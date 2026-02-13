ΕΛΠΙΔΑ: «5 παιδιά και ένας ενήλικας σε τελικό στάδιο θεραπεύτηκαν εντελώς»

Όσα είπε για τις θεραπείες στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» ο διευθυντής της Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών Ευγένιος Γουσέτης / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, μια ημέρα αφιερωμένη στον αγώνα χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους. Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος αυτής της «μάχης» σηκώνει το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», ένα κέντρο αναφοράς που προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα και πρωτοποριακές θεραπείες.

Κάθε χρόνο, 300 έως 400 παιδιά διαγιγνώσκονται με καρκίνο στην Ελλάδα. Περίπου το 80% από αυτά νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΔΑ, όπου τρία στα τέσσερα παιδιά καταφέρνουν να θεραπευτούν πλήρως. Στόχος της αείμνηστης Μαριάννας Βαρδινογιάννη ήταν τέσσερα στα τέσσερα παιδιά να βγαίνουν νικητές.

Από το 2010 μέχρι σήμερα, στο νοσοκομείο έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 51.000 νοσηλείες, 221.000 ημερήσιες νοσηλείες και 1.655 μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.

Παράλληλα, στο Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας έχουν υλοποιηθεί 25 κυτταρικές θεραπείες, εκ των οποίων δύο σε ενήλικες ασθενείς.

ΕΛΠΙΔΑ: «Πέντε παιδιά και ένας ενήλικας σε τελικό στάδιο θεραπεύτηκαν εντελώς»

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των θεραπειών διαδραματίζει η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και το Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, υπό τη διεύθυνση του Ευγένιου Γουσέτης.

«Από το 2023 εφαρμόζονται θεραπείες με κύτταρα CAR-T, μια μορφή εξατομικευμένης ιατρικής, όπου τα κύτταρα τροποποιούνται γενετικά, ώστε να στοχεύουν και να καταστρέφουν τα λευχαιμικά κύτταρα. Μέχρι σήμερα, πέντε παιδιά και ένας ενήλικας σε τελικό στάδιο έχουν θεραπευτεί με απόλυτη επιτυχία μέσω αυτού του κλινικού πρωτοκόλλου», ανέφερε ο κ. Γουσέτης μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Το κέντρο της ΕΛΠΙΔΑΣ αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα που παράγει τα δικά του CAR-T κύτταρα, μειώνοντας το κόστος σε σχέση με τις εμπορικά διαθέσιμες θεραπείες και ανοίγοντας τον δρόμο για συνεργασίες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως εξήγησε ο κ. Γουσέτης, ήδη εξετάζεται η υποδοχή παιδιών και από το εξωτερικό για πρόσβαση σε αυτές τις προηγμένες θεραπείες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του νοσοκομείου, Μανώλης Παπασάββας, υπογράμμισε ότι από την έναρξη λειτουργίας του το 2010, το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων εξελίσσεται διαρκώς σε ένα σύγχρονο κέντρο που δεν υστερεί σε τίποτα από αντίστοιχα κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού. «Στόχος παραμένει τα παιδιά να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στη χώρα τους, κοντά στις οικογένειές τους», ανέφερε.

Πέρα από την ιατρική φροντίδα, το νοσοκομείο παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη: εκπαιδευτικές δομές για τη συνέχιση των μαθημάτων, ξενώνα φιλοξενίας για οικογένειες από την επαρχία και ένα περιβάλλον σχεδιασμένο να στηρίζει ψυχολογικά παιδιά και γονείς.

