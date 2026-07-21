Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 67 ετών

Είχε μία σπάνια ασθένεια στο αίμα τα τελευταία χρόνια

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Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 67 ετών
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 67 ετών στις 20 Ιουλίου, μετά από σπάνια ασθένεια του αίματος.
  • Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και ήταν σημαντικός εκπρόσωπος της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας με 34 βιβλία, συμπεριλαμβανομένων 20 μυθιστορημάτων.
  • Εργάστηκε ως αρχιτέκτονας και συμμετείχε ενεργά στον κινηματογράφο, υπογράφοντας το σενάριο της ταινίας 'Καταιγίδα'.
  • Ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη, παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου.
  • Ο δημοσιογράφος Νίκος Κουρμουλής επιβεβαίωσε τον θάνατό του και τον αποχαιρέτησε με ποίημα.

Πέθανε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, μετά από μια σπάνια ασθένια του αίματος με την οποία έδινε μάχη τα τελευταία χρόνια. 

Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και ήταν συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος. Αποτέλεσε σημαντικό εκπρόσωπο της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, με πλούσιο συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει συνολικά 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα. 

StarLight - Αλέξης Σταμάτης: «Το γράψιμο είναι τρόπος παρουσίας στη ζωή»

Πέθανε ο Αλέξης Σταμάτης

Θλίψη για τον θάνατο του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη / NDP PHOTO 

Παράλληλα, ασχολήθηκε με την ποίηση και το θέατρο, γράφοντας θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές σκηνές της Αθήνας ενώ είχε ενεργό συμμετοχή και στον κινηματογράφο, καθώς υπέγραψε το σενάριο της ταινίας «Καταιγίδα».

Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν γιος του γνωστού αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη.

Ήταν γιος της Μπέττυς Αρβανίτη

Ο Αλέξης Σταμάτης και η μητέρα του, Μπέτυ Αρβανίτη / NDP PHOTO

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αργότερα συνέχισε την εκπαίδευσή του στο Λονδίνο, με σπουδές στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο. Εργάστηκε ως αρχιτέκτονας τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή.

Σταμάτης και Σιμάτου

Αλέξης Σταμάτης - Εύα Σιμάτου / NDP PHOTO 

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Κουρμουλής επιβεβαίωσε με εκτενή ανάρτησή του τον θάνατο του Αλέξη Σταμάτη και τον αποχαιρέτησε με ένα δικό του ποίημα. 

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