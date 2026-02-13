Cash or Trash: Ένας γνώριμος πωλητής ψάχνει νέο αγοραστή

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Παρασκευή στις 17:20 στο Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 13 Φεβρουαρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές στο Cash or Trash.
  • Ο Γιάννης επιστρέφει με στόχο να βρει αγοραστή για το αντικείμενό του, εκπροσωπώντας τη φίλη του.
  • Η Πολυξένη, απόστρατη νοσηλεύτρια, συμμετέχει με σκοπό να διαπραγματευθεί σκληρά.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει διάσημους πωλητές και νέους αγοραστές που διεκδικούν συλλεκτικά αντικείμενα.
  • Το Cash or Trash αποκαλύπτει την αξία παλιών αντικειμένων και προσφέρει αυθόρμητες διαπραγματεύσεις.

Σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Cash or Trash: Η αποκάλυψη του Θάνου Λούδου σόκαρε τον Σωτήρη

Cash or Trash: Ένας γνώριμος πωλητής ψάχνει νέο αγοραστή

Ο Γιάννης επιστρέφει ξανά στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash με την ίδια «ανεβασμένη» διάθεση και με βασικό στόχο του να περάσει εξίσου καλά, όσο και την προηγούμενη φορά. Ο πωλητής ακολουθεί το motto «Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει» και έτσι, για ακόμη μια φορά, εκπροσωπεί την αγαπημένη του φίλη και γειτόνισσα. Άραγε, θα καταφέρει να βρει για δεύτερη φορά τον κατάλληλο ενδιαφερόμενο ανάμεσα στους πέντε αγοραστές για το αντικείμενό του;

Cash or Trash: Ένας γνώριμος πωλητής ψάχνει νέο αγοραστή

Η γλυκιά Πολυξένη δηλώνει φανατική του τηλεθεάτρια του Cash or Trash, αφού δεν χάνει ούτε επεισόδιο! Περίμενε με μεγάλη λαχτάρα να βρεθεί στο πλατό της εκπομπής και να ζήσει τη μοναδική εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας! Η απόστρατη νοσηλεύτρια της Πολεμικής Αεροπορίας, που θήτευσε μέχρι και το Αφγανιστάν, φαίνεται πως διαθέτει το κατάλληλο πείσμα για να διαπραγματευθεί σκληρά στο δωμάτιο των αγοραστών με τους Θάνο Μαρίνη, Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Άλεξ Σταυρίδη, Άντα Πανά και Δημήτρη Δεμερτζή.

Cash or Tash: Βρήκαν αγοραστή οι καρέκλες θεάτρου του Δημήτρη;

Cash or Trash: Ένας γνώριμος πωλητής ψάχνει νέο αγοραστή

Η ανακύκλωση ρούχων και αντικειμένων, η δεύτερη ζωή, όπως συνηθίζουν να την αποκαλούν οι αγοραστές του Cash Or Trash, είναι η βασική έννοια της επαγγελματικής εστίας της Έλενας στην Κυψέλη. Είτε αποκαλείται upcycling, είτε αναβάθμιση ή  επαναχρησιμοποίηση, το βέβαιο είναι πως η πωλήτρια ξέρει πολύ καλά ότι το αντικείμενό της μπορεί να σημάνει την έναρξη μιας από τις πιο ενδιαφέρουσες δημοπρασίες στο Cash Or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Cash or Trash: Πινγκ πονγκ προσφορών για το αντικείμενο της Σόνιας

Cash or Trash: Ένας γνώριμος πωλητής ψάχνει νέο αγοραστή

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! 

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

