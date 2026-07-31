Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση για την 9μηνη ειδική άδεια μητρότητας της ΔΥΠΑ εξήγησε στην ΕΡΤ η εργατολόγος η εργατολόγος Μαργαρίτα Καρδάρη

Αλλαγές για τις δικαιούχους εργαζόμενες μητέρες που επωφελούνται την 9μηνη ειδική άδεια Προστασίας Μητρότητας φέρνει νέα υπουργική απόφαση.

Βάσει αυτής, την ειδική άδεια θα δικαιούνται πλέον εκτός από τις φυσικές μητέρες και οι θετές μητέρες, αλλά και αυτές με τεκμαιρόμενη μητρότητα, δηλαδή οι παρένθετες μητέρες.

Ακόμη, την 9μηνη άδεια δικαιούνται οι μητέρες που υιοθετούν παιδί, ηλικίας έως 8 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι η ειδική άδεια Προστασία Μητρότητας δίνει τη δυνατότητα στις εργαζόμενες μητέρες να απέχουν για 9 μήνες από την εργασία τους, αμειβόμενες από τη ΔΥΠΑ με τον βασικό μισθό.

Η ειδική άδεια έχει επεκταθεί και στα ομόφυλα ζευγάρια.

Προστασία Μητρότητας: Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται την 9μηνη άδεια

Η νέα υπουργική απόφαση για την Προστασία Μητρότητας περιλαμβάνει και κάποιες άλλες κατηγορίες που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά, όπως:

τις εργαζόμενες μητέρες με μερική απασχόληση

τις περιπτώσεις που ο εργοδότης πληρώσει τη μητέρα που λείπει από την εργασία της και της δώσει τα χρήματα που αντιστοιχούν για τους μήνες αυτούς, η μητέρα δε χάνει την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας

και της δώσει τα χρήματα που αντιστοιχούν για τους μήνες αυτούς, η μητέρα δε χάνει την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας αλλά και τις περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, δηλαδή όταν η μητέρα απασχολείται και σε άλλο εργοδότη, δε χάνει την ειδική άδεια προστασία μητρότητας

Επίσης, για τις μητέρες που ήταν ελεύθερες επαγγελματίες και στη συνέχεια μισθωτές, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς μπορούν πλέον να πάρουν την άδεια μητρότητας.

Η διαδικασία είναι εύκολη. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ΔΥΠΑ.

