Οι πρώτοι συρμοί του Μετρό της Αθήνας αναβαθμίζονται - Aποκτούν κλιματισμό

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 συρμούς των 6 οχημάτων

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Με την προκήρυξη του διαγωνισμού από τη ΣΤΑ.ΣΥ, ξεκινά η διαδικασία για την πλήρη αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε συρμούς πρώτης γενιάς που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας. Το έργο, προϋπολογισμού 109 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), είναι ενταγμένο στο τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021–2027» και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του στόλου του Μετρό.

Η αναβάθμιση αφορά τους πρώτους συρμούς, που κυκλοφόρησαν με την έναρξη λειτουργίας του Μετρό και σήμερα συμπληρώνουν 26 χρόνια κυκλοφορίας. Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 συρμούς των 6 οχημάτων, μεταξύ αυτών και τέσσερις που σήμερα είναι ακινητοποιημένοι.

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Η παρέμβαση ισοδυναμεί ουσιαστικά με μία εκ βάθρων ανακατασκευή των συρμών, καθώς προβλέπεται η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και η αντικατάσταση κρίσιμων συστημάτων που έχουν καταστεί τεχνολογικά παρωχημένα, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία τους για τουλάχιστον ακόμη 25 χρόνια.

Για πρώτη φορά, οι συγκεκριμένοι συρμοί θα αποκτήσουν κλιματισμό στους χώρους επιβατών, καθώς είναι οι μόνοι του δικτύου που δεν διέθεταν κλιματισμό από την κατασκευή τους. Παράλληλα, θα εγκατασταθούν συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), νέες οθόνες και πινακίδες ενημέρωσης επιβατών, σύστημα ασύρματης μετάδοσης διαγνωστικών δεδομένων και μονάδες καταγραφής συμβάντων. Το έργο περιλαμβάνει ακόμη φωτισμό LED χαμηλής κατανάλωσης και πρόσθετη ηχομόνωση, βελτιώνοντας περαιτέρω την άνεση των επιβατών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προσβασιμότητα, με τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων για την ασφαλή φιλοξενία αναπηρικών αμαξιδίων, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των επιβατών.

Σημαντικές παρεμβάσεις προβλέπονται και στα βασικά συστήματα λειτουργίας των συρμών. Το σύστημα έλξης αντικαθίσταται με κινητήρες

εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) νέας γενιάς και σύγχρονους μετατροπείς ισχύος, οι οποίοι είναι ελαφρύτεροι, πιο αξιόπιστοι, απαιτούν λιγότερη συντήρηση και προσφέρουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, αναβαθμίζονται τα συστήματα ελέγχου, πέδησης και διάγνωσης βλαβών, η τράπεζα οδήγησης, ο ηλεκτροπνευματικός εξοπλισμός των θυρών, καθώς και σειρά άλλων ηλεκτρομηχανολογικών υποσυστημάτων.

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Η αναβάθμιση είναι αναγκαία, καθώς οι συγκεκριμένοι συρμοί σχεδιάστηκαν με προδιαγραφές της δεκαετίας του 1990 και πλέον υπολείπονται των νεότερων συρμών ως προς την τεχνολογία, τα συστήματα λειτουργίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η παλαιότητα του εξοπλισμού και η δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών έχουν οδηγήσει στην ακινητοποίηση μέρους του στόλου.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το σύνολο των συρμών που θα κυκλοφορούν τους καλοκαιρινούς μήνες θα διαθέτουν κλιματισμό, θα αυξηθεί η διαθεσιμότητά τους, θα ενισχυθεί η αξιοπιστία του δικτύου και θα μειωθεί το κόστος συντήρησης. Ταυτόχρονα, οι επιβάτες θα απολαμβάνουν πιο άνετες και ποιοτικές μετακινήσεις, ενώ η χρήση σύγχρονων, ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Μετρό της Αθήνας.

Η διαγωνιστική διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2026. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η παράδοση των αναβαθμισμένων συρμών θα πραγματοποιείται σταδιακά, με τον πρώτο να αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία το 2028.

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