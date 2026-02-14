Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα

Η 52χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ

Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ακρωτηριάστηκε το δεξί πόδι 52χρονης γυναίκας στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά από παράσυρση από νταλίκα.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το μεσημέρι της 13ης Φεβρουαρίου.
  • Ο διοικητής του νοσοκομείου ανέφερε ότι αρχικά δεν φαινόταν η σοβαρότητα των τραυμάτων.
  • Η 52χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με σταθερή κατάσταση.
  • Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Γιόφυρου στο Ηράκλειο.

Σε ακρωτηριασμό στο δεξί πόδι από το μέσο του μηρού προχώρησαν οι γιατροί του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου στην 52χρονη που μεταφέρθηκε χθες το μεσημέρι, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, μετά την παράσυρση από νταλίκα.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου, Κώστα Δανδουλάκη, η πρώτη εικόνα της γυναίκας όταν έφτασε δεν έδειχνε την έκταση και τη σοβαρότητα των τραυμάτων που εντοπίστηκαν αμέσως μετά, οπότε κρίθηκε απαραίτητος ο ακρωτηριασμός της.

Η 52χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ και η κατάστασή της είναι σταθερή. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα στην περιοχή του Γιόφυρου στο Ηράκλειο.

