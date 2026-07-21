Καύσωνας: «Έβρασαν» τα τσιμέντα – Καταγράφηκαν 75◦C στις ταράτσες

Θερμική κάμερα κατέγραψε ακραίες θερμοκρασίες στην Αθήνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.07.26 , 12:52 Το επόμενο 10ήμερο 388 νέες κάμερες κυκλοφορίας μπαίνουν στην Αττική
21.07.26 , 12:52 Γιάννης Αϊβάζης: Απαθανατίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους
21.07.26 , 12:41 «Καμπανάκι» από τον ΕΦΕΤ: Ανακαλείται μαγειρική κουτάλα
21.07.26 , 12:15 Η AVIN κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026
21.07.26 , 12:12 Ακρόπολη: «Ήταν τρομακτικό. Του έβαλαν τουρνικέ γιατί αιμορραγούσε πολύ»
21.07.26 , 12:00 Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου
21.07.26 , 12:00 Τα nude νύχια είναι το νέο nail trend για τις καλοκαιρινές διακοπές
21.07.26 , 11:59 Υπουργείο Υγείας: Οδηγός πρόληψης και προστασίας από τον καύσωνα
21.07.26 , 11:49 Οι πρώτοι συρμοί του Μετρό της Αθήνας αναβαθμίζονται - Aποκτούν κλιματισμό
21.07.26 , 11:47 Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ
21.07.26 , 11:15 Linktour Alumi: Πρωταγωνίστησε στο συνέδριο του Economist
21.07.26 , 11:10 Zeekr 7GT: Πήρε 5 αστέρια στο Euro NCAP
21.07.26 , 10:57 Λένα Δροσάκη: Το τρυφερό βίντεο για τα 6α γενέθλια του γιου της
21.07.26 , 10:48 Καύσωνας: «Έβρασαν» τα τσιμέντα – Καταγράφηκαν 75◦C στις ταράτσες
21.07.26 , 10:48 Αλεξάνδρου σε Ελληνίδου: «Πάντα έτσι να λάμπουν τα μάτια σου, το αξίζεις»
Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ
Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 66 ετών
First Dates: «Αυτός είναι; Θέλω να φύγω» - Στη Ναταλία άρεσε ο κάμεραμαν
Κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα εν μέσω καύσωνα
Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου
Ακρόπολη: «Ήταν τρομακτικό. Του έβαλαν τουρνικέ γιατί αιμορραγούσε πολύ»
Διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε δημόσια τον χωρισμό της
Συναγερμός στην Ακρόπολη: Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο τουρίστες
Εξιτήριο για τον Γιώργο Λιβάνη: «Εμένα με κατέβαλε»
Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο έλεος του καύσωνα βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να «σκαρφαλώνει» ακόμα και στους 43 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Μάλιστα θερμικές κάμερες κατέγραψαν ακραίες θερμοκρασίες στην Αττική

Λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, η θερμική κάμερα που βρίσκεται στον Κηφισό κατέγραψε θερμοκρασίες στην άσφαλτο άνω των 60 βαθμών Κελσίου.

Ακραίες θερμοκρασίας καταγράφηκαν από θερμικές κάμερες χθες στην Αττική

Ακραίες θερμοκρασίας καταγράφηκαν από θερμικές κάμερες χθες στην Αττική

Πιο ακραίες καταστάσεις κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο Γαλάτσι. Στην περιοχή του Άλσους Βεΐκου, οι ταράτσες των κτιρίων και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν λευκά στις θερμικές λήψεις, κάτι που δείχνει ότι η θερμοκρασία της επιφάνειάς τους ξεπερνούσε τους 75°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε την Δευτέρα στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, φτάνοντας τους 41.1°C.

Καύσωνας: «Έβρασαν» τα τσιμέντα – Καταγράφηκαν 75◦C στις ταράτσες

Όπως φαίνεται σε χάρτη που δημοσίευσε το meteo, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40°C σε 24 σταθμούς και τους 37°C σε 159 σταθμούς του δικτύου.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΥΣΩΝΑΣ
 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
 |
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κάμερες Στην Αττική: Αυτόματες Κλήσεις Για Κόκκινο Φανάρι
Ελλαδα
Το επόμενο 10ήμερο 388 νέες κάμερες κυκλοφορίας μπαίνουν στην Αττική
«Καμπανάκι» Από Τον ΕΦΕΤ: Ανακαλείται Μαγειρική Κουτάλα
Ελλαδα
«Καμπανάκι» από τον ΕΦΕΤ: Ανακαλείται μαγειρική κουτάλα
Ακρόπολη: Συγκλονίζει Η Μαρτυρία Αυτόπτη Μάρτυρα
Ελλαδα
Ακρόπολη: «Ήταν τρομακτικό. Του έβαλαν τουρνικέ γιατί αιμορραγούσε πολύ»
Οι Πρώτοι Συρμοί Του Μετρό Της Αθήνας Αποκτούν Κλιματισμό
Ελλαδα
Οι πρώτοι συρμοί του Μετρό της Αθήνας αναβαθμίζονται - Aποκτούν κλιματισμό
ηλίαση - θερμοπληξία- Συμπτώματα και αντιμετώπιση
Ελλαδα
Θερμοπληξία και ηλίαση: Συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισης
Γυναίκα Στη Βαλίτσα Στην Κυψέλη: Τι Έκανε Πριν Πεθάνει;
Ελλαδα
Κυψέλη: Τι αποκαλύπτει η νεκροτομή για τη γυναίκα στη βαλίτσα
Πέθανε Ο Συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης
Ελλαδα
Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 66 ετών
Σύμη
Ελλαδα
Σύμη: Καλοκαιρινές διακοπές στο μικρό «παράδεισο» των Δωδεκανήσων
Ακρόπολη: Άνδρας Επιτέθηκε Με Μαχαίρι Σε Τουρίστες
Ελλαδα
Συναγερμός στην Ακρόπολη: Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο τουρίστες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top