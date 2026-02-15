Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ευσεβίου. Σήμερα είναι και η μέρα της Αποκριάς (Της Απόκρεω). 

Επίσκοπος Σαμοσάτων (σημερινό Σαμσάτ Τουρκίας), που έπεσε θύμα των ενδοεκκλησιαστικών αντιθέσεων του 4ου αιώνα. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 22 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Ευσέβιος και Ευσεβία.

Ο Άγιος Ευσέβιος

Ο Άγιος Ευσέβιος

Ο Ευσέβιος έζησε επί των αυτοκρατόρων Κωνσταντίου (337-353) και Ουάλη (364-378), από τους οποίους καταδιώχθηκε, διότι ήταν πολέμιος της αίρεσης του Αρειανισμού. και εξορίστηκε στην πόλη Ίστρο, στις εκβολές του Δούναβη. Όταν επανήλθε από την εξορία στα Σαμόσατα, δολοφονήθηκε από μία γυναίκα, φανατική Αρειανή.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ευσέβιος, Ευσεβής *
  • Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα*
  • Χλόη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:14 και θα δύσει στις 18:03. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 49 λεπτά.

Σελήνη 27.5 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου της Παιδικής Ηλικίας

Η 15η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Γονέων με Καρκινοπαθή Παιδιά (ICCCPO), για την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με τις παιδικές νεοπλασίες (καρκίνο).

Κάθε χρόνο, περίπου 250.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο νοσούν από καρκίνο, από τα οποία μόνο ποσοστό 20% έχει δυνατότητα πρόσβασης σε σωστή ιατρική φροντίδα. Το 80% από αυτά προέρχεται από χώρες μέσου και χαμηλού εισοδήματος. Πάνω από 150.000 θάνατοι κάθε χρόνο θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν υπήρχε δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και εξειδικευμένης θεραπείας σε όλα τα παιδιά. Ποσοστό 70% – 80% από τα παιδιά που έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη θεραπεία γίνεται καλά με την πρόοδο της ιατρικής και λόγω της επάρκειας φαρμάκων και καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού. Κάθε μέρα εκτιμάται ότι περίπου 20 παιδιά πεθαίνουν από καρκίνο στην Ευρώπη.

Κάθε μέρα ένα παιδί διαγιγνώσκεται με καρκίνο στην Ελλάδα

Το πνεύμα αισιοδοξίας της επιστημονικής κοινότητας στην μάχη κατά του Καρκίνου της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, τονίζει η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ευαισθητοποίησης κατά του Καρκίνου στο Παιδί και στον Έφηβο, η οποία τιμάται την 15η Φεβρουαρίου. «Είναι ημέρα ενημέρωσης, εγρήγορσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας με επίκεντρο στην παροχή ίσων ευκαιριών και ίσης πρόσβασης στη θεραπεία σε όλα τα παιδιά και εφήβους που νοσούν στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως» αναφέρει η ΕΕΠΑΟ.

Επίσης, η ημέρα αυτή απευθύνεται στο κοινό, προκειμένου να υπενθυμίσει την ανάγκη για εθελοντική προσφορά παραγώγων αίματος και μυελού των οστών, αλλά και την ανάγκη για στήριξη των συλλόγων και φορέων υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους.

Στη χώρα μας εκτιμάται κάθε μέρα, ένα παιδί διαγιγνώσκεται με καρκίνο, αντίστοιχα προς την πανευρωπαϊκή συχνότητα, ωστόσο η σημαντική πρόοδος τόσο σε επίπεδο διάγνωσης όσο και θεραπείας, επιτρέπει σχεδόν στα 4 από τα 5 παιδιά να επιτύχουν πλήρη ίαση.

