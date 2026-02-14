O Τραμπ σφίγγει τη θηλειά στο Ιράν και συγκεντρώνει δυνάμεις στον Κόλπο

Αμερικανοί αξιωματούχοι: Ετοιμαζόμαστε για πόλεμο διαρκείας!

Κοσμος
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Φορντ στον Περσικό Κόλπο, ενισχύοντας τις στρατιωτικές δυνάμεις τους κατά του Ιράν.
  • Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για πιθανή περιφερειακή ανάφλεξη και σχεδιάζουν στρατηγικές επιθέσεις σε κρατικές υποδομές.
  • Ο Τραμπ υποστηρίζει την πτώση του καθεστώτος στην Τεχεράνη, θεωρώντας την αλλαγή καθεστώτος ως θετική εξέλιξη.
  • Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν στην Ελβετία, με τον Τραμπ να πιέζει για μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου.

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή και στέλνουν στον Περσικό Κόλπο το αεροπλανοφόρο Φορντ, σφίγγοντας τη θηλειά στο Ιράν!   Αμερικανοί αξιωματούχοι  υποστηρίζουν ότι η πιθανότητα μιας περιφερειακής ανάφλεξης είναι πολύ πιθανή. Την ίδια στιγμή Αμερικανοί και Ισραηλινοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν στην Ελβετία στο πλαίσιο του νέου γύρου συνομιλιών              

 

Τακτική «καρότο και μαστίγιο»  για το Ιράν από τον Τραμπ 
   

Ο Αμερικανός πρόεδρος ακολουθεί την τακτική του καρότου και του μαστίγιου. Τρείς μόλις ημέρες πριν, τις νέες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στην Γενεύη, ο Τραμπ πιέζει ασφυχτικά τη Τεχεράνη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, τόνισαν ότι οι ΗΠΑ, δεν προετοιμάζονται για ένα χτύπημα ΑΛΛΑ για πόλεμο διαρκείας, που μπορεί να κρατήσει μέχρι και εβδομάδες!

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι και ο σχεδιασμός θα είναι αναβαθμισμένος: Θα είναι πιο σύνθετος από τις προηγούμενες επιχειρήσεις. 

Τονίζουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως δε θα πλήξουν μόνο τις πυρηνικές εγκαταστάσεις αλλά και κρατικές υποδομές και υπηρεσίες ασφαλείας. 

Τραμπ: Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί η πτώση του καθεστώτος στην Τεχεράνη 

Η Τεχεράνη πάντως απαντά πως σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση θα αντιδράσει «αποφασιστικά και κατάλληλα. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί» και τάχθηκε υπέρ της πτώσης του θρησκευτικού καθεστώτος της Τεχεράνης. 

«Εδώ και 47 χρόνια μιλάνε και μιλάνε και μιλάνε. Στο μεταξύ, έχουμε χάσει πολλές ζωές» τόνισε.  

Οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Όσον αφορά τη διαπραγμάτευση του Ιράν για τον εμπλουτισμό του ουρανίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε νεότερες δηλώσεις του ανέφερε: «Δεν το δέχομαι. Δε θέλουμε κανέναν εμπλουτισμό».  
 

ΙΡΑΝ
ΗΠΑ
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
