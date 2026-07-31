Jeep Avenger e-Hybrid με έκπτωση για... λίγους

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Αυτοκινητο
Jeep Avenger e-Hybrid με έκπτωση για... λίγους
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Η Βελμάρ προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία απόκτησης του Jeep Avenger e-Hybrid, συνδυάζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος έως 2.500€ και κορυφαία κάλυψη για απόλυτη σιγουριά με 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Αποτελώντας ένα γνήσιο Jeep με αυθεντικό DNA, το Avenger e-Hybrid γίνεται πιο συμφέρον από ποτέ, με όφελος για το δυνητικό αγοραστή που αγγίζει τις €2.500.

Η ενέργεια αφορά στα επίπεδα εξοπλισμού Longitude και Altitude, συμπεριλαμβάνοντας εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών με κάλυψη και για την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα Jeep Βελμάρ και να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα αυτοκίνητα με το ειδικό όφελος απόκτησης, καθώς και για όλες τις εκδόσεις και τις επιλογές εξοπλισμού του νέου Jeep Avenger e-Hybrid.

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JEEP
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JEEP AVENGER E-HYBRID
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