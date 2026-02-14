Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση του τραγουδιστή

Πότε θα πάρει εξιτήριο από το ιδωτικό θεραπευτήριο;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.02.26 , 19:19 Κατώτατος Μισθός: Στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου
14.02.26 , 19:10 Ford Puma Gen-E: Οι επιδόσεις στον δρόμο
14.02.26 , 18:51 Με απόλυτη επιτυχία το μουσικό γκαλά «Ελπίδα και Αγάπη»
14.02.26 , 17:38 Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα κι ο Βαλεντίνος της
14.02.26 , 17:10 Αλεξάντερ Κάλενς: «Δίνω προτεραιότητα στην υγεία μου»
14.02.26 , 17:10 O Τραμπ σφίγγει τη θηλειά στο Ιράν και συγκεντρώνει δυνάμεις στον Κόλπο
14.02.26 , 17:00 Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση του τραγουδιστή
14.02.26 , 16:54 O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
14.02.26 , 16:19 Δέσποινα Βανδή: Η ανάρτηση με τον Βαλεντίνο της, Βασίλη Μπισμπίκη!
14.02.26 , 15:31 Σπάτα: Βαθύ πένθος για τον 15χρονο -Ματαιώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις
14.02.26 , 15:02 Αγρότες: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα
14.02.26 , 14:54 Κατερίνα Καραβάτου: «Σκέφτομαι κι αν κάνω κακό στα παιδιά μου;»
14.02.26 , 14:25 Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα
14.02.26 , 14:19 Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»
14.02.26 , 13:21 Κατάσχεση 4.780 κιλών ακατάλληλου κρέατος την Τσικνοπέμπτη
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»
Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του
Χάρης Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με τον ήχο στον Β’ Ημιτελικο της Eurovision
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Γιάννης Βούρος: Το βίντεο στο σπίτι με τα παιδιά του που έγινε viral
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η επέμβαση του Γιώργου Μαζωνάκη στη χολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο.
  • Αναρρώνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αττική και αναμένεται να πάρει εξιτήριο νωρίτερα από το αναμενόμενο.
  • Η εισαγωγή του στο νοσοκομείο προήλθε από γρίπη τύπου Α και εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή.
  • Δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά του, παρά τις επιθυμίες τους να έρθουν σε επαφή.
  • Η ψυχολογική του κατάσταση είναι καλή και συνεργάζεται με τους γιατρούς.

Η επέμβαση στη χολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωί του Σαββάτου και τώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει στο ιδιωτικό νοσοκομείο της Αττικής όπου νοσηλεύεται από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου. 

Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί για αφαίρεση χολής - Διεγνώσθη και με γρίπη Α

Όπως είδαμε και στο βίντεο της εκπομπής του ΣΚΑΪ, Weekend Live, ο τραγουδιστής βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση, ενώ αναμένεται να πάρει εξιτήριο νωρίτερα από το αναμενόμενο. Είναι πολύ πιθανό οι γιατροί να του επιτρέψουν να βγει από το νοσοκομείο και να επιστρέψει σπίτι του την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο κέντρο όπου εμφανίζεται

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο κέντρο όπου εμφανίζεται /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αμέσως μετά δέχτηκε και την πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο, μετά το χειρουργείο του. Ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν, τον επισκέφθηκε και μίλησε μαζί του. Ο καλλιτέχνης φέρεται να τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον και τη στήριξη, σε αυτή την ξαφνική περιπέτεια υγείας.

Γιώργος Μαζωνάκης: Μπαίνει στο χειρουργείο ο τραγουδιστής

Ο τραγουδιστής εισήχθη με γρίπη τύπου Α στο ιδιωτικό θεραπευτήριο αλλά μέσα από τις εξετάσεις που του έγιναν, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, οι οποίες έπρεπε να αφαιρεθούν. Τα συμπτώματα της γρίπης άρχισαν να υποχωρούν το πρώτο 24ωρο, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχιζε να αισθάνεται πόνους. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για μια σειρά από νέες εξετάσεις, που έδειξαν το πρόβλημα στη χολή.

Ο «Μαζώ» βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και συνεργάζεται καθημερινά με γιατρούς και νοσηλευτές. Είναι χαρακτηριστικό πως την περασμένη Πέμπτη ζήτησε άδεια για να τραγουδήσει στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανίζεται, με τους γιατρούς όμως να μην του το επιτρέπουν.

Όλο αυτό το διάστημα ο αγαπημένος καλλιτέχνης δεν έχει επικοινωνήσει με μέλη της οικογένειάς του. Πληροφορίες αναφέρουν πως τη μέρα που εισήχθη στο νοσοκομείο, η μητέρα του έπαιρνε εξιτήριο από άλλο νοσοκομείο της Αθήνας που είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Γιώργος Μαζωνάκης: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Οι σχέσεις τους όπως φαίνεται δεν έχουν αποκατασταθεί. Μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, το περασμένο καλοκαίρι και τις δηλώσεις του καλλιτέχνη για μέλη της οικογένειάς του, οι τόνοι έπεσαν, αλλά το κλίμα στις σχέσεις του, φαίνεται πως δε βελτιώθηκε.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν πως τόσο οι αδερφές όσο κι οι γονείς του καλλιτέχνη θα ήθελαν να έρθουν σε επαφή μαζί του, αλλά ακόμα δεν έχουν κάνει την οποιαδήποτε κίνηση, προς αυτή την κατεύθυνση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top