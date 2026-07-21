Το συγκινητικό throwback και το μήνυμα για τα «επόμενα που θα έρθουν», στην τελευταία εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα"

Ξέγνοιαστες στιγμές στις Κυκλάδες απολαμβάνει η Ζήνα Κουτσελίνη. Η παρουσιάστρια του Star περνά το καλοκαίρι της στην Πάρο, όπως κάθε χρόνο, ενώ κάνει συχνά εξορμήσεις στην Αντίπαρο.

Η Ζήνα Κουτσελίνη στην Αντίπαρο/ instagram

Χθες συγκεκριμένα, δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από τη γραφική Αντίπαρο, με την παρουσιάστρια να φορά ένα αέρινο maxi φόρεμα, με έντονο floral που μας άρεσε πολύ. Oι αποχρώσεις του ήταν στα χρώματα του κόκκινου, του πορτοκαλί και του βαθύ μπλε.

Συνδύασε το ρομαντικό φόρεμά της με μπλε shoulder bag και πλατφόρμες σε σιέλ χρώμα, με το look της να αποπνέει καλοκαιρινή φρεσκάδα και κυκλαδίτικο «αέρα».

Δύο μέρες νωρίτερα, η Ζήνα Κουτσελίνη δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από σημεία κατατεθέν της Πάρου, όπως το πίσω λιμανάκι και τα γραφικά σοκάκια με τις ανθισμένες βουκαμβίλιες.

Για τη βραδινή βόλτα της στο νησί, επέλεξε ένα σύνολο με μια πιο sophisticated αισθητική. Ειδκότερα, φόρεσε ένα γκρι-ασημί σετ με διακριτική λάμψη, αποτελούμενο από παντελόνα και ασορτί τοπ με βολάν.

Η Ζήνα Κουτσελίνη στην Πάρο/ instagram

Συνδύασε το look της με μαύρα flatform σανδάλια, μαύρη δερμάτινη τσάντα ώμου του οίκου Louis Vuitton και χρυσά κοσμήματα.

Η Ζήνα Κουτσελίνη στην Πάρο/ instagram

Ζήνα Κουτσελίνη: Τα γυρίσματα για το τρέιλερ της νέας σεζόν στο Star

Η παρουσιάστρια έκανε γνωστό, με ανάρτησή της στο instagram, πως έγιναν τα γυρίσματα για το τρέιλερ της νέας σεζόν στο Star.

«Σήμερα γυρίσαμε το τρέιλερ για τη νέα σεζόν! Σκέφτομαι αυτά που έρχονται … και νιώθω πως μόνο οι παρέες γράφουν ιστορία! Ως παρέα λοιπόν υποσχόμαστε να σας κρατάμε συντροφιά με σεβασμό…και τα πρωινά σας! Περισσότερα σε λίγο καιρό στις οθόνες σας, πάντα στο star», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της πριν από τρεις μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζει τη μακρόχρονη συνεργασία της με το Star και από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα παρουσιάζει τη νέα καθημερινή πρωινή εκπομπή του σταθμού, σε νέα ώρα.