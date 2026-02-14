Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση του τραγουδιστή

Η επέμβαση στη χολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωί του Σαββάτου και τώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει στο ιδιωτικό νοσοκομείο της Αττικής όπου νοσηλεύεται από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Όπως είδαμε και στο βίντεο της εκπομπής του ΣΚΑΪ, Weekend Live, ο τραγουδιστής βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση, ενώ αναμένεται να πάρει εξιτήριο νωρίτερα από το αναμενόμενο. Είναι πολύ πιθανό οι γιατροί να του επιτρέψουν να βγει από το νοσοκομείο και να επιστρέψει σπίτι του την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο κέντρο όπου εμφανίζεται /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αμέσως μετά δέχτηκε και την πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο, μετά το χειρουργείο του. Ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν, τον επισκέφθηκε και μίλησε μαζί του. Ο καλλιτέχνης φέρεται να τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον και τη στήριξη, σε αυτή την ξαφνική περιπέτεια υγείας.

Ο τραγουδιστής εισήχθη με γρίπη τύπου Α στο ιδιωτικό θεραπευτήριο αλλά μέσα από τις εξετάσεις που του έγιναν, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, οι οποίες έπρεπε να αφαιρεθούν. Τα συμπτώματα της γρίπης άρχισαν να υποχωρούν το πρώτο 24ωρο, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχιζε να αισθάνεται πόνους. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για μια σειρά από νέες εξετάσεις, που έδειξαν το πρόβλημα στη χολή.

Ο «Μαζώ» βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και συνεργάζεται καθημερινά με γιατρούς και νοσηλευτές. Είναι χαρακτηριστικό πως την περασμένη Πέμπτη ζήτησε άδεια για να τραγουδήσει στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανίζεται, με τους γιατρούς όμως να μην του το επιτρέπουν.

Όλο αυτό το διάστημα ο αγαπημένος καλλιτέχνης δεν έχει επικοινωνήσει με μέλη της οικογένειάς του. Πληροφορίες αναφέρουν πως τη μέρα που εισήχθη στο νοσοκομείο, η μητέρα του έπαιρνε εξιτήριο από άλλο νοσοκομείο της Αθήνας που είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Οι σχέσεις τους όπως φαίνεται δεν έχουν αποκατασταθεί. Μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, το περασμένο καλοκαίρι και τις δηλώσεις του καλλιτέχνη για μέλη της οικογένειάς του, οι τόνοι έπεσαν, αλλά το κλίμα στις σχέσεις του, φαίνεται πως δε βελτιώθηκε.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν πως τόσο οι αδερφές όσο κι οι γονείς του καλλιτέχνη θα ήθελαν να έρθουν σε επαφή μαζί του, αλλά ακόμα δεν έχουν κάνει την οποιαδήποτε κίνηση, προς αυτή την κατεύθυνση.