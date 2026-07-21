Α. Σταμάτης: «Στο αλκοόλ με οδήγησε η κατάσταση μετά το πολυτεχνείο, η απόλυτη ελευθερία» / Alpha (αρχείου)

Πέθανε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, μετά από μια σπάνια ασθένια του αίματος με την οποία έδινε μάχη τα τελευταία χρόνια.

Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και ήταν συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος. Αποτέλεσε σημαντικό εκπρόσωπο της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, με πλούσιο συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει συνολικά 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα.

Θλίψη για τον θάνατο του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη / NDP PHOTO

Παράλληλα, ασχολήθηκε με την ποίηση και το θέατρο, γράφοντας θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές σκηνές της Αθήνας ενώ είχε ενεργό συμμετοχή και στον κινηματογράφο, καθώς υπέγραψε το σενάριο της ταινίας «Καταιγίδα».

Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν γιος του γνωστού αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη.

Ο Αλέξης Σταμάτης και η μητέρα του, Μπέτυ Αρβανίτη / NDP PHOTO

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αργότερα συνέχισε την εκπαίδευσή του στο Λονδίνο, με σπουδές στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο. Εργάστηκε ως αρχιτέκτονας τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή.

Αλέξης Σταμάτης - Εύα Σιμάτου / NDP PHOTO

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Κουρμουλής επιβεβαίωσε με εκτενή ανάρτησή του τον θάνατο του Αλέξη Σταμάτη και τον αποχαιρέτησε με ένα δικό του ποίημα.