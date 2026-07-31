Οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο δημιουργούν προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Το απαγορευτικό απόπλου είναι σε ισχύ από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, από τα οποία δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Όσον αφορά στο λιμάνι του Πειραιά, το μόνο δρομολόγιο που δε θα αναχωρήσει του «Blue Star Paros» με προορισμό τα νησιά Σύρο, Τήνο και Μύκονο. Τα υπόλοιπα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά, προς το παρόν. Το ίδιο ισχύει και για τα δρομολόγια του Αργοσαρωνικού.

Ωστόσο, θα υπάρξουν καθυστερήσεις σε κάποια δρομολόγια πλοίων από Πειραιά, με προορισμό τα νησιά των Δωδεκανήσων.

Επίσης, από χθες, τα μεγάλα πλοία της γραμμής δεν προσεγγίζουν τα λιμάνια των Κυκλάδων, που σημαίνει ότι δεν εκτελούνται δρομολόγια από τις Κυκλάδες για τον Πειραιά, σύμφωνα με το Mega.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευτή & το Σαββατοκύριακο

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην ανατολική Πελοπόννησο έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι 7 με 8 και στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα νότια έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Σάββατο 1/8/26

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 2/8/26

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ματίνα Μπέρου: Πού οφείλονται τα ισχυρά μελτέμια

Η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου, εξήγησε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ότι τα ισχυρά μελτέμια οφείλονται στις υψηλές πιέσεις που επικρατούν στα Βαλκάνια και στις χαμηλότερες πιέσεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. «Αυτή η διάταξη εξαναγκάζει τον αέρα να κινείται προς το Αιγαίο και γι' αυτό τα μελτέμια είναι τόσο ισχυρά αυτές τις μέρες», εξήγησε.

Οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου, χωρίς μάλιστα να εξασθενούν σημαντικά κατά τη διάκρεια της νύχτας.