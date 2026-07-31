Πολυχρονίδης: Με τη σύζυγό του «σε μία από τις κορυφαίες πόλεις του κόσμου»

Οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram από τις διακοπές του

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης επισκέφθηκε ξανά τη Βουδαπέστη μετά από 17 χρόνια, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Κατρίνα.
  • Η επίσκεψη συνδυάστηκε με το τριήμερο της Formula 1, που είναι κορυφαία τουριστική περίοδος για την πόλη.
  • Εξέφρασε θαυμασμό για την αρχιτεκτονική της Βουδαπέστης, αναφέροντας την ομορφιά και την προσβασιμότητά της.
  • Συνιστά να δοκιμάσουν οι επισκέπτες την τοπική κουζίνα, ειδικά τις σούπες.
  • Αναφέρθηκε στον Δούναβη και τα Kolodko mini statues, προτείνοντας να τα αναζητήσουν οι τουρίστες.

Δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που ο Πέτρος Πολυχρονίδης πάτησε το πόδι του στη Βουδαπέστη, όμως η γοητεία της παρέμεινε για εκείνον ακριβώς η ίδια! 

Πέτρος Πολυχρονίδης: Στην Ουγγαρία με τη σύζυγό του, για τη Formula 1!

Ο αγαπημένος παρουσιαστής του Τροχού της Τύχης και του 1% Club του Star, ταξίδεψε πρόσφατα με τη σύζυγό του Κατρίνα στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, συνδυάζοντας την απόδρασή του με τη μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το τριήμερο της Formula 1, και μοιράστηκε τις εντυπώσεις του σε μια γεμάτη ενθουσιασμό ανάρτηση στο Instagram.

Πολυχρονίδης: Με τη σύζυγό του «σε μία από τις κορυφαίες πόλεις του κόσμου»

«Μια από τις κορυφαίες πόλεις του κόσμου σε ύφος»

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την εικόνα της πόλης, εστιάζοντας στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της ταυτότητα.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram: «Βουδαπέστη. Δεκαεπτά χρόνια μετά, την επισκέπτομαι ξανά και μου αφήνει ακριβώς την ίδια γεύση. Μια από τις κορυφαίες πόλεις του κόσμου σε ύφος.

Αυτό που έχουν καταφέρει οι Ούγγροι με την αρχιτεκτονική των κτιρίων τους, παρότι συνυπάρχουν art nouveau, γοτθικά και μεσαιωνικά στοιχεία, είναι ακούραστα πανέμορφο. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί ο απόλυτα σχεδιασμένος ζεστός φωτισμός της πόλης τη νύχτα, που την απογειώνει αισθητικά. Να την πιεις στο ποτήρι.

Πολυχρονίδης: Με τη σύζυγό του «σε μία από τις κορυφαίες πόλεις του κόσμου»

Είναι καθαρή, εύκολη στον προσανατολισμό και -πολύ σημαντικό για ευρωπαϊκή πρωτεύουσα- προσβάσιμη με κάθε μέσο. Τη διανύσαμε με ταξί, μοτοσικλέτα, πατίνι και φυσικά με ατελείωτο ποδαρόδρομο. Για όλα τα παραπάνω βρήκαμε δρόμους, παράδρομους, πεζοδρόμια και σήμανση παντού.

Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το 1% Club αγαπήθηκε και θα συνεχίσει και 2η σεζόν»

Γευστικά μπορείς να βρεις τα πάντα, αλλά αξίζει να δοκιμάσετε και εδώ την τοπική κουζίνα και κυρίως τις σούπες. Οι τιμές σε οτιδήποτε είναι οικείες για τις ελληνικές τσέπες, αν και εμείς πήγαμε στο διήμερο της Formula 1, που είναι από τις κορυφαίες τουριστικές περιόδους για τη Βουδαπέστη, και μερικά πράγματα ακρίβυναν αυτές τις μέρες.

Τα περίφημα και πανέμορφα ιαματικά λουτρά της πόλης τα αφήσαμε εκτός προγράμματος γιατί -μάλλον λόγω της περιόδου- μας ήταν δύσκολο να τα ευχαριστηθούμε με τουλάχιστον 50 ανθρώπους ταυτόχρονα σε κάθε πισίνα.

Όσο για τον Δούναβη… Αχ, ο Δούναβης! Ποίημα. Ειδικά με αυτές τις μικροσκοπικές φιγούρες και τα μίνι αγαλματάκια (φώτο 4) που έκρυψαν έτσι, για την τσαχπινιά, οι Ούγγροι στις όχθες του. Να τα ψάξετε. Λέγονται Kolodko mini statues».

Η ανάρτηση του Πέτρου Πολυχρονίδη

Με αυτές τις εικόνες και με την υπόσχεση να μην κάνει άλλα 17 χρόνια για να επιστρέψει, ο Πέτρος Πολυχρονίδης μας χάρισε τον πιο αυθεντικό μίνι ταξιδιωτικό οδηγό για ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά διαμάντια της Ευρώπης!

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