Κατέρρευσε ταβάνι σε δημοτικό σχολείο στο Παλαιό Φάληρο

Ταβάνι κατέρρευσε σε τουαλέτα δημοτικού σχολείου στο Παλαιό Φάληρο. Από θαύμα δεν τραυματίστηκαν μαθητές. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Γκούμα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Star, το συμβάν σημειώθηκε στις τουαλέτες του σχολείου την ώρα που ήταν μέσα δύο μαθητές. Ξαφνικά, όπως περιέγραψαν στους γονείς τους, ακούστηκε θόρυβος και τα παιδιά νόμιζαν ότι γινόταν σεισμός, με τους σοβάδες να πέφτουν στο πάτωμα. Από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμούς.

Κατέρρευσε ταβάνι σε τουαλέτα δημοτικού σχολείου στο Παλαιό Φάληρο

Η μητέρα του ενός μαθητή μίλησε στο Star, περιγράφοντας όσα της είπε ο γιος της για το πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό..

«Πήγε τουαλέτα στο τελευταίο διάλειμμα και έπεσε το ταβάνι. Άκουσε, έναν εκκωφαντικό θόρυβο, έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι γιατί νόμιζε ότι ήταν σεισμός. Με το που άνοιξε την πόρτα της τουαλέτας, οι σοβάδες ήταν μπροστά στους νεροχύτες και στην πόρτα της εξόδου».

Το σχολείο είναι πολύ παλιό, μάλιστα κάποια τμήματα των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι άνω των 100 χρόνων, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας στον Βαγγέλη Γκούμα. Συνεργεία του Δήμου μετέβησαν άμεσα στο σχολικό συγκρότημα προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να ελέγξουν όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Απέδωσαν το περιστατικό στη διάβρωση που πιθανότατα να σημειώθηκε λόγω των δυνατών βροχών που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες.

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star