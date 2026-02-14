Δείτε το βίντεο: Οδηγός πήγαινε με όπισθεν για 1,5 χλμ στη Λεωφόρο Σχιστού / ΣΚΑΙ

Σκηνή από ταινία έμοιαζε ένα βίντεο που ανέβασε χρήστης στο TikTok, το οποίο δείχνει οδηγό να κινείται ανάποδα για 1,5 χιλιόμετρο στη Λεωφόρο Σχιστού!

Ο οδηγός προφανώς θέλοντας να αποφύγει την κίνηση επέλεξε έναν άκρως επικίνδυνο και παράδοξο τρόπο, ενώ βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά.

Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, όπως εξηγούν στα σχόλια της ανάρτησης στο TikTok, ότι αυτή είναι μια «τακτική» εφαρμόζεται για χρόνια από τους οδηγούς που κινούνται στη λεωφόρο Σχιστού.

Ένας άλλος χρήστης έγραψε γράφει ότι «σε αυτό το σημείο που βλέπεις έχει 3 λωρίδες.. και περίπου σε 1,5 χιλιόμετρα όλες γίνονται 1. Και αμέσως ακολουθεί γέφυρα... Για να περάσεις το σημείο με κίνηση ( όχι πολύ) θέλεις περίπου 30-40 λεπτά.. Και δυστυχώς (ευτυχώς ελάχιστοι) κάνουν αυτό».

Άλλοι εξηγούν ότι με αυτόν τον τρόπο οι οδηγοί φτάνουν «μέχρι τη διασταύρωση και βγαίνει από το φανάρι του Σκαραμαγκά. Πονηριές made in greece»

Λεωφόρος Σχιστού: Οδηγός πήγαινε με όπισθεν για 1,5 χιλιόμετρο / Το βίντεο ανέβηκε στο TikTok