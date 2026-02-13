ΕΛΠΙΔΑ: «5 παιδιά και ένας ενήλικας σε τελικό στάδιο θεραπεύτηκαν εντελώς»

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Καρκίνου: Το έργο της «Ελπίδας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.02.26 , 16:29 Τι δουλειά έχει η BYD με την Μάντσεστερ Σίτυ
13.02.26 , 16:25 Oλυμπιακός: Ατύχημα για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ
13.02.26 , 16:03 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
13.02.26 , 16:00 ΕΛΠΙΔΑ: «5 παιδιά και ένας ενήλικας σε τελικό στάδιο θεραπεύτηκαν εντελώς»
13.02.26 , 15:56 Κώστας Μακέδος: H μάχη του με την παχυσαρκία- «Δεν μπορώ να κουνηθώ»
13.02.26 , 15:48 Αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα - Πλησιάζουν στο Σύνταγμα 70 τρακτέρ
13.02.26 , 15:33 Cash or Trash: Ένας γνώριμος πωλητής ψάχνει νέο αγοραστή
13.02.26 , 15:18 Κρήτη: «Ένιωσα ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός, όπως ένιωσα για τη μαμά μας»
13.02.26 , 15:04 Μπέσσυ Αργυράκη: «Μου αρέσει πολύ ο Good Job Nicky, ανυπομονώ να τον δω»
13.02.26 , 15:01 Λούκας Γιώρκας: Στα backstage των προβών του για το απόλυτο live
13.02.26 , 14:50 Γρεβενά: Γυναίκα αγκαλιάζει ηλικιωμένο και του κλέβει την αλυσίδα
13.02.26 , 14:46 Αφροδίτη Σημίτη: «Με έχει σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος - Τρέμε Έμα Στόουν!»
13.02.26 , 14:44 Ραγδαίες εξελίξεις στην Πιερία: Δύο άνδρες στο μικροσκόπιο των αρχών
13.02.26 , 14:36 Γιώργος Κουβαράς: Το ελληνικό τραγούδι που στηρίζει στη Eurovision
13.02.26 , 14:22 Ποιες αρωματικές νότες ξεχωρίζουν στα γυναικεία αρώματα;
Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19, οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Γιώργος Μαζωνάκης: Μπαίνει στο χειρουργείο ο τραγουδιστής
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Αρναούτογλου: «Έπαθε σεντόνι» στο Αλ Τσαντίρι - Το βίντεο της Αντωνίου
Κρήτη: «Ένιωσα ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός, όπως ένιωσα για τη μαμά μας»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Όσα είπε για τις θεραπείες στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» ο διευθυντής της Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών Ευγένιος Γουσέτης / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων ΕΛΠΙΔΑ, 300-400 παιδιά διαγιγνώσκονται με καρκίνο ετησίως, με το 80% να νοσηλεύεται εκεί.
  • Τρία στα τέσσερα παιδιά θεραπεύονται πλήρως, με στόχο της Μαριάννας Βαρδινογιάννη την πλήρη νίκη όλων των παιδιών.
  • Από το 2010, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 51.000 νοσηλείες και 1.655 μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.
  • Πέντε παιδιά και ένας ενήλικας σε τελικό στάδιο θεραπεύτηκαν με CAR-T θεραπείες, που είναι μοναδικές στην Ελλάδα.
  • Το νοσοκομείο παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών δομών και ξενώνα για οικογένειες.

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, μια ημέρα αφιερωμένη στον αγώνα χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους. Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος αυτής της «μάχης» σηκώνει το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», ένα κέντρο αναφοράς που προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα και πρωτοποριακές θεραπείες. 

Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 2026

Κάθε χρόνο, 300 έως 400 παιδιά διαγιγνώσκονται με καρκίνο στην Ελλάδα. Περίπου το 80% από αυτά νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΔΑ, όπου τρία στα τέσσερα παιδιά καταφέρνουν να θεραπευτούν πλήρως. Στόχος της αείμνηστης Μαριάννας Βαρδινογιάννη ήταν τέσσερα στα τέσσερα παιδιά να βγαίνουν νικητές. 

Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο Παιδικής Και Εφηβικής Ηλικίας - Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Από το 2010 μέχρι σήμερα, στο νοσοκομείο έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 51.000 νοσηλείες, 221.000 ημερήσιες νοσηλείες και 1.655 μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.  

Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο Παιδιών και Εφήβων - Το έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ

Παράλληλα, στο Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας έχουν υλοποιηθεί 25 κυτταρικές θεραπείες, εκ των οποίων δύο σε ενήλικες ασθενείς. 

ΕΛΠΙΔΑ: «Πέντε παιδιά και ένας ενήλικας σε τελικό στάδιο θεραπεύτηκαν εντελώς» 

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των θεραπειών διαδραματίζει η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και το Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, υπό τη διεύθυνση του Ευγένιου Γουσέτης. 

«Από το 2023 εφαρμόζονται θεραπείες με κύτταρα CAR-T, μια μορφή εξατομικευμένης ιατρικής, όπου τα κύτταρα τροποποιούνται γενετικά, ώστε να στοχεύουν και να καταστρέφουν τα λευχαιμικά κύτταρα. Μέχρι σήμερα, πέντε παιδιά και ένας ενήλικας σε τελικό στάδιο έχουν θεραπευτεί με απόλυτη επιτυχία μέσω αυτού του κλινικού πρωτοκόλλου», ανέφερε ο κ. Γουσέτης μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Το κέντρο της ΕΛΠΙΔΑΣ αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα που παράγει τα δικά του CAR-T κύτταρα, μειώνοντας το κόστος σε σχέση με τις εμπορικά διαθέσιμες θεραπείες και ανοίγοντας τον δρόμο για συνεργασίες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Όπως εξήγησε ο κ. Γουσέτης, ήδη εξετάζεται η υποδοχή παιδιών και από το εξωτερικό για πρόσβαση σε αυτές τις προηγμένες θεραπείες. 

ΕΛΠΙΔΑ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του νοσοκομείου, Μανώλης Παπασάββας, υπογράμμισε ότι από την έναρξη λειτουργίας του το 2010, το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων εξελίσσεται διαρκώς σε ένα σύγχρονο κέντρο που δεν υστερεί σε τίποτα από αντίστοιχα κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού. «Στόχος παραμένει τα παιδιά να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στη χώρα τους, κοντά στις οικογένειές τους», ανέφερε. 

Πέρα από την ιατρική φροντίδα, το νοσοκομείο παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη: εκπαιδευτικές δομές για τη συνέχιση των μαθημάτων, ξενώνα φιλοξενίας για οικογένειες από την επαρχία και ένα περιβάλλον σχεδιασμένο να στηρίζει ψυχολογικά παιδιά και γονείς. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ
 |
ΕΛΠΙΔΑ
 |
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
 |
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top