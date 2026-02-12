«Κακός χαμός» στη Βουλή με καβγά Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου!

«Θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα» - «Άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης»

12.02.26 , 20:55 «Κακός χαμός» στη Βουλή με καβγά Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου!
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφίες Ευρωκίνηση Δ. Κούτρα/ Γ. Κονταρίνης, βίντεο Star
Πρώτη Δημοσίευση: 12.02.26, 18:34
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και το δυστύχημα στη Βιολάντα.
  • Η Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη πολιτικής ευθύνης και μέτρων ασφάλειας.
  • Η Νίκη Κεραμέως αντέτεινε ότι διεξάγεται δικαστική έρευνα και κατηγόρησε την Κωνσταντοπούλου για υποκριτικό ενδιαφέρον.
  • Ο Γεωργιάδης αποκάλεσε την Κωνσταντοπούλου 'γελοία' και απείλησε με νομικές ενέργειες.
  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε επίσης στον Γεωργιάδη, αμφισβητώντας την ταυτότητα θύματος από την τραγωδία στα Τέμπη.

Απίστευτος καβγάς στη Βουλή ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου 

Γεωργιάδης εναντίον Κωνσταντοπούλου: «Θα της κάνω μήνυση για τη Βιολάντα»

Η ένταση ξεκίνησε μετά τη λεκτική διαμάχη της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τη Νίκη Κεραμέως, με επίκεντρο  την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και το δυστύχημα στη Βιολάντα. Στην αντιπαράθεση παρενέβη ο Άδωνις Γεωργιάδης, εναντίον του οποίου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με βαρείς χαρακτηρισμούς.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συνεδρίαση της Βουλής

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην επεισοδιακή συνεδρίαση της Βουλής (φωτογραφία Ευρωκίνηση/ Γ. Κονταρίνης)  

Βιολάντα: Ανοίγει η «βεντάλια» της έρευνας - Νέο έγγραφο ντοκουμέντο

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ότι δεν τοποθετήθηκε για τον θάνατο των εργαζομένων στο εργοστάσιο, κάνοντας λόγο για έλλειψη μέτρων ασφάλειας. Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως απάντησε ότι έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο δυστύχημα, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Ξυλούρης απείλησε ότι θα με σκοτώσει»!

Η κ. Κεραμέως κατηγόρησε επίσης την κ. Κωνσταντοπούλου για υποκριτικό ενδιαφέρον σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, επισημαίνοντας ότι το κόμμα της καταψήφισε διατάξεις που ενισχύουν το πλαίσιο προστασίας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, ζήτησε να τηρηθούν στοιχειώδεις κανόνες πολιτικού πολιτισμού και να σταματήσουν οι ύβρεις, ιδίως όταν στρέφονται σε βουλευτές που απουσιάζουν από την αίθουσα.

«Γελοία» αποκάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Άδωνις Γεωργιάδης,  

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μετέβη στη Βουλή για να απαντήσει επί προσωπικού. Λαμβάνοντας τον λόγο, αποκάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «γελοία» και, σε υψηλούς τόνους, είπε: «Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».

Η αντιπαράθεση στη Βουλή

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν ανέλαβε πολιτική ευθύνη για το δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκείς όροι ασφάλειας στο εργοστάσιο και ότι η επιχείρηση παρουσιαζόταν ως «υποδειγματική».

Απαντώντας, η κ. Κεραμέως υποστήριξε ότι έχει τοποθετηθεί εκτενώς για την υπόθεση και ότι η Δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται επιθέσεις σε απόντες βουλευτές και κάλεσε σε πολιτικό πολιτισμό, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει προωθήσει διατάξεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στην εργασία.

Στη δευτερολογία της, η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε με σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας την υπουργό ότι υπερασπίζεται τον κ. Γεωργιάδη και ότι διαστρεβλώνει τις τοποθετήσεις της για το δυστύχημα.

Επίθεση Βελόπουλου σε Γεωργιάδη

Την ένταση ενίσχυσαν και οι αιχμές του Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τον προσφώνησε «Σπυρίδωνα» και τον κατηγόρησε ότι αμφισβήτησε με προσβλητικό τρόπο την ταυτότητα θύματος από την τραγωδία στα Τέμπη.

Συνεχίζοντας, επιτέθηκε προσωπικά στον υπουργό Υγείας με σειρά απαξιωτικών σχολίων και ειρωνικών αναφορών για τον ρόλο του στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι «πετάει ανοησίες» και εμφανίζεται σαν να έχει ρόλο που δεν του αντιστοιχεί.
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΥΛΗ
 |
ΒΟΥΛΗ ΚΑΒΓΑΣ
 |
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 |
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
