Στο έλεος του καύσωνα βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να «σκαρφαλώνει» ακόμα και στους 43 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Μάλιστα θερμικές κάμερες κατέγραψαν ακραίες θερμοκρασίες στην Αττική.

Λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, η θερμική κάμερα που βρίσκεται στον Κηφισό κατέγραψε θερμοκρασίες στην άσφαλτο άνω των 60 βαθμών Κελσίου.

Ακραίες θερμοκρασίας καταγράφηκαν από θερμικές κάμερες χθες στην Αττική

Πιο ακραίες καταστάσεις κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο Γαλάτσι. Στην περιοχή του Άλσους Βεΐκου, οι ταράτσες των κτιρίων και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν λευκά στις θερμικές λήψεις, κάτι που δείχνει ότι η θερμοκρασία της επιφάνειάς τους ξεπερνούσε τους 75°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε την Δευτέρα στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, φτάνοντας τους 41.1°C.

Όπως φαίνεται σε χάρτη που δημοσίευσε το meteo, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40°C σε 24 σταθμούς και τους 37°C σε 159 σταθμούς του δικτύου.

