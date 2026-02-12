«Νταντάδες της Γειτονιάς» με μισθό έως 500 ευρώ μηνιαίως

Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
βρεφικό κρεβάτι
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» εφαρμόζεται καθολικά στη χώρα.
  • Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλων φορέων.
  • Προσφέρει ασφαλή φύλαξη βρεφών και νηπίων από 2 έως 18 μηνών.
  • Η αμοιβή των επιμελητών φτάνει έως 500 ευρώ μηνιαίως.
  • Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+).

Σε καθολική εφαρμογή σε όλη τη χώρα περνά η Δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς», μετά την σημερινή υπογραφή προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της ΕΔΥΤΕ ΑΕ και της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Το πρόγραμμα παρέχει οργανωμένη και ασφαλή φύλαξη βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 έως 18 μηνών από πιστοποιημένους επιμελητές και επιμελήτριες, προσφέροντας στους γονείς μια ευέλικτη μορφή φροντίδας που προσαρμόζεται στις ανάγκες της οικογενειακής και επαγγελματικής τους ζωής. Η Δράση καλύπτει την αμοιβή των επιμελητών έως 500 ευρώ τον μήνα, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+). 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

