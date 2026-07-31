Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό από τις διακοπές!

Η υπέροχη κόκκινη τουαλέτα που φόρεσε

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Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό από τις διακοπές!
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό από τις διακοπές τους στο Instagram.
  • Το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιά χωρίς να αποκαλύπτει τον προορισμό των διακοπών.
  • Η Νίκα ανέφερε τη δημιουργό της τουαλέτας της, Σίλια Κριθαριώτη, ενώ ο Αργυρός ήταν ντυμένος στα λευκά.
  • Το ζευγάρι διατηρεί χαμηλό προφίλ σχετικά με την προσωπική του ζωή και τις δημόσιες αναρτήσεις του.
  • Έχουν παντρευτεί το 2025 και έχουν δύο παιδιά, τον Βασίλη και τη Μιράντα.

Μια κοινή φωτογραφία από τις διακοπές της δημοσιοποίησε η Αλεξάνδρα Νίκα, δείχνοντας μια προσωπική στιγμή με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Η ανάρτηση έγινε το βράδυ της Πέμπτης στο προφίλ της στο Instagram, με το ζευγάρι να ποζάρει αγκαλιά, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για το πού βρίσκεται.

Η Αλεξάνδρα Νίκα στη βάφτιση του μικρού Βασίλη

Η Αλεξάνδρα Νίκα στη βάφτιση του μικρού Βασίλη /Φωτογραφία Instagram

Η Αλεξάνδρα κι ο Κωνσταντίνος περνούν περίοδο ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους. Στο στιγμιότυπο που επέλεξε να μοιραστεί, οι δυο τους εμφανίζονται σε κάποια πιο επίσημη περίσταση, σε μια από τις σπάνιες φορές που δημοσιοποιούν εικόνα από την ιδιωτική τους καθημερινότητα.

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Παραμένει άγνωστος ο προορισμός των διακοπών

Η Αλεξάνδρα Νίκα δεν αποκάλυψε το σημείο όπου βρίσκονται. Επέλεξε να κρατήσει μυστικό τον προορισμό, συνεχίζοντας τη στάση που ακολουθεί το ζευγάρι απέναντι στη δημοσιότητα και στην έκθεση της προσωπικής του ζωής.

Στην ανάρτησή της, φανέρωσε μόνο μία λεπτομέρεια που αφορούσε την εμφάνισή της: τη δημιουργό της τουαλέτας που φόρεσε, η οποία ήταν η Σίλια Κριθαριώτη. Την ίδια στιγμή, ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν ντυμένος στα λευκά.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό από τις διακοπές!

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα /Φωτογραφία Instagram

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Η επιλογή χαμηλού προφίλ από Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνο Αργυρό

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κι η Αλεξάνδρα Νίκα έχουν επιλέξει να διατηρούν χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. Οι δημόσιες αναρτήσεις τους είναι περιορισμένες και συνήθως αφορούν στιγμές που οι ίδιοι θέλουν να μοιραστούν.

Η Αλεξάνδρα Νίκα κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον πρωτότοκό τους

Η Αλεξάνδρα Νίκα κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον πρωτότοκό τους /Φωτογραφία Instagram

Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 2025 κι από τότε έχουν επιλέξει να χτίζουν την οικογενειακή τους καθημερινότητα μακριά από έντονη δημοσιότητα.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η παραμυθένια εμφάνιση σε γάμο

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει έναν γιο τον Βασίλη, που πήρε το όνομά του από τον πατέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Με τον πρόσφατο ερχομό της κορούλας τους, της Μιράντας, η όμορφη οικογένειά τους μεγάλωσε.

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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