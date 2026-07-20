Κωνσταντίνος Αργυρός: Χαλαρές στιγμές στην Πύλο με τον γιο του, Βασίλη

Μπαμπάς και γιος απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους

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Πρώτη Δημοσίευση: 20.07.26, 23:40

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Παρά το γεμάτο επαγγελματικό του πρόγραμμα και το καλοκαίρι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός φροντίζει να βρίσκει πάντα χρόνο για την οικογένειά του, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητά του.

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Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Πύλο, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία του στο Navarino Hills. Μετά την εμφάνισή του στη σκηνή, όμως, επέλεξε να αφιερώσει τις ελεύθερες ώρες του στον μικρό του γιο, Βασίλη, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και παιχνιδιού μαζί του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές οικογενειακές στιγμές, χαρίζοντας στους φανς του μια σπάνια ματιά στην προσωπική του ζωή. Σε ένα από τα πιο γλυκά στιγμιότυπα, ο τραγουδιστής φαίνεται να παίζει στην πισίνα με τον μικρό Βασίλη, ενώ σε άλλη εικόνα το αγοράκι βρίσκεται στους ώμους του πατέρα του, με τους δυο τους να απολαμβάνουν μαζί το ηλιοβασίλεμα.

Δες την ανάρτησή του και τις φωτογραφίες:

 

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι χαλαρές στιγμές στην Πύλο με τον γιο του

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι χαλαρές στιγμές στην Πύλο με τον γιο του

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι χαλαρές στιγμές στην Πύλο με τον γιο του

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι χαλαρές στιγμές στην Πύλο με τον γιο του

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι χαλαρές στιγμές στην Πύλο με τον γιο του

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι χαλαρές στιγμές στην Πύλο με τον γιο του

Ο Έλληνας καλλιτέχνης και η σύζυγός του, η επιχειρηματίας Αλεξάνδρα Νίκα έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους όσον αφορά την οικογενειακή τους ζωή, προστατεύοντάς τη όσο μπορούν από τα media. 

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς για πρώτη φορά, αποκτώντας έναν γιο, τον Βασίλη, ο οποίος πήρε το όνομά του προς τιμήν του πατέρα του τραγουδιστή. Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του σε στενό κύκλο, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτο.

Η οικογένειά τους μεγάλωσε ακόμη περισσότερο, καθώς υποδέχτηκαν και το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι, συνεχίζοντας το νέο κεφάλαιο της κοινής τους ζωής.

 

 

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
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