαιτώντας άμεσες παρεμβάσεις.

Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, με στόχο να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς και να προστατεύσουν τον οικισμό του Φλόκα και τις γύρω περιοχές.

Νωρίτερα το πρωί η εικόνα της πυρκαγιάς είχε εμφανίσει κάποια βελτίωση, ωστόσο οι αρχές είχαν επισημάνει ότι ο κίνδυνος δεν είχε απομακρυνθεί και ότι απαιτείται αυξημένη επιφυλακή μέχρι την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της φωτιάς.

Χωρίς εναέρια μέσα η κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο

Δίχως τέλος είναι και η επιχείρηση αντιμετώπισης της φωτιάς στο Ρέθυμνο, που γίνεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται.

Όπως έγινε γνωστό, ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες σε ολόκληρη την πληγείσα περιοχή, δίνοντας διαρκή αγώνα για τον περιορισμό των εστιών που εξακολουθούν να αναζωπυρώνονται λόγω των ανέμων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις της φωτιάς.

Χθες το βράδυ συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, καθώς, σύμφωνα με την Καθημερίνη, αγωγοί μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένοι σε δύο ξύλινους στύλους, σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από επαρχιακό οδικό δίκτυο κοντά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους.

Η έρευνα της ΔΑΕΕ έδειξε ότι από την ταλάντωση προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο του αυτοφώρου φέρεται να αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης, αλλά δεν εντοπίστηκε.