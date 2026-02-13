Κατέρρευσε ταβάνι σε δημοτικό σχολείο στο Παλαιό Φάληρο

Από θαύμα δεν τραυματίστηκαν δύο μαθητές

13.02.26 , 16:07 Κατέρρευσε ταβάνι σε δημοτικό σχολείο στο Παλαιό Φάληρο
Ελλαδα
Πηγή: Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (13/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατέρρευσε ταβάνι σε τουαλέτα δημοτικού σχολείου στο Παλαιό Φάληρο χωρίς τραυματισμούς.
  • Το περιστατικό συνέβη ενώ δύο μαθητές ήταν μέσα, οι οποίοι νόμισαν ότι γινόταν σεισμός.
  • Το σχολείο είναι παλιό, με τμήματα άνω των 100 χρόνων, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας.
  • Συνεργεία του Δήμου προχώρησαν σε αποκατάσταση ζημιών και έλεγχο των κτιριακών εγκαταστάσεων.
  • Η διάβρωση λόγω πρόσφατων βροχών αποδίδεται ως πιθανή αιτία του συμβάντος.

Ταβάνι κατέρρευσε σε τουαλέτα δημοτικού σχολείου στο Παλαιό Φάληρο. Από θαύμα δεν τραυματίστηκαν μαθητές. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Γκούμα.

Ερμού: Έπεσαν Σοβάδες Κτιρίου Και Τραυμάτισαν Γυναίκα - Video

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Star, το συμβάν σημειώθηκε στις τουαλέτες του σχολείου την ώρα που ήταν μέσα δύο μαθητές. Ξαφνικά, όπως περιέγραψαν στους γονείς τους, ακούστηκε θόρυβος και τα παιδιά νόμιζαν ότι γινόταν σεισμός, με τους σοβάδες να πέφτουν στο πάτωμα. Από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμούς.

Γαλάτσι: 13χρονος δέχθηκε βεγγαλικό την ώρα της γυμναστικής σε σχολείο

Η μητέρα του ενός μαθητή μίλησε στο Star, περιγράφοντας όσα της είπε ο γιος της για το πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό..

«Πήγε τουαλέτα στο τελευταίο διάλειμμα και έπεσε το ταβάνι. Άκουσε, έναν εκκωφαντικό θόρυβο, έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι γιατί νόμιζε ότι ήταν σεισμός. Με το που άνοιξε την πόρτα της τουαλέτας, οι σοβάδες ήταν μπροστά στους νεροχύτες και στην πόρτα της εξόδου».

Το σχολείο είναι πολύ παλιό, μάλιστα κάποια τμήματα των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι άνω των 100 χρόνων, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας στον Βαγγέλη Γκούμα. Συνεργεία του Δήμου μετέβησαν άμεσα στο σχολικό συγκρότημα προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να ελέγξουν όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Απέδωσαν το περιστατικό στη διάβρωση που πιθανότατα να σημειώθηκε λόγω των δυνατών βροχών που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες.

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

 

ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
