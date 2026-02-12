Η ανάρτηση της  ΕΛ.ΑΣ. για την Τσικνοπέμπτη: Τσίκνισε σωστά!

«Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό» - Τι αναφέρει για τα ναρκωτικά

Ελλαδα
Πηγή: λογαριασμός Ελληνικής Αστυνομίας στο X
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί για την Τσικνοπέμπτη, τονίζοντας ότι η χρήση ναρκωτικών έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και είναι ποινικό αδίκημα.
  • Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται βίντεο με ηλικιωμένη που διαμαρτύρεται για τη σύλληψη νεαρού, αναφέροντας ότι δεν είναι όλοι οι καπνοί κακοί.
  • Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις Υποδιευθύνσεις Διώξης Ναρκωτικών μέσω του αριθμού 109 για ζητήματα ναρκωτικών.
  • Η καταπολέμηση των ναρκωτικών είναι προτεραιότητα της ΕΛ.ΑΣ., με πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο κατά της διάδοσης τους.
  • Ο νόμος δεν διακρίνει μεταξύ 'μαλακών' και 'σκληρών' ναρκωτικών, και η ποινική δίωξη ισχύει για οποιαδήποτε ποσότητα.

«Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά:  Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό.  Η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική  και ψυχική υγεία και είναι ποινικό αδίκημα. Ενημερώσου τώρα» αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ στην ανάρτησή της για την Τσικνοπέμπτη.     

Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος και τι συμβολίζει το έθιμο

Η ανάρτηση συνοδεύεται με ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται μία ηλικιωμένη να διαμαρτύρεται για τη σύλληψη ενός νεαρού. «Είδατε λίγο καπνό και Τσικνοπέμπτη σήμερα και θα συλλάβετε ολόκληρη τη γειτονιά;» αναρωτιέται η κυρία για να απαντήσει ο αστυνομικός: «Σας παρακαλώ κυρία μου, εδώ μιλάμε για άλλο καπνό»!       

Τσικνοπέμπτη: Ακρίβεια στις τιμές κρεάτων και μικρότητες ποσότητες φέτος

Η ίδια ανάρτηση παραπέμπει στην ιστοσελίδα της ΕΛ. ΑΣ. με τις πληροφορίες για ζητήματα ναρκωτικών. Εκεί αναφέρεται:   

«Οι πολίτες για θέματα ναρκωτικών μπορούν να επικοινωνούν άμεσα και σε 24ωρη βάση, με τις Υποδιευθύνσεις Διώξης Ναρκωτικών Αττικής και Θεσσαλονίκης και με τις Αστυνομικές Διευθύνσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσω του 3ψήφιου αριθμού 109.

Η καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ελληνικής Αστυνομίας. Στo πλαίσιo του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, η Ελληνική Αστυνομία έχει καταρτίσει και υλοποιεί πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο κατά των ναρκωτικών, το οποίο αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση του προβλήματος».

Ο Νόμος περί Ναρκωτικών

Όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία αναφέρεται:

«Ο νόμος δεν κάνει διάκριση σε “μαλακά” και “σκληρά” ναρκωτικά. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος συλληφθεί για πράξεις που συνδέονται με τα ναρκωτικά, τιμωρείται το ίδιο, ανεξάρτητα από το είδος του ναρκωτικού (χασίς, ηρωίνη κλπ.).

Δεν απαλλάσσεται της ευθύνης ο συμπτωματικός χρήστης. Ακόμα και μικρή ποσότητα ναρκωτικών να κατέχει θα ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη.

Δεν υπάρχει αυστηρό όριο, για το τι θεωρείται μικροποσότητα και τι όχι. Είναι στην κρίση των δικαστικών αρχών να αποφασίσουν κατά πόσο η ποσότητα είναι μικρή και προορίζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες του χρήστη».
 

