Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 2026

Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου Παιδικής - Εφηβικής Ηλικίας 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Παγκόσμια Ημέρα για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας γιορτάζεται στις 15 Φεβρουαρίου.
  • Στην Ελλάδα διαγιγνώσκονται 300-400 παιδιά με καρκίνο ετησίως, με το 80% να νοσηλεύεται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων ΕΛΠΙΔΑ.
  • Από το 2010, έχουν πραγματοποιηθεί 51.000 νοσηλείες και 1.655 μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών στο νοσοκομείο.
  • Εφαρμόζεται νέο κλινικό πρωτόκολλο για τη θεραπεία υποτροπών της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας με homemade CAR-T κύτταρα.
  • Το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ στηρίζει το νοσοκομείο με στόχο την πλήρη ίαση των παιδιών που νοσούν.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Φεβρουαρίου, το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» και το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» παρουσιάζουν τα νεότερα επιστημονικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της νόσου στην χώρα μας.

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα διαγιγνώσκονται με καρκίνο 300-400 παιδιά. Το 80% των περιπτώσεων αυτών νοσηλεύεται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», όπου 3 στα 4 παιδιά θεραπεύονται πλήρως.

Από το 2010 μέχρι σήμερα στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» έχουν πραγματοποιηθεί 51.000 νοσηλείες, 221.000 ημερήσιες νοσηλείες, 1655 μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.

Παράλληλα, στο Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας του Ογκολογικού Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη- ΕΛΠΙΔΑ» έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 25 κυτταρικές θεραπείες εκ των οποίων οι 2 χορηγήθηκαν σε ενήλικες.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από το 2023 στο Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας εφαρμόζεται επιπλέον ένα πρωτοποριακό κλινικό ερευνητικό πρωτόκολλο για τη θεραπεία υποτροπών της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας. Στα πλαίσια του κλινικού πρωτοκόλλου, θεραπείες με homemade CAR-T κύτταρα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε πέντε παιδιά και έναν νεαρό ενήλικα με απόλυτη επιτυχία και επίτευξη ίασης.

«Με σεβασμό στον ιερό αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο, το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ στηρίζει αδιάλειπτα το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», με στόχο η Ελλάδα να βρίσκεται στην επιστημονική πρωτοπορία αντιμετώπισης της νόσου. Παραμένουμε πιστοί και αφοσιωμένοι στο όραμά μας να γίνονται καλά 4 στα 4 παιδιά που νοσούν από καρκίνο» δήλωσε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

«Πρωταρχικό μας μέλημα η νίκη του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Για το σκοπό αυτό ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Με την αδιάλειπτη και πολύτιμη συμβολή του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, έχοντας πάντα οδηγό το όραμα της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, ελπίδας και αισιοδοξίας ότι ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να νικηθεί» δήλωσε ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» κύριος Μανώλης Παπασάββας.

