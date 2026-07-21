Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό σενάριο, αλλά μια πραγματικότητα με ορατές συνέπειες σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η διάβρωση των ακτών, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και η αύξηση της θερμοκρασίας απειλούν ιδιαίτερα τις παράκτιες και νησιωτικές χώρες. Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, ορισμένα κράτη ενδέχεται να χάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειάς τους μέσα στις επόμενες δεκαετίες, εάν δεν μπει φρένο στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι εξωτικές Μαλδίβες / Pexels

Οι Μαλδίβες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των πιο ευάλωτων χωρών. Περισσότερο από το 80% των νησιών του αρχιπελάγους βρίσκεται σε υψόμετρο μικρότερο του ενός μέτρου από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που καθιστά τη χώρα εξαιρετικά ευάλωτη στην άνοδο της στάθμης των ωκεανών. Η οικονομία της βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό, ενώ η κυβέρνηση επενδύει στην κατασκευή τεχνητών νησιών και στην ενίσχυση των παράκτιων υποδομών, αναζητώντας λύσεις για το μέλλον.

Βιετνάμ

Το ολοένα και πιο δημοφιλές Βιετνάμ / Pexels

Αν και δεν πρόκειται για νησιωτικό κράτος, το Βιετνάμ συγκαταλέγεται στις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Οι εκβολές ποταμών και οι χαμηλού υψομέτρου πεδιάδες κινδυνεύουν από πλημμύρες και εισχώρηση αλμυρού νερού, γεγονός που απειλεί την παραγωγή ρυζιού – ενός από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας και της επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας. Παράλληλα, η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας εντείνει τις πιέσεις στα οικοσυστήματα και τη γεωργία.

Σαμόα

Φυσικός «παράδεισος» η Σαμόα / Pexels

Η Σαμόα βιώνει ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές στους κοραλλιογενείς υφάλους, οι οποίοι λειτουργούν ως φυσικό ανάχωμα απέναντι στα ισχυρά κύματα και τις καταιγίδες. Η απώλειά τους επιταχύνει τη διάβρωση των ακτών και αυξάνει την έκθεση των κατοικημένων περιοχών σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Φίτζι

Τα καταγάλανα Φίτζι / Pexels

Τα νησιά Φίτζι αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Σε αρκετές κοινότητες η διάβρωση έχει ήδη οδηγήσει στη μεταφορά ολόκληρων χωριών σε ασφαλέστερες περιοχές, ενώ η απώλεια των μαγκρόβιων δασών επιδεινώνει την κατάσταση, αφαιρώντας ένα σημαντικό φυσικό μέσο προστασίας από τις πλημμύρες και τα κύματα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστικά μέτρα προσαρμογής, οι επιπτώσεις θα γίνουν ακόμη πιο έντονες τα επόμενα χρόνια.

Νήσοι Σολομώντα

Οι Νήσοι Σολομώντα αποτελούν ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Ήδη πέντε μικρά νησιά έχουν εξαφανιστεί κάτω από τα νερά, ενώ αρκετά ακόμη έχουν χάσει σημαντικό μέρος της έκτασής τους. Η συνεχιζόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας αναγκάζει κατοίκους να εγκαταλείπουν τις εστίες τους και ενισχύει τον φόβο ότι στο μέλλον θα απαιτηθούν μαζικές μετεγκαταστάσεις πληθυσμών. Η περίπτωση των Νήσων Σολομώντα αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η κλιματική κρίση δεν αφορά το μακρινό μέλλον, αλλά εξελίσσεται ήδη με επιπτώσεις που απειλούν ακόμη και την ύπαρξη ολόκληρων κρατών.