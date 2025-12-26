Τουβαλού: Η πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής

Στο κέντρο του Ειρηνικού Ωκεανού, μια μικρή νησιωτική χώρα με λιγότερους από 11.000 κατοίκους βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ορατό κίνδυνο: την εξαφάνισή της λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Ο λόγος για το Τουβαλού, ένα σύμπλεγμα από εννέα κοραλλιογενή νησιά που απλώνονται σαν λωρίδες άμμου πάνω από στον ωκεανό, γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που εκκενώνεται μαζικά εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής — ένα γεγονός που θεωρείται «πρόγευση» των μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών που αναμένονται τις επόμενες δεκαετίες.
Τις τελευταίες ημέρες, οι πρώτοι κάτοικοι του Τουβαλού φτάνουν στην Αυστραλία, όπου ξεκινούν μια νέα ζωή. Η μετανάστευση γίνεται στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που υπεγράφη το 2023 με την Αυστραλία: κάθε χρόνο θα μπορούν να μετακινούνται έως 280 άτομα, απολαμβάνοντας τα ίδια δικαιώματα παιδείας και υγειονομικής περίθαλψης με τους Αυστραλούς. Ο περιορισμός αυτός στόχο έχει να περιορίσει το άμεσο «brain drain» και να διατηρήσει όσο το δυνατόν πιο σταθερή την κοινωνική συνοχή του μικρού έθνους.
Τουβαλού: Κατά 15 εκατοστά αυξήθηκε η στάθμη του νερού μέσα σε τριάντα χρόνια
Η κατάσταση στο Τουβαλού είναι δραματική: η στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει κατά περίπου 15 εκατοστά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες — περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο — και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μέχρι το 2050 η στάθμη μπορεί να έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον ένα μέτρο. Σε αυτό το σενάριο, το κύριο νησί Φουναφούτι — όπου ζει πάνω από το 60% του πληθυσμού — θα πλημμυρίζει τακτικά και μεγάλο μέρος του θα βρίσκεται μόνιμα κάτω από τα νερά.
Στην καθημερινότητα των κατοίκων, η αλλαγή είναι ήδη απτή: η θάλασσα διαπερνά τα υπόγεια ύδατα, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ οι αγρότες που κάποτε καλλιεργούσαν λαχανικά τώρα στρέφονται σε ανυψωμένα παρτέρια για να σπείρουν.
Παρά τις αντιξοότητες, η κυβέρνηση του Τουβαλού εργάζεται για να διατηρήσει την εθνική της υπόσταση ως κυρίαρχο κράτος ακόμα και όταν η χώρα θα έχει «χαθεί» γεωγραφικά στη θάλασσα — προτείνοντας ακόμη και αλλαγές στη διεθνή νομοθεσία που θα επιτρέψουν την αναγνώριση κρατών χωρίς φυσική ξηρά.
Το παράδειγμα του Τουβαλού αποτελεί ένα καμπανάκι για τον πλανήτη: καθώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνεται, όλο και περισσότερες κοινότητες θα βρεθούν αντιμέτωπες με την ανάγκη να αποχαιρετήσουν τον τόπο τους.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.