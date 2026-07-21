Ζήνα Κουτσελίνη: Τα καλοκαιρινά looks της σε Πάρο και Αντίπαρο

Από το ρομαντικό φλοράλ στο elegant metallic look

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.07.26 , 10:20 Αλίκη Συνατσάκη: Η ηλικία και η σχέση της με τη δίδυμη αδελφή της, Μαίρη
21.07.26 , 10:06 StarLight - Αλέξης Σταμάτης: «Το γράψιμο είναι τρόπος παρουσίας στη ζωή»
21.07.26 , 10:03 Κυψέλη: Τι αποκαλύπτει η νεκροτομή για τη γυναίκα στη βαλίτσα
21.07.26 , 10:02 Διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε δημόσια τον χωρισμό της
21.07.26 , 10:00 Γαρίδες σαγανάκι: Μούρλια καλοκαιρινή συνταγή από τον Χρήστο Μοίρα
21.07.26 , 09:44 Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 67 ετών
21.07.26 , 09:19 Ζήνα Κουτσελίνη: Τα καλοκαιρινά looks της σε Πάρο και Αντίπαρο
21.07.26 , 09:15 Ηλεκτρικό ρεύμα: Πώς καύσωνας και Μέση Ανατολή «εκτοξεύουν» τις τιμές
21.07.26 , 09:05 Ford Puma: Με πλουσιότερο εξοπλισμό και χωρίς χρέωση
21.07.26 , 09:03 Κώστας Καρυωτάκης: Η αυτοκτονία και ο ανεκπλήρωτος έρωτας με την Πολυδούρη
21.07.26 , 08:44 Σύμη: Καλοκαιρινές διακοπές στο μικρό «παράδεισο» των Δωδεκανήσων
21.07.26 , 08:36 Συναγερμός στην Ακρόπολη: Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο τουρίστες
21.07.26 , 08:31 Κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα εν μέσω καύσωνα
21.07.26 , 07:38 Κορυφώνεται ο καύσωνας: Στους 43◦C θα εκτοξευτεί ο υδράργυρος
21.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Ιουλίου
Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 67 ετών
Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ
Συναγερμός στην Ακρόπολη: Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο τουρίστες
Κυψέλη: Τι αποκαλύπτει η νεκροτομή για τη γυναίκα στη βαλίτσα
Εξιτήριο για τον Γιώργο Λιβάνη: «Εμένα με κατέβαλε»
Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Νομίζω είμαι το πιο περίεργο πράγμα στο First Dates»
Διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε δημόσια τον χωρισμό της
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Καλοκαιρινό ταξίδι στη νότια Ισπανία
First Dates: «Αυτός είναι; Θέλω να φύγω» - Στη Ναταλία άρεσε ο κάμεραμαν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το συγκινητικό throwback και το μήνυμα για τα «επόμενα που θα έρθουν», στην τελευταία εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα"

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη απολαμβάνει το καλοκαίρι της στην Πάρο και την Αντίπαρο, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τις διακοπές της.
  • Φόρεσε ένα floral maxi φόρεμα στην Αντίπαρο και ένα γκρι-ασημί σετ στην Πάρο για τις βραδινές της εξόδους.
  • Ανακοίνωσε τα γυρίσματα του τρέιλερ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star μέσω Instagram.
  • Θα συνεχίσει την παρουσίαση της καθημερινής πρωινής εκπομπής του Star σε νέα ώρα.

Ξέγνοιαστες στιγμές στις Κυκλάδες απολαμβάνει η Ζήνα Κουτσελίνη. Η παρουσιάστρια του Star περνά το καλοκαίρι της στην Πάρο, όπως κάθε χρόνο, ενώ κάνει συχνά εξορμήσεις στην Αντίπαρο. 

Η Ζήνα Κουτσελίνη στην Αντίπαρο/ instagram

Η Ζήνα Κουτσελίνη στην Αντίπαρο/ instagram

Χθες συγκεκριμένα, δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από τη γραφική Αντίπαρο, με την παρουσιάστρια να φορά ένα αέρινο maxi φόρεμα, με έντονο floral που μας άρεσε πολύ. Oι αποχρώσεις του ήταν στα χρώματα του κόκκινου, του πορτοκαλί και του βαθύ μπλε.

Συνδύασε το ρομαντικό φόρεμά της με μπλε shoulder bag και πλατφόρμες σε σιέλ χρώμα, με το look της να αποπνέει καλοκαιρινή φρεσκάδα και κυκλαδίτικο «αέρα».

Ζήνα Κουτσελίνη: Η chic εμφάνιση στην Αντίπαρο και η selfie με την Έμμα

Δύο μέρες νωρίτερα, η Ζήνα Κουτσελίνη δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από σημεία κατατεθέν της Πάρου, όπως το πίσω λιμανάκι και τα γραφικά σοκάκια με τις ανθισμένες βουκαμβίλιες. 

Για τη βραδινή βόλτα της στο νησί, επέλεξε ένα σύνολο με μια πιο sophisticated αισθητική. Ειδκότερα, φόρεσε ένα γκρι-ασημί σετ με διακριτική λάμψη, αποτελούμενο από παντελόνα και ασορτί τοπ με βολάν.

Η Ζήνα Κουτσελίνη στην Πάρο/ instagram

Η Ζήνα Κουτσελίνη στην Πάρο/ instagram

Συνδύασε το look της με μαύρα flatform σανδάλια, μαύρη δερμάτινη τσάντα ώμου του οίκου Louis Vuitton και χρυσά κοσμήματα. 

Η Ζήνα Κουτσελίνη στην Πάρο/ instagram

Η Ζήνα Κουτσελίνη στην Πάρο/ instagram

Ζήνα Κουτσελίνη: Τα γυρίσματα για το τρέιλερ της νέας σεζόν στο Star

Η παρουσιάστρια έκανε γνωστό, με ανάρτησή της στο instagram, πως έγιναν τα γυρίσματα για το τρέιλερ της νέας σεζόν στο Star.

«Σήμερα γυρίσαμε το τρέιλερ για τη νέα σεζόν! Σκέφτομαι αυτά που έρχονται … και νιώθω πως μόνο οι παρέες γράφουν ιστορία! Ως παρέα λοιπόν υποσχόμαστε να σας κρατάμε συντροφιά με σεβασμό…και τα πρωινά σας! Περισσότερα σε λίγο καιρό στις οθόνες σας, πάντα στο star», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της πριν από τρεις μέρες.

Το Star και η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζουν μαζί, σε νέα ώρα!

Υπενθυμίζεται ότι η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζει τη μακρόχρονη συνεργασία της με το Star και από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα παρουσιάζει τη νέα καθημερινή πρωινή εκπομπή του σταθμού, σε νέα ώρα. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΠΑΡΟΣ
 |
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
 |
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
 |
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλίκη Συνατσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Αλίκη Συνατσάκη: Η ηλικία και η σχέση της με τη δίδυμη αδελφή της, Μαίρη
Αλέξης Σταμάτης
Celebrities & Gossip Νεα
StarLight - Αλέξης Σταμάτης: «Το γράψιμο είναι τρόπος παρουσίας στη ζωή»
Jessie J
Celebrities & Gossip Νεα
Διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε δημόσια τον χωρισμό της
Αργυρός: Οι Χαλαρές Στιγμές Στην Πύλο Με Τον Γιο Του
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Χαλαρές στιγμές στην Πύλο με τον γιο του, Βασίλη
Νάντια Μπουλέ
Celebrities & Gossip Νεα
Νάντια Μπουλέ: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 5α γενέθλια της κόρης της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ξέγνοιαστες στιγμές στην Ηρακλειά
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ξέγνοιαστες στιγμές στην Ηρακλειά
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το δημόσιο «ευχαριστώ» από τη Σίφνο για τη γιορτή της
Εξιτήριο για τον Γιώργο Λιβάνη: «Εμένα με κατέβαλε»
Celebrities & Gossip Νεα
Εξιτήριο για τον Γιώργο Λιβάνη: «Εμένα με κατέβαλε»
Κατερίνα Καινούργιου: Ερωτευτήκαμε Την Κόκκινη Chanel Της
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου: Ερωτευτήκαμε την κόκκινη Chanel της - Ιδανική για το νησί!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top